Петроградка – один из самых необычных районов Санкт-Петербурга.
Отсюда началась история 📖 Петербурга, однако на долгое время Петроградская сторона пребывала в запустении, хаотично застраиваясь дешевым жильем.
Но главной жемчужиной Петроградки является ее невероятная архитектура, переносящая нас то в петровское время, то в годы первых советских пятилеток, то в романтику средневековья и ренессанса, которые так любили создатели доходных домов, или в неповторимую эстетику модерна, объединившего природные мотивы и промышленный дизайн.
Во время фото-прогулки по Петроградской стороне Вы:
Узнаете историю развития Петроградской стороны с петровских времен до сегодняшнего дня
Откроете для себя ее знаменитых архитекторов: семью Бенуа, Белогруда, Апышкова, Лидваля, Кречинского, фон Гогена
Узнаете о знаменитых обитателях Петроградской стороны: первого секретаря Ленинградского обкома С. М. Кирова, председателя совета министров Никола II, C. Ю. Витте, советского композитора А. П. Петрова, художника- авангардиста К. С. Петрова-Водкина, бухарского эмира, Сеида Алим-хана, Аркадия Райкина, балерины Веры Трефиловой, писателя Л. Андреева
Побываете в старейшей киностудии страны Ленфильм
Увидите здания двух ведущих ВУЗов Петроградки: ЛЭТИ и Первый Медицинский Университет
Насладитесь своеобразием архитектурных стилей Петроградской стороны и попробуете отличить эклектику от модерна
Программа, как всегда, обещает быть насыщенной.
Что входит
Услуги гида
Внешний осмотр мест и зданий
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Транспорт до места встречи
Начало
🚩 Каменноостровский пр., 39
Место завершения
🏁 Кронверкский пр., 7
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.