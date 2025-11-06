Мои заказы

Петроградская сторона: северный модерн, поэты и чекисты

Исследовать грандиозный архитектурный ансамбль Петербурга и узнать о его знаменитых жителях
Фасады с пауками, остроконечные шпили и мансарды — на Петроградской стороне родилась петербургская версия северного модерна.

Я покажу вам, где жил его автор, расскажу о системе декоративных приёмов, строительных технологиях и колебании стоимости земли. А ещё вы узнаете, как здесь жилось Шостаковичу, Кирову и лицеистам. Архитектура обретёт для вас глубину истории.
Описание экскурсии

На нашем маршруте:

  • Дом Иды Лидваль — вы услышите историю появления в Петербурге северного модерна. Разберётесь, чем он отличается от немецкого югендстиля, а также финского и шведского модерна. И выясните, какие строительные новинки применяли архитекторы и какие удобства имелись в технологичном доме на дорогой земле
  • Особняк С. Ю. Витте — мы поговорим, как террористы-черносотенцы пытались убить министра, заложив бомбы в дымоход, и как правдивые мемуары Витте вывели всех из себя
  • Неоренессансный дом купца Дмитрия Быховского, где жили чекисты, увлечённые поиском Шамбалы
  • Дом работников искусств, где жил Кузьма Петров-Водкин, а квартиры распределялись по профессиональному признаку
  • Ленфильм, а в прошлом — театр-ресторан «Аквариум». Я расскажу, как на смену дореволюционным итальянским и французским опереттам в Советском Союзе пришла киноиндустрия
  • Дом Горчаковых — вы услышите, как усадьба с садом превратилась в доходный дом. И увидите, как советский конструктивизм уживается с архитектурой в стиле Людовика XVI
  • Императорский Александровский лицей — мы обсудим переезд Царскосельского лицея на окраину города и памятник Ленину в его дворе
  • Дом трёх Бенуа с системой внутренних дворов, которая позволяет пройти квартал насквозь. Я расскажу о его знаменитых жильцах: Григории Зиновьеве, Сергее Кирове, Дмитрии Шостаковиче, Николае Черкасове. А ещё — о сталинских репрессиях и великой Седьмой симфонии
  • Дом Колобовых — мы рассмотрим роскошный барочный доходный дом с башенками и уникальной планировкой в виде «зубчатого бульвара»
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Все объекты мы осмотрим только снаружи
  • Рекомендуемый возраст 14+
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников (согласуем в переписке)

Ирина
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2185 туристов
Меня зовут Ирина. Я искусствовед и гид. В области моих научных интересов Ренессанс, нидерландский маньеризм, актуальное зарубежное искусство, архитектура классицизма и модерна. У меня большой опыт проведения индивидуальных экскурсий в
ведущих музеях Петербурга. Архитектурные прогулки — новое направление моей работы, которое я создала на основе исследований теории архитектуры и истории города. Изучая архитектуру, мы видим грандиозную систему символов, раскрывающую прошлое. Об этом я буду рада рассказать и вам.

Отзывы и рейтинг

П
Павел
6 ноя 2025
Профессионально, познавательно, увлеченно
Анна
Анна
25 окт 2025
Это было невероятно интересно! Ирина рассказала нам очень много интересных фактов и историй, маршрут шикарный и очень увлекательный! Мы получили колоссальное удовольствие от прогулки и потом еще почти всю дорогу в сапсане обсуждали увиденное:) спасибо! И от души рекомендую! 🔥🔥🔥
Д
Данила
21 сен 2025
Очень интересная экскурсия, спасибо Ирине за то, что провела по улицам, которые знаешь всю жизнь и рассказала о том, на что никогда не обращал внимания. Советую всем, петербуржцам и гостям города.
А
Анна
14 сен 2025
06.09.25г гуляли по Петербургу с гидом Ириной, очень приятное впечатление производит манера общения и кругозор этой девушки. Несомненно буду рекомендовать её своим друзьям.
И
Ирина
29 авг 2025
Были вдвоем с мужем на экскурсии по Петроградской стороне.
Район очень интересный как в плане истории (особенно он связан с периодом конца 19 - начала 20 века, перелома эпох, потрясений и
революций), так и в плане архитектуры (особенно впечатлил Модерн, который я вообще люблю)
Да и сама атмосфера там очень приятная.
Маршрут экскурсии выстроен удачно. Информацию Ирина дает достоверную и актуальную, дает ее логично, структурировано, не сухо, не строго академично, без избытка профессиональных терминов, умеет увлечь рассказом, при этом без упрощений, без привлечения преувеличенно сенсационных фактов, чем грешат некоторые экскурсоводы. Было по-настоящему интересно. Знает она много, чувствуется, что глубоко профессионально погружена в тему. Была возможность диалога, обсуждения, вопросов и ответов, обмена мнениями и впечатлениями.
С удовольствием посетим другие экскурсии Ирины в следующий приезд в Питер. Спасибо.

М
Михаил
27 авг 2025
Как всегда, с Ириной было невероятно интересно. Очередная частичка Петербурга открылась и обрела смысл
Юлия
Юлия
25 авг 2025
Экскурсию проводила Ирина, эрудированный и увлеченный гид. Вдали от туристической суеты мы полюбовались архитектурными жемчужинами Санкт-Петербурга, узнали истории жителей (и создателей). Нашлась минутка и для чашечки согревающего кофе в самой уютной кофейне без вывесок. Ирина по нашему запросу на примере окружающих зданий научила безошибочно определять архитектурный стиль! Было нескучно и очень душевно!
Е
Елена
4 авг 2025
Замечательная экскурсия! Узнали и увидели очень много! Научились определять северный модерн по деталям здания. Узнали когда грамотно поставить приставку нео. Провела экскурсию компетентный и очаровательный гид Ирина! Спасибо большое?
Ольга
Ольга
7 июн 2025
Прекрасный экскурсовод!!глубокое знание материала!!очень понравилось!!!

