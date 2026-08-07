Погрузитесь в атмосферу ленинградского рока на Петроградской стороне. Узнайте о знаковых местах и событиях, связанных с Виктором Цоем и другими рок-звездами
Петроградская сторона Санкт-Петербурга - это не только заповедник модерна и дореволюционной архитектуры, но и один из главных районов становления ленинградского рока. На этой экскурсии вы услышите о легендарных знакомствах, культовых читать дальшеуменьшить
встречах и знаковых концертах. Узнаете, какую роль эти места сыграли в жизни Виктора Цоя.
Посетите дома, где проходили квартирники, легендарную квартиру группы Колибри и кафе, где завтракали музыканты.
Увидите котельную Камчатка, где работал кочегаром Виктор Цой, и узнаете, как она превратилась в клуб-музей
Лучшее время для посещения экскурсии «Рок-н-ролл на Петроградской» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для пеших прогулок, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее и дождливее. В остальное время года экскурсия возможна, но следует учитывать частые осадки и более короткий световой день, что может повлиять на впечатления от прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Котельная Камчатка
Квартиры рок-музыкантов
Кафе на Петроградской стороне
Описание экскурсии
Знаковые места ленинградских рок-музыкантов
Я покажу дома, где проходили квартирники Виктора Цоя и других рок-звезд. Расскажу о легендарной квартире, которую посещали участницы группы Колибри, и о кафе, где любили завтракать музыканты. А также вы узнаете, где Майк Науменко последний раз выходил на сцену и в каком месте произошло культовое знакомство Сергея Соловьева с ленинградским андеграундом.
Котельная Камчатка
Мы посетим угольную котельную Камчатка на улице Блохина, с которой связано не одно культовое имя ленинградского рока. Так, именно в ней работал кочегаром Виктор Цой. В одной из сцен фильма «Рок» он, подкидывая уголь в топку, говорит: «Я просто чувствую себя свободным. Совершенно свободным». Я расскажу, что стало с котельной после гибели Цоя и как она превратилась в клуб-музей.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2500 ₽
Дети до 12 лет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 772 туристов
Меня зовут Александр. Я коренной житель Петербурга, вырос в коммунальной квартире на Петроградской стороне — одной из самых красивых исторических частей города. Гид, блогер и исследователь ленинградского рока, основатель крупнейшего читать дальшеуменьшить
онлайн-блога о витражах Петербурга. Автор цикла лекций о музыкантах Ленинградского рок-клуба и куратор выставочных проектов по творчеству группы «КИНО», создатель экскурсий по местам съёмок фильмов Алексея Балабанова и культовых сериалов рубежа 90-х.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
2
3
1
2
–
1
–
Н
Наталия
Отличная экскурсия, рекомендуем!
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Н
Наталья
Все отлично! увлекательно, интересно, насыщено. Были с подростком, ему все понравилось,сами увлеклись еще больше.
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А
Алексей
Александр-лучший гид за предыдущие 10 лет наших путешествий!
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Е
Елена
Запоздала с отзывом. Почему-то думала что писала. Но ошиблась. Это потрясающая экскурсия! Александр рассказывает о том, чем сам живет и дышит! Отвечает на все вопросы. Он прям в своей стихии, знает многие мелочи. Это его!!! Он знает очень много! Когда человек живет этим, то он и другим преподносит все это потрясающе! Было невероятно интересно! Спасибо!
+1
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Татьяна
Большое спасибо за экскурсию. Мы всей семьей трепетно относимся к творчеству Виктора Цоя. И очень ждали эту поездку и эту экскурсию на Петроградской. Александр оправдал наши ожидания. Большое ему спасибо. Мы просто погрузились в далекие времена своей молодости, кто-то юности и т. д Всем рекомендую Александра, он отличный гид и отличный рассказчик.
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Я
Яна
Изначально экскурсия была заказана для сына (12 лет) любителя творчества Цоя. Но оказалась интересна и мне самой) узнали много новой информации, прикоснулись к истории и творчества и личной жизни. Александр, читать дальшеуменьшить
очень интересно рассказывал и отвечал на кучу вопросов любопытного экскурсанта. Спустя 6 месяцев после поездки в Питер, на вопрос - какая самая запоминающаяся экскурсия - ответил, что экскурсия про Виктора Цоя. Спасибо Вам за подаренные эмоции и запоминающиеся момент жизни ребенка!
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