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Многоликая Петроградская сторона

Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаю Вас на фото-прогулку по Петроградской стороне.

Вы проникнитесь ее уникальным очарованием, прогуляетесь 👣 по сети извилистых узких улочек с «мастеровыми» названиями и узнаете историю 📖 улиц, непохожих на «геометричные» районы Петербурга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 850 ₽ за экскурсию

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Многоликая Петроградская сторона
Многоликая Петроградская сторона

Что вы увидите

  • Каменноостровский проспект
  • Набережная Карповки
  • Аптекарский остров
  • Большой проспект П. С.
  • Улица Льва Толстого
  • Кронверкский проспект
Петроградка – один из самых необычных районов Санкт-Петербурга.
Отсюда началась история 📖 Петербурга, однако на долгое время Петроградская сторона пребывала в запустении, хаотично застраиваясь дешевым жильем.
Но главной жемчужиной Петроградки является ее невероятная архитектура, переносящая нас то в петровское время, то в годы первых советских пятилеток, то в романтику средневековья и ренессанса, которые так любили создатели доходных домов, или в неповторимую эстетику модерна, объединившего природные мотивы и промышленный дизайн.

Во время фото-прогулки по Петроградской стороне Вы:

  • Узнаете историю развития Петроградской стороны с петровских времен до сегодняшнего дня
  • Откроете для себя ее знаменитых архитекторов: семью Бенуа, Белогруда, Апышкова, Лидваля, Кречинского, фон Гогена
  • Узнаете о знаменитых обитателях Петроградской стороны: первого секретаря Ленинградского обкома С. М. Кирова, председателя совета министров Никола II, C. Ю. Витте, советского композитора А. П. Петрова, художника- авангардиста К. С. Петрова-Водкина, бухарского эмира, Сеида Алим-хана, Аркадия Райкина, балерины Веры Трефиловой, писателя Л. Андреева
  • Побываете в старейшей киностудии страны Ленфильм
  • Увидите здания двух ведущих ВУЗов Петроградки: ЛЭТИ и Первый Медицинский Университет
  • Насладитесь своеобразием архитектурных стилей Петроградской стороны и попробуете отличить эклектику от модерна
  • Программа, как всегда, обещает быть насыщенной.
Что входит
  • Услуги гида
  • Внешний осмотр мест и зданий
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Транспорт до места встречи
Начало
🚩 Каменноостровский пр., 39
Место завершения
🏁 Кронверкский пр., 7
Многоликая Петроградская сторона
Многоликая Петроградская сторона
Многоликая Петроградская сторона
Многоликая Петроградская сторона

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lily A.
Lily A.
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