скидка
20%
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
Завтра в 15:00
17 авг в 15:00
от 15001 200₽ за человека
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
19 авг в 12:00
20 авг в 12:00
2 000₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменный зоопарк для детей 5+
Начало: Невский, 1
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Стражники» города на Неве
Начало: Казанская собор (у памятника Кутузову, Невский пр)
Расписание: по средам в 12:00
14 авг в 12:00
21 авг в 12:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 июля 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Лёгкая подача материала, Семён держит внимание каждого экскурсанта. Получили удовольствие от знакомства с Васильевским островом. Спасибо!
- ССофья31 июля 2024Все отлично
- ИИрина8 августа 2022Большое спасибо за экскурсию. Она очень хорошо подходит для детей: интересные факты, но их не избыточное количество. Конечно, в Санкт-Перербурге гораздо больше фигур животных, чем мы посмотрели, но если бы экскурсия была длиннее, ребенку было бы уже тяжело.
- TTatiana30 июля 2022Дочке 6ти лет очень понравилось! Нестандартный взгляд на город, цепляющий интерес ребенка:)
- ЛЛюдмила22 июня 2022Ребёнок 5 лет доволен! Это основное:)
- AAnna1 декабря 2019Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)Понравилась
- FFrolova23 ноября 2019Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)Понравилось количество посещенных мест. Спасибо гиду и водителю. Максимально провезли и показали нам уникальные места Питера. Много полезной и интересной информации. Остановки и выход из автобуса в интересных местах, дали возможность пофотографироваться и загадать желания)
- MMariya.i20 августа 2019Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)Интересная экскурсия, вся группа была в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сфинксы»
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