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В Владислав Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга читать дальше отвечало нашим запросам. Интересная тема, прекрасная подача материала, множество фактов из жизни высшего света в период 18-19 веков. Особенно отмечу Владимира (экскурсовод) - глубокое знание материала и очень тактичная манера повествования. Рекомендую всем гостям славного города Санкт-Петербурга! Здравствуйте. Мы часто посещаем экскурсии в северной столице и конечно ищем что нибудь интересное. Мероприятие, которое нам удалось посетить, целиком

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