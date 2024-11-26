Тюрьма Кресты – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Тюрьма Кресты» в Санкт-Петербурге, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Бандитский Петербург
На автобусе
23 отзыва
3 часа
Групповая
Бандитский Петербург
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Субботу в 17:00
Завтра в 17:00
1 мар в 17:00
1000 за человека
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
5000 за всё до 3 чел.
Криминальный Петербург: знаменитые мошенники, музейные кражи и лихие 90-е
На автобусе
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Криминальный Петербург: знаменитые мошенники, музейные кражи и лихие 90-е
Начало: Дворцовая площадь
5 апр в 14:00
12 апр в 14:00
2950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Голованов
    26 ноября 2024
    «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
    Хорошая экскурсия одновременно с отдыхом. Послушали отличные песни, поели, выпили, у лошади много интересного, посмотрели на ночной Петербург и незабываемое зрелище-разведение мостов.
  • О
    Олеся
    23 ноября 2024
    «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
    Отлично провели время) Спасибо за замечательное настроение и массу положительных эмоций
  • В
    Вероника
    2 октября 2023
    Преступный Петербург прошлого века
    Финалом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований
  • A
    Anna
    1 декабря 2019
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Понравилась
  • F
    Frolova
    23 ноября 2019
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Понравилось количество посещенных мест. Спасибо гиду и водителю. Максимально провезли и показали нам уникальные места Питера. Много полезной и интересной информации. Остановки и выход из автобуса в интересных местах, дали возможность пофотографироваться и загадать желания)
  • M
    Mariya.i
    20 августа 2019
    Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
    Интересная экскурсия, вся группа была в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Тюрьма Кресты»

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  3. Криминальный Петербург: знаменитые мошенники, музейные кражи и лихие 90-е
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  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Казанский собор
  8. Спас на Крови
  9. Петропавловская крепость
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в феврале 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Тюрьма Кресты" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 5000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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