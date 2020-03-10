80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор

Александр
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Александр – ваш гид
Не каждый путешественник знает, что Санкт-Петербург по праву можно назвать исторической родиной городского хулиганства.

Чтобы взглянуть на город под другим углом, мы прогуляемся по Петроградской стороне и поговорим о петербургских хулиганах XX века: их быте и жизненных устоях, музыкальной моде и фольклоре.

А по пути вы узнаете множество захватывающих историй и заново откроете для себя давно знакомые песни.
От
2500 ₽
2000 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Спортивна
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У этой экскурсии80 отзывов
4.99
Хулиганы Петроградской стороны
Хулиганы Петроградской стороны

Что вас ожидает

Культура петербургских хулиганов
Прогуливаясь по улочкам и проходным дворам до Александровского парка, мы ненадолго очутимся в первой половине XX века, когда Петроградской стороной заправляли хулиганы. Вы узнаете об истории и культуре бандитско-хулиганского Петербурга, пройдете по атмосферным кварталам, напоминающим Париж, в которых собирались хулиганы. Я расскажу вам, как хулиганы вели свой бизнес и как был устроен хулиганский «кодекс». Проведу вас по местам, где снимался сериал «Улицы разбитых фонарей», первые серии которого рассказывают о нравах Петроградской стороны. А затем перейдем к теме футбольных хулиганов, которые впервые появились именно в Питере, когда в 1957 году футбольные болельщики вышли на поле во время матча «Зенит» – «Спартак».

Уличный хулиганский фольклор
Подробнее поговорим о хулиганском фольклоре – это целый пласт городской субкультуры, который сформировался в первой половине XX века. Я рассажу вам о самых знаменитых персонажах хулиганской среды, о местных анекдотах, байках и, конечно, песнях. Вы увидите, где была написана и впервые исполнена песня «Крутится, вертится шар голубой», узнаете историю песни «Постой, паровоз» и других песен, которые прочно укрепились в народной культуре и исполняются в подъездах, на сцене и даже в кино. А после поговорим об истории питерского Мулен Руж и поймем, почему этот вариант парижского кабаре ничуть не уступал оригиналу.

Кому подойдет эта экскурсия

Взрослым путешественникам, которые интересуются уличной культурой или хотят узнать Петербург с необычной стороны.

Хулиганы Петроградской стороны
Хулиганы Петроградской стороны
Хулиганы Петроградской стороны
Хулиганы Петроградской стороны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Спортивна.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Мне 40 лет. Как знаток-любитель более 10 лет занимаюсь экскурсионной деятельностью. Неформальный Ленинград 1970-1990 годов, кулинария и зафасадная история города на Неве — основные темы моих экскурсий. Все экскурсии являются пешими, проходят по нетипичным маршрутам в формате дружеской прогулки.
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80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Александр очень живо и интересно рассказывал, открывал нам необычные стороны жизни Питера!
11 февраля 2020
Великолепная экскурсия для тех кому интересен не только парадный Петербург. Александр прекрасный рассказчик, знает очень много исторических баек и анекдотов, отлично знает город и истории, которые с ним связаны. Одна из лучших экскурсий, на которых удалось побывать. С удовольствием пойдем еще и на экскурсию по Лиговке.
3 февраля 2020
Замечательная авторская экскурсия! Невероятно интересный рассказ о малоизвестной стороне истории Петербурга. Потрясающая подача позволяет погрузиться в ту эпоху. Продуманный маршрут, рассказ структурирован хронологически, что облегчает восприятие, доброжелательная атмосфера.
Дарья
22 декабря 2019
Были на экскурсии и остались в восторге! Александр потрясающий рассказчик. Спасибо за чудесный день!
13 декабря 2019
Экскурсия превзошла ожидания! Александр очень интересный рассказчик (не занудный и не монотонный😁). Продолжительный пешеходный маршрут не был утомительным за увлекательных историй, рассказанных нашим дорогим гидом. Очень рекомендую эиу экскурсию взрослым (15+) путешественникам!!!!
29 ноября 2019
Всем привет! Были сегодня на этой ПОТРЯСАЮЩЕЙ экскурсии! Александр - великолепный рассказчик, может объяснить все доступным и понятным языком тем, кто совсем далёк от «хулиганской» темы. К слову, мне 21 год и выбрали с парнем эту экскурсию почти рандомно))
Ни склоняем не пожалела!
Мы прогулялись по Петроградскому району, дошли до женского общежития, где работал В.Цой, нам рассказали откуда вообще взялись хулиганы (плюс этимология слова! Буду хвастаться на парах по лексикологии), рассказали про песню «ШарФ голубой», показали отделение милиции, где снималась улица разбитых фонарей, дворы колодцы, настоящие коммуналки, рассказали, кто и с чем связаны!
В общем, все СОВЕТУЮ! У меня буря эмоций и впечатлений. В следующий раз по приезде в Питер обязательно к вам на экскурсию!
Единственное, если будет с холодное время года, то одевайтесь ОЧЕНЬ тепло. Ноги мерзнут только так( Конечно, заходили греться в кафешки, но, сами понимаете, спасало не на долго.
Шли на энтузиазме и вдохновленное ОТЛИЧНЫМИ рассказами про такую нестандартную и малоизвестную черту города!
Ещё раз огромное спасибо! Уже жду следующей встречи!
15 ноября 2019
Как участник экскурсий со стажем, могу сказать, что это самая небанальная и атмосферная экскурсия, на которой довелось побывать.
Гуляли по дворам, переулкам, проникались хулиганскими историями, через которые очень круто прослеживается душа Питера)
Александр отличный рассказчик с огромным кругозором и начитанностью, спасибо за прогулку!! Уже порекомендовала всем своим друзьям!
15 ноября 2019
Экскурсия очень содержательная и интересная. Рекомендую ее посетить!
5 ноября 2019
Огромное спасибо за интересную экскурсию по Петроградской стороне!!
Все было очень интересно!! Рекомендуем всем!! не пожалеете!!
Александру персональное, огромное спасибо!!
27 октября 2019
Отличная экскурсия-прогулка, хороший способ посмотреть Петроградскую сторону вне парадных проспектов, пообщаться с приятным собеседником, узнать много нового, причем не только о хулиганах. Рекомендую для тех, кто любит живую историю.
Ещё 70 отзывов

Александр проводит ещё 1 экскурсию

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