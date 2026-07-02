80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на Петроградской стороне раскрывает тайны петербургских хулиганов XX века. Прогулка по улочкам и дворам приведет к местам, где зарождалась уличная культура. Участники узнают о хулиганском фольклоре, песнях и знаменитых персонажах. Особое внимание уделяется футбольным хулиганам и их влиянию на городскую культуру.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Санкт-Петербург с необычной стороны и погрузиться в его уникальную атмосферу
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Санкт-Петербург с необычной стороны и погрузиться в его уникальную атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Погружение в историю хулиганов
- 🎶 Узнаете о фольклоре и песнях
- 🏙 Прогулка по атмосферным кварталам
- ⚽ Истории футбольных хулиганов
- 🎬 Места съемок известных сериалов
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по Петроградской стороне особенно приятны, а исторические рассказы и атмосферные дворы создают незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Александровский парк
- Петроградская сторона
Описание экскурсии
Культура петербургских хулиганов
Прогуливаясь по улочкам и проходным дворам до Александровского парка, мы ненадолго очутимся в первой половине 20 века, когда Петроградской стороной заправляли хулиганы.
- Вы узнаете об истории и культуре бандитско-хулиганского Петербурга
- Пройдёте по атмосферным кварталам, напоминающим Париж, в которых собирались хулиганы
- Я расскажу, как они вели свой бизнес и каким был их «кодекс»
- Проведу по местам, где снимался сериал «Улицы разбитых фонарей», первые серии которого рассказывают о нравах Петроградской стороны
- А затем мы перейдём к теме футбольных хулиганов, которые впервые появились именно в Питере, когда в 1957 году футбольные болельщики вышли на поле во время матча «Зенит» – «Спартак»
Уличный хулиганский фольклор
Подробнее поговорим о целом пласте городской субкультуры, который сформировался в первой половине 20 века.
- Я расскажу о самых знаменитых персонажах хулиганской среды, о местных анекдотах, байках и, конечно, песнях
- Вы увидите, где была написана и впервые исполнена песня «Крутится, вертится шар голубой», узнаете историю песни «Постой, паровоз» и других, которые прочно укрепились в народной культуре и исполняются в подъездах, на сцене и даже в кино
- А после поговорим об истории питерского Мулен Ружа, и вы поймёте, почему наш вариант парижского кабаре ничуть не уступал оригиналу
Кому подойдет эта экскурсия
Взрослым путешественникам, которые интересуются уличной культурой или хотят узнать Петербург с необычной стороны.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2406 туристов
Провожу кулинарно-просветительские, рок-н-ролльно-исторические, мистические и романтические экскурсии в формате дружеской прогулки по Санкт-Петербургу — Петрограду — Ленинграду.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Александр был великолепен! Огромное количество любопытных фактов, максимальное внимание к экскурсантам, четыре часа пролетели незаметно и к нашему огромному удовольствию. Весь день находились под впечатлением. Еще раз спасибо и наши горячие рекомендации!
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А
Это была очень необычная экскурсия! Александр внешне выглядел как типичный хулиган, то есть был в образе. Изумительно грамотная речь, отличное чувство юмора, с легкостью подхватывал любую цитату. И рассказал такие вещи! Предметом экскурсии владел в совершенстве. С ним было невероятно комфортно гулять! Удобный темп, приятный голос. В этот день дул пронизывающий ветер - зашли погреться чаем. Превосходная экскурсия.
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Если Вы уже ознакомились со всеми знаковыми достопримечательностями Санкт-Петербурга и хочется приправить это" блюдо" чем-то остреньким и необычным, то Вам точно к Александру!!! Вы получите полное погружение в тему и эта прогулка станет изюминкой в Вашей коллекции впечатлений об этом удивительным городе.
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в
Александр прекрасен! Интеллектуал,эрудит и просто замечательный человек. До новых встреч
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Г
Отличная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, отличным чувством юмора! Мы с супругом остались очень довольны! Рекомендую!!!!
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Огромное спасибо Александру, за увлекательный рассказ и прогулку по Петровской стороне. Гуляли 4,5 часа и слушали, как на одном дыхании.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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