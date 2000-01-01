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Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)

5
4 отзыва
Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время экскурсии 🧭 по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Юсуповского и Таврического дворцов, Кикиных палат.

Также вы узнаете историю 📖 памятников Петру I и Павлу I, которую не найдете в путеводителях, разгадаете тайны зодчих: Кваренги, Растрелли, Росси и Монферрана.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 12 900 ₽ за экскурсию

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Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)

Что вы увидите

  • Михайловский замок
  • Домик Петра Первого
  • Аптека Пеля
  • Сфинксы
  • Исаакиевская площадь
  • Ансамбль Смольного монастыря
Санкт-Петербург пронизан тайнами и легендами. Их можно найти на каждой улочке, в каждом доме, и, конечно, в каждом дворце и Музее, которых так много в этом городе. Мы предлагаем вам окунуться в эту загадочную атмосферу и прикоснуться к тайнам Петербурга. Быть может, именно вы сможете их разгадать?
Во время экскурсии 🧭 по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Юсуповского и Таврического дворцов, Кикиных палат. Также вы узнаете историю 📖 памятников Петру I и Павлу I, которую не найдете в путеводителях, разгадаете тайны зодчих: Кваренги, Растрелли, Росси и Монферрана.
После этого вы посетите знаменитый памятник Чижику-Пыжику и узнаете массу интересного. Даже если Санкт-Петербург является вашим родным городом, мы уверены, что экскурсия ⛳ вам будет интересна и вы откроете его для себя с совершенно другой стороны.
Какие тайны хранит Смольный собор и Михайловский замок? Что скрывают легендарные сфинксы? Почему в тюрьме Кресты 999, а не 1000 камер? На эти и многие вопросы ответят вам наши экскурсоводы.

Остановки:

    1. У Смольного собора
    2. У аптеки Пеля
    3. У Михайловского замка
    Внешний осмотр: Михайловский замок 🏰, Домик Петра Первого, Аптека Пеля, Сфинксы, Исаакиевская площадь, Ансамбль Смольного монастыря!
    Так как экскурсия является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.
    Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.
    На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии.
    Данная экскурсия для школьных групп уже включает в свою стоимость все документы для ГИБДД, необходимые для перевозки детей.
    Обращаем ваше внимание, что по закону детские группы перевозятся только с 6 до 23 часов.
    Что входит
    • услуги гида
    • транспорт
    • справка для ГИБДД
    Что не входит
    • личные расходы
    • входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
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    4 отзыва оставили туристы

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