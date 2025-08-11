Рассмотрим экспозицию, посвящённую кубисту Пикассо и фовистам Матиссу, Дерену и Вламинку.
Обсудим их судьбы и поговорим — что такое голубой период и как он возник, зачем Матисс приезжал в Россию и что общего у кубизма и африканского искусства. И в целом попробуем разобраться, в чём заслуга этих художников.
Обсудим их судьбы и поговорим — что такое голубой период и как он возник, зачем Матисс приезжал в Россию и что общего у кубизма и африканского искусства. И в целом попробуем разобраться, в чём заслуга этих художников.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Начнём с зала Пабло Пикассо, где нас встретят «Любительница абсента», «Две сестры», «Три женщины» и другие картины.
Заглянем в зал диких Андре Дерена и Мориса де Вламинка — фовистов. Поговорим о дружбе этих мастеров, которые были похожи внешне и имели много общего в творчестве. Посмотрим на их работы — «Вид на Сену» и «Городок» Вламинка, «Порт» и «Портрет девушки в чёрном» Дерена и прочие.
Ещё один дикий — яркий и грубый Анри Матисс. Вы увидите большие панно «Танец» и «Музыка», полотна «Арабская кофейня», «Стоящая Зора», «Разговор» и т. д.
Мы расскажем:
- Как Пикассо оказался в Париже и почему изобразил галантного Щукина в образе свиньи
- Кто такие Амели и Лидия Делекторская
- Зачем Матисс приезжал в Россию и что искал в Марокко
- Почему «Синяя комната» стала «Гармонией в красном»
- Как сложности перевода нарушили замысел Матисса и как впоследствии он закрыл свой гештальт
Организационные детали
- Будет интересно взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 4. Доплата — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений
11 авг 2025
Большое спасибо гиду Вере за интересную и познавательную экскурсию!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
За современным искусством - в музей «Эрарта». Индивидуальная экскурсия
Если не полюбить, то хотя бы понять творения российских художников второй половины 20 и 21 вв
Начало: У музея «Эрарта»
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
За современным искусством - в музей «Эрарта»
Уникальная экскурсия по музею «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Погрузитесь в мир современного искусства и откройте для себя новые горизонты
Начало: У музея «Эрарта»
Расписание: в субботу в 18:30
Завтра в 12:00
12 ноя в 18:00
1800 ₽ за человека
-
5%
Билеты
Интерактивная экскурсия для детей в Эрмитаже: от истории к секретам
Погрузитесь в волшебный мир Эрмитажа: от дворцовых тайн до сокровищ искусства в увлекательной экскурсии для вашего ребенка
Начало: В Эрмитаже
Расписание: во вторник и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 13:30
11 ноя в 16:00
14 ноя в 16:00
2803 ₽
2950 ₽ за билет