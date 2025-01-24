Все были в основной части Эрмитажа и не один раз, а вот здание Главного штаба на другой стороне Дворцовой площади мало кто посещал. И очень зря! Пришло время это исправить.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Встретимся в фойе Главного штаба и зайдём в атриум, где обсудим историю возведения здания, архитектора Карла Росси, министерства, которые здесь были, и 20 век, кардинально изменивший русскую историю.
От большого террора и Моисея Урицкого, работавшего здесь, перенесёмся в наши дни, чтобы узнать, как и почему преобразилось это место: то, что оно стало совершенно иным — современным, воздушным, наполненным светом и безусловными шедеврами, — это факт.
После пройдём по самым интересным локациям музея:
- залу памяти Карла Фаберже
- галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых
- залу Огюста Родена
Вы увидите живопись и итальянскую скульптуру 20 века, а также «Красный вагон» Ильи и Эмилии Кабаковых, открывшийся после реставрации.
Организационные детали
- Для тех, кто хочет на импрессионистов, у нас есть отдельная экскурсия
- Экскурсия подходит для участников старше 12 лет
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — 500 руб. /чел.
Как купить билеты в музей
- Через гида, минимум за 3 дня до начала экскурсии
- Гид купит вам билеты через экскурсионный отдел. Билеты в обычной кассе не подходят — они только для самостоятельного осмотра
- Отправить деньги на билеты нужно как можно скорее после внесения предоплаты на сайте
Цена билета
- Взрослый — 800 ₽
- Детский (до 14 лет) — 150 ₽
- Студентам и пенсионерам льгот нет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В здании Главного штаба
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 557 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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