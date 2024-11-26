Г Голованов «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой Хорошая экскурсия одновременно с отдыхом. Послушали отличные песни, поели, выпили, у лошади много интересного, посмотрели на ночной Петербург и незабываемое зрелище-разведение мостов.

О Олеся «Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой Отлично провели время) Спасибо за замечательное настроение и массу положительных эмоций

В Вероника Преступный Петербург прошлого века Финалом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований

A Anna Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп) Понравилась

F Frolova Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп) Понравилось количество посещенных мест. Спасибо гиду и водителю. Максимально провезли и показали нам уникальные места Питера. Много полезной и интересной информации. Остановки и выход из автобуса в интересных местах, дали возможность пофотографироваться и загадать желания)