Рассмотрим экспозицию, посвящённую кубисту Пикассо и фовистам Матиссу, Дерену и Вламинку. Обсудим их судьбы и поговорим — что такое голубой период и как он возник, зачем Матисс приезжал в Россию и что общего у кубизма и африканского искусства. И в целом попробуем разобраться, в чём заслуга этих художников.

Описание экскурсии

Начнём с зала Пабло Пикассо, где нас встретят «Любительница абсента», «Две сестры», «Три женщины» и другие картины.

Заглянем в зал диких Андре Дерена и Мориса де Вламинка — фовистов. Поговорим о дружбе этих мастеров, которые были похожи внешне и имели много общего в творчестве. Посмотрим на их работы — «Вид на Сену» и «Городок» Вламинка, «Порт» и «Портрет девушки в чёрном» Дерена и прочие.

Ещё один дикий — яркий и грубый Анри Матисс. Вы увидите большие панно «Танец» и «Музыка», полотна «Арабская кофейня», «Стоящая Зора», «Разговор» и т. д.

Мы расскажем:

Как Пикассо оказался в Париже и почему изобразил галантного Щукина в образе свиньи

Кто такие Амели и Лидия Делекторская

Зачем Матисс приезжал в Россию и что искал в Марокко

Почему «Синяя комната» стала «Гармонией в красном»

Как сложности перевода нарушили замысел Матисса и как впоследствии он закрыл свой гештальт

Организационные детали