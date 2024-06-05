Главный штаб – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 10 экскурсий в категории «Главный штаб» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
572 отзыва
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300 за человека
Великие события и жители Большой Морской
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
40 отзывов
Историческая экскурсия по Большой Морской: великие события и жители
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: истории знаменитых домов, анекдоты времен и великие имена, оставившие след в истории
Начало: Исаакиеская площадь
9 июня в 18:00
13 июня в 13:00
1 340 за человека
Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
Билеты
30 минут
174 отзыва
Билет в Главный штаб Эрмитажа - Оформление и Посещение
Получите уникальный шанс увидеть шедевры искусства, оформив билет в Главный штаб Эрмитажа заранее
Начало: У Главного штаба (Дворцовая пл., 6/8)
Завтра в 18:00
9 июня в 11:30
500 за билет
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399 за всё до 10 чел.
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Арт-терапия импрессионизмом в Главном штабе Эрмитажа
Испытать новый опыт встречи с искусством - и собой
Начало: В холле Главного штаба
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Эрмитаж 5*, Главный штаб: арт-маршрут + арт-коктейль
Коллекция импрессионистов и авторские напитки в программе на самый взыскательный вкус (все включено)
Начало: на Дворцовой площади
9 июня в 16:00
11 июня в 11:00
12 950 за человека
Невский проспект: история, культура, наследие
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000 за человека
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Фондохранилище Эрмитажа, VR-фильм и Главный штаб: автобусная экскурсия
Виртуальное погружение в царскую эпоху, запасники музея и французское модернистское искусство
Начало: в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
3 150 за человека
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Душа Санкт-Петербурга: групповая экскурсия по центру
Увидеть всё то, с чем ассоциируется город, с живыми обсуждениями
Начало: Около Исаакиевского собора
17 июня в 15:00
18 июня в 15:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
  • А
    Андрей
    4 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Все замечательно, намного выше ожиданий. Долго не мог побывать в Эрмитаже и наконец то, посетил.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Были на экскурсии 2 июня, экскурсовод Светлана. Остались очень довольны экскурсией! Светлана смогла заинтересовать всех детей, да и взрослые были увлечены не меньше)))
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Экскурсовод интересно подавала материал детям, маршрут был несложный для них. Перенесли легко экскурсию, даже взрослым было интересно слушать. Детям очень понравилось!
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до конца просмотра дожил, придется ещё раз сходить.
    Очень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не доОчень понравилось. Картины, скульптуры на любой вкус, красивые интерьеры. Жалко что аккумулятор в телефоне не до
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Услуга по покупке билета в Главный штаб Эрмитажа
    Прекрасный зал. Вежливый, отзывчивый персонал. Вкунющий кофе. Десерты выше похвал. ❤️
  • В
    Владислав
    3 июня 2024
    Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
    Здравствуйте. Мы часто посещаем экскурсии в северной столице и конечно ищем что нибудь интересное. Мероприятие, которое нам удалось посетить, целиком
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    отвечало нашим запросам. Интересная тема, прекрасная подача материала, множество фактов из жизни высшего света в период 18-19 веков. Особенно отмечу Владимира (экскурсовод) - глубокое знание материала и очень тактичная манера повествования. Рекомендую всем гостям славного города Санкт-Петербурга!

  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
    Великолепный гид! Не только обладает отличными знаниями, но и является потрясающим рассказчиком!
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
    Экскурсия просто потрясающая. Всю экскурсию слушали с открытыми ртами, настолько интересные и необычные факты допетровской и петровской эпохи были в этой экскурсии. Одна из лучших экскурсий на которых мы были. Очень, очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Великие события и жители Большой Морской
    Прекрасная экскурсия! Андрей - удивительный рассказчик. Сумел передать не только интересную информацию, но и создал яркие впечатление об одной из
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    загадочных улиц города. Если вы хотите услышать о ней, познакомиться с владельцами особняков, получить эмоциональный заряд, то поспешите заказать экскурсию. Спасибо Андрею за фейерверк фактов, образов!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Главный штаб»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Главный штаб" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 500 до 12 950. Туристы уже оставили гидам 836 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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