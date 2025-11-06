Фасады с пауками, остроконечные шпили и мансарды — на Петроградской стороне родилась петербургская версия северного модерна.
Я покажу вам, где жил его автор, расскажу о системе декоративных приёмов, строительных технологиях и колебании стоимости земли. А ещё вы узнаете, как здесь жилось Шостаковичу, Кирову и лицеистам. Архитектура обретёт для вас глубину истории.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Дом Иды Лидваль — вы услышите историю появления в Петербурге северного модерна. Разберётесь, чем он отличается от немецкого югендстиля, а также финского и шведского модерна. И выясните, какие строительные новинки применяли архитекторы и какие удобства имелись в технологичном доме на дорогой земле
- Особняк С. Ю. Витте — мы поговорим, как террористы-черносотенцы пытались убить министра, заложив бомбы в дымоход, и как правдивые мемуары Витте вывели всех из себя
- Неоренессансный дом купца Дмитрия Быховского, где жили чекисты, увлечённые поиском Шамбалы
- Дом работников искусств, где жил Кузьма Петров-Водкин, а квартиры распределялись по профессиональному признаку
- Ленфильм, а в прошлом — театр-ресторан «Аквариум». Я расскажу, как на смену дореволюционным итальянским и французским опереттам в Советском Союзе пришла киноиндустрия
- Дом Горчаковых — вы услышите, как усадьба с садом превратилась в доходный дом. И увидите, как советский конструктивизм уживается с архитектурой в стиле Людовика XVI
- Императорский Александровский лицей — мы обсудим переезд Царскосельского лицея на окраину города и памятник Ленину в его дворе
- Дом трёх Бенуа с системой внутренних дворов, которая позволяет пройти квартал насквозь. Я расскажу о его знаменитых жильцах: Григории Зиновьеве, Сергее Кирове, Дмитрии Шостаковиче, Николае Черкасове. А ещё — о сталинских репрессиях и великой Седьмой симфонии
- Дом Колобовых — мы рассмотрим роскошный барочный доходный дом с башенками и уникальной планировкой в виде «зубчатого бульвара»
- И многое другое!
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим только снаружи
- Рекомендуемый возраст 14+
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2185 туристов
Меня зовут Ирина. Я искусствовед и гид. В области моих научных интересов Ренессанс, нидерландский маньеризм, актуальное зарубежное искусство, архитектура классицизма и модерна. У меня большой опыт проведения индивидуальных экскурсий в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
6 ноя 2025
Профессионально, познавательно, увлеченно
Анна
25 окт 2025
Это было невероятно интересно! Ирина рассказала нам очень много интересных фактов и историй, маршрут шикарный и очень увлекательный! Мы получили колоссальное удовольствие от прогулки и потом еще почти всю дорогу в сапсане обсуждали увиденное:) спасибо! И от души рекомендую! 🔥🔥🔥
Д
Данила
21 сен 2025
Очень интересная экскурсия, спасибо Ирине за то, что провела по улицам, которые знаешь всю жизнь и рассказала о том, на что никогда не обращал внимания. Советую всем, петербуржцам и гостям города.
А
Анна
14 сен 2025
06.09.25г гуляли по Петербургу с гидом Ириной, очень приятное впечатление производит манера общения и кругозор этой девушки. Несомненно буду рекомендовать её своим друзьям.
И
Ирина
29 авг 2025
Были вдвоем с мужем на экскурсии по Петроградской стороне.
Район очень интересный как в плане истории (особенно он связан с периодом конца 19 - начала 20 века, перелома эпох, потрясений и
М
Михаил
27 авг 2025
Как всегда, с Ириной было невероятно интересно. Очередная частичка Петербурга открылась и обрела смысл
Юлия
25 авг 2025
Экскурсию проводила Ирина, эрудированный и увлеченный гид. Вдали от туристической суеты мы полюбовались архитектурными жемчужинами Санкт-Петербурга, узнали истории жителей (и создателей). Нашлась минутка и для чашечки согревающего кофе в самой уютной кофейне без вывесок. Ирина по нашему запросу на примере окружающих зданий научила безошибочно определять архитектурный стиль! Было нескучно и очень душевно!
Е
Елена
4 авг 2025
Замечательная экскурсия! Узнали и увидели очень много! Научились определять северный модерн по деталям здания. Узнали когда грамотно поставить приставку нео. Провела экскурсию компетентный и очаровательный гид Ирина! Спасибо большое?
Ольга
7 июн 2025
Прекрасный экскурсовод!!глубокое знание материала!!очень понравилось!!!
