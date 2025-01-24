Все были в основной части Эрмитажа и не один раз, а вот здание Главного штаба на другой стороне Дворцовой площади мало кто посещал. И очень зря! Пришло время это исправить.

Мы раскроем, что было в Главном штабе раньше и каким образом он стал частью Эрмитажа. И осмотрим зал памяти Карла Фаберже, галерею памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых, а также зал Огюста Родена.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Встретимся в фойе Главного штаба и зайдём в атриум, где обсудим историю возведения здания, архитектора Карла Росси, министерства, которые здесь были, и 20 век, кардинально изменивший русскую историю.

От большого террора и Моисея Урицкого, работавшего здесь, перенесёмся в наши дни, чтобы узнать, как и почему преобразилось это место: то, что оно стало совершенно иным — современным, воздушным, наполненным светом и безусловными шедеврами, — это факт.

После пройдём по самым интересным локациям музея:

залу памяти Карла Фаберже

галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых

залу Огюста Родена

Вы увидите живопись и итальянскую скульптуру 20 века, а также «Красный вагон» Ильи и Эмилии Кабаковых, открывшийся после реставрации.

Организационные детали

Для тех, кто хочет на импрессионистов, у нас есть отдельная экскурсия

Экскурсия подходит для участников старше 12 лет

Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 500 руб. /чел.

Как купить билеты в музей

Через гида, минимум за 3 дня до начала экскурсии

Гид купит вам билеты через экскурсионный отдел. Билеты в обычной кассе не подходят — они только для самостоятельного осмотра

Отправить деньги на билеты нужно как можно скорее после внесения предоплаты на сайте

Цена билета

Взрослый — 800 ₽

Детский (до 14 лет) — 150 ₽

Студентам и пенсионерам льгот нет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.