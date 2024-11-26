3 часа
Групповая
Бандитский Петербург
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Расписание: Субботу в 17:00
Завтра в 17:00
1 мар в 17:00
1000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия «Хулиганский Петербург»
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
5000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Криминальный Петербург: знаменитые мошенники, музейные кражи и лихие 90-е
Начало: Дворцовая площадь
5 апр в 14:00
12 апр в 14:00
2950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГолованов26 ноября 2024«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкойХорошая экскурсия одновременно с отдыхом. Послушали отличные песни, поели, выпили, у лошади много интересного, посмотрели на ночной Петербург и незабываемое зрелище-разведение мостов.
- ООлеся23 ноября 2024«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкойОтлично провели время) Спасибо за замечательное настроение и массу положительных эмоций
- ВВероника2 октября 2023Преступный Петербург прошлого векаФиналом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований
- AAnna1 декабря 2019Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)Понравилась
- FFrolova23 ноября 2019Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)Понравилось количество посещенных мест. Спасибо гиду и водителю. Максимально провезли и показали нам уникальные места Питера. Много полезной и интересной информации. Остановки и выход из автобуса в интересных местах, дали возможность пофотографироваться и загадать желания)
- MMariya.i20 августа 2019Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)Интересная экскурсия, вся группа была в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Тюрьма Кресты»
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