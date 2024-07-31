Сфинксы – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Сфинксы» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Пешая
скидка
20%
188 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Мистика, история и архитектура Васильевского острова
Начало: Памятник конке. Средний проспект В. О., 32
Расписание: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота в 13:00 и в 17:00
Завтра в 15:00
17 авг в 15:00
от 15001 200 за человека
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
На машине
На автобусе
83 отзыва
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
19 авг в 12:00
20 авг в 12:00
2 000 за человека
Каменный зоопарк для детей 5+
Пешая
5 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменный зоопарк для детей 5+
Начало: Невский, 1
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
«Стражники» города на Неве
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Стражники» города на Неве
Начало: Казанская собор (у памятника Кутузову, Невский пр)
Расписание: по средам в 12:00
14 авг в 12:00
21 авг в 12:00
7 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Мистика, история и архитектура Васильевского острова
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Лёгкая подача материала, Семён держит внимание каждого экскурсанта. Получили удовольствие от знакомства с Васильевским островом. Спасибо!
  • С
    Софья
    31 июля 2024
    Мистика, история и архитектура Васильевского острова
    Все отлично
  • И
    Ирина
    8 августа 2022
    Каменный зоопарк для детей 5+
    Большое спасибо за экскурсию. Она очень хорошо подходит для детей: интересные факты, но их не избыточное количество. Конечно, в Санкт-Перербурге гораздо больше фигур животных, чем мы посмотрели, но если бы экскурсия была длиннее, ребенку было бы уже тяжело.
  • T
    Tatiana
    30 июля 2022
    Каменный зоопарк для детей 5+
    Дочке 6ти лет очень понравилось! Нестандартный взгляд на город, цепляющий интерес ребенка:)
  • Л
    Людмила
    22 июня 2022
    Каменный зоопарк для детей 5+
    Ребёнок 5 лет доволен! Это основное:)
  • A
    Anna
    1 декабря 2019
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Понравилась
  • F
    Frolova
    23 ноября 2019
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Понравилось количество посещенных мест. Спасибо гиду и водителю. Максимально провезли и показали нам уникальные места Питера. Много полезной и интересной информации. Остановки и выход из автобуса в интересных местах, дали возможность пофотографироваться и загадать желания)
  • M
    Mariya.i
    20 августа 2019
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Интересная экскурсия, вся группа была в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Сфинксы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мистика, история и архитектура Васильевского острова
  2. Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
  3. Каменный зоопарк для детей 5+
  4. «Стражники» города на Неве
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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