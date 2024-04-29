Групповой мастер-класс «Угадай аромат»

Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Богатство благоухающих оттенков и их сочетаний столь велико, что любые классификации и описания условны. Ароматы раскрывают душу, настраивают ум, влияют на наше настроение и самочувствие. И всё это — без слов, что соответствует концепции нашего музея «В тишине».

На мастер-классе вы познакомитесь с психологией ароматов, потренируете обоняние и получите в подарок аромаамулет.
5
1 отзыв
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Групповой мастер-класс «Угадай аромат»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, какой аромат помогает сконцентрироваться, а какой — расслабиться.
  • В игровом аромалото попробуете угадать 14 источников аромата.
  • Кроме того, на память о музее у вас останется аромаамулет. Мы выдадим вам фигурку из глины, обожжённой при низких температурах, чтобы задерживать аромат на долгий срок. На эту фигурку мы нанесём эфирное масло.

Организационные детали

  • Мастер-класс длится 45 минут.
  • Мероприятие подходит для детей с 6 лет.
  • Мастер-класс для вас проведёт один из сотрудников нашего музея.

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет935 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Галерной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
29 апр 2024
Прошёл с подругой сегодня на мастер-класс "Угадай аромат" и получил невероятное удовольствие! Оказалось, что различать ароматы и запахи - это настоящее искусство, в котором нужно обладать хорошим нюхом и памятью.
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Мастер класс был очень интересным и познавательным, ведущий мастер был профессионалом своего дела и смог заинтриговать и заинтересовать нас. Мы узнали много нового о мире ароматов и даже научились распознавать несколько базовых запахов. С уверенностью могу сказать, что этот мастер-класс стоит посетить всем любителям парфюмерии и тем, кто хочет провести увлекательный вечер в компании друзей. Спасибо организаторам за отлично проведенное время!

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