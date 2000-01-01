Санкт-Петербург пронизан тайнами и легендами. Их можно найти на каждой улочке, в каждом доме, и, конечно, в каждом дворце и Музее, которых так много в этом городе. Мы предлагаем вам окунуться в эту загадочную атмосферу и прикоснуться к тайнам Петербурга. Быть может, именно вы сможете их разгадать?

Во время экскурсии 🧭 по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Юсуповского и Таврического дворцов, Кикиных палат. Также вы узнаете историю 📖 памятников Петру I и Павлу I, которую не найдете в путеводителях, разгадаете тайны зодчих: Кваренги, Растрелли, Росси и Монферрана.

После этого вы посетите знаменитый памятник Чижику-Пыжику и узнаете массу интересного. Даже если Санкт-Петербург является вашим родным городом, мы уверены, что экскурсия ⛳ вам будет интересна и вы откроете его для себя с совершенно другой стороны.

Какие тайны хранит Смольный собор и Михайловский замок? Что скрывают легендарные сфинксы? Почему в тюрьме Кресты 999, а не 1000 камер? На эти и многие вопросы ответят вам наши экскурсоводы.

Остановки:

1. У Смольного собора

2. У аптеки Пеля

3. У Михайловского замка

Внешний осмотр: Михайловский замок 🏰, Домик Петра Первого, Аптека Пеля, Сфинксы, Исаакиевская площадь, Ансамбль Смольного монастыря!

Так как экскурсия является индивидуальной, вы можете скорректировать маршрут исходя из своих пожеланий.

Автобус и гид могут встретить вас непосредственно у вашего отеля.

На сайте указана стоимость стандартной программы с встречей гостей в черте города и может меняться в зависимости от ваших пожеланий и деталей экскурсии.

Данная экскурсия для школьных групп уже включает в свою стоимость все документы для ГИБДД, необходимые для перевозки детей.

Обращаем ваше внимание, что по закону детские группы перевозятся только с 6 до 23 часов.