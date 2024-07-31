И Ирина

Большое спасибо за экскурсию. Она очень хорошо подходит для детей: интересные факты, но их не избыточное количество. Конечно, в Санкт-Перербурге гораздо больше фигур животных, чем мы посмотрели, но если бы экскурсия была длиннее, ребенку было бы уже тяжело.