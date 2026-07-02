80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на Петроградской стороне раскрывает тайны петербургских хулиганов XX века. Прогулка по улочкам и дворам приведет к местам, где зарождалась уличная культура. Участники узнают о хулиганском фольклоре, песнях и знаменитых персонажах. Особое внимание уделяется футбольным хулиганам и их влиянию на городскую культуру.



Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Санкт-Петербург с необычной стороны и погрузиться в его уникальную атмосферу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по Петроградской стороне особенно приятны, а исторические рассказы и атмосферные дворы создают незабываемые впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.