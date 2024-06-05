1 чел.
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Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340₽ за человека
Билеты
30 минут
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Испытать новый опыт встречи с искусством - и собой
Начало: В холле Главного штаба
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Коллекция импрессионистов и авторские напитки в программе на самый взыскательный вкус (все включено)
Начало: на Дворцовой площади
9 июня в 16:00
11 июня в 11:00
12 950₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
Виртуальное погружение в царскую эпоху, запасники музея и французское модернистское искусство
Начало: в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
3 150₽ за человека
Групповая
2 часа
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
Увидеть всё то, с чем ассоциируется город, с живыми обсуждениями
Начало: Около Исаакиевского собора
17 июня в 15:00
18 июня в 15:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
- ААндрей4 июня 2024Все замечательно, намного выше ожиданий. Долго не мог побывать в Эрмитаже и наконец то, посетил.
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 2 июня, экскурсовод Светлана. Остались очень довольны экскурсией! Светлана смогла заинтересовать всех детей, да и взрослые были увлечены не меньше)))
- ННаталья3 июня 2024Экскурсовод интересно подавала материал детям, маршрут был несложный для них. Перенесли легко экскурсию, даже взрослым было интересно слушать. Детям очень понравилось!
- ВВладимир3 июня 2024Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до конца просмотра дожил, придется ещё раз сходить.
- ООльга3 июня 2024Прекрасный зал. Вежливый, отзывчивый персонал. Вкунющий кофе. Десерты выше похвал. ❤️
- ВВладислав3 июня 2024Здравствуйте. Мы часто посещаем экскурсии в северной столице и конечно ищем что нибудь интересное. Мероприятие, которое нам удалось посетить, целиком
- ААнастасия27 мая 2024Великолепный гид! Не только обладает отличными знаниями, но и является потрясающим рассказчиком!
- ННаталья22 мая 2024Экскурсия просто потрясающая. Всю экскурсию слушали с открытыми ртами, настолько интересные и необычные факты допетровской и петровской эпохи были в этой экскурсии. Одна из лучших экскурсий на которых мы были. Очень, очень рекомендую.
- ЕЕлена13 мая 2024Прекрасная экскурсия! Андрей - удивительный рассказчик. Сумел передать не только интересную информацию, но и создал яркие впечатление об одной из
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Главный штаб»
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