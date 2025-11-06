П Павел Профессионально, познавательно, увлеченно

Анна Это было невероятно интересно! Ирина рассказала нам очень много интересных фактов и историй, маршрут шикарный и очень увлекательный! Мы получили колоссальное удовольствие от прогулки и потом еще почти всю дорогу в сапсане обсуждали увиденное:) спасибо! И от души рекомендую! 🔥🔥🔥

Д Данила Очень интересная экскурсия, спасибо Ирине за то, что провела по улицам, которые знаешь всю жизнь и рассказала о том, на что никогда не обращал внимания. Советую всем, петербуржцам и гостям города.

А Анна 06.09.25г гуляли по Петербургу с гидом Ириной, очень приятное впечатление производит манера общения и кругозор этой девушки. Несомненно буду рекомендовать её своим друзьям.

И Ирина

Район очень интересный как в плане истории (особенно он связан с периодом конца 19 - начала 20 века, перелома эпох, потрясений и читать дальше революций), так и в плане архитектуры (особенно впечатлил Модерн, который я вообще люблю)

Да и сама атмосфера там очень приятная.

Маршрут экскурсии выстроен удачно. Информацию Ирина дает достоверную и актуальную, дает ее логично, структурировано, не сухо, не строго академично, без избытка профессиональных терминов, умеет увлечь рассказом, при этом без упрощений, без привлечения преувеличенно сенсационных фактов, чем грешат некоторые экскурсоводы. Было по-настоящему интересно. Знает она много, чувствуется, что глубоко профессионально погружена в тему. Была возможность диалога, обсуждения, вопросов и ответов, обмена мнениями и впечатлениями.

М Михаил Как всегда, с Ириной было невероятно интересно. Очередная частичка Петербурга открылась и обрела смысл

Юлия Экскурсию проводила Ирина, эрудированный и увлеченный гид. Вдали от туристической суеты мы полюбовались архитектурными жемчужинами Санкт-Петербурга, узнали истории жителей (и создателей). Нашлась минутка и для чашечки согревающего кофе в самой уютной кофейне без вывесок. Ирина по нашему запросу на примере окружающих зданий научила безошибочно определять архитектурный стиль! Было нескучно и очень душевно!

Е Елена Замечательная экскурсия! Узнали и увидели очень много! Научились определять северный модерн по деталям здания. Узнали когда грамотно поставить приставку нео. Провела экскурсию компетентный и очаровательный гид Ирина! Спасибо большое?