80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Не каждый путешественник знает, что Санкт-Петербург по праву можно назвать исторической родиной городского хулиганства. Чтобы взглянуть на город под другим углом, мы прогуляемся по Петроградской стороне и поговорим о петербургских хулиганах XX века: их быте и жизненных устоях, музыкальной моде и фольклоре. А по пути вы узнаете множество захватывающих историй и заново откроете для себя давно знакомые песни.

Что вас ожидает

Культура петербургских хулиганов

Прогуливаясь по улочкам и проходным дворам до Александровского парка, мы ненадолго очутимся в первой половине XX века, когда Петроградской стороной заправляли хулиганы. Вы узнаете об истории и культуре бандитско-хулиганского Петербурга, пройдете по атмосферным кварталам, напоминающим Париж, в которых собирались хулиганы. Я расскажу вам, как хулиганы вели свой бизнес и как был устроен хулиганский «кодекс». Проведу вас по местам, где снимался сериал «Улицы разбитых фонарей», первые серии которого рассказывают о нравах Петроградской стороны. А затем перейдем к теме футбольных хулиганов, которые впервые появились именно в Питере, когда в 1957 году футбольные болельщики вышли на поле во время матча «Зенит» – «Спартак».

Уличный хулиганский фольклор

Подробнее поговорим о хулиганском фольклоре – это целый пласт городской субкультуры, который сформировался в первой половине XX века. Я рассажу вам о самых знаменитых персонажах хулиганской среды, о местных анекдотах, байках и, конечно, песнях. Вы увидите, где была написана и впервые исполнена песня «Крутится, вертится шар голубой», узнаете историю песни «Постой, паровоз» и других песен, которые прочно укрепились в народной культуре и исполняются в подъездах, на сцене и даже в кино. А после поговорим об истории питерского Мулен Руж и поймем, почему этот вариант парижского кабаре ничуть не уступал оригиналу.

Кому подойдет эта экскурсия

Взрослым путешественникам, которые интересуются уличной культурой или хотят узнать Петербург с необычной стороны.