Что вас ожидает

Знаковые места ленинградских рок-музыкантов

Я покажу дома, где проходили квартирники Виктора Цоя и других рок-звезд. Расскажу о легендарной квартире, которую посещали участницы группы Колибри, и о кафе, где любили завтракать музыканты. А также вы узнаете, где Майк Науменко последний раз выходил на сцену и в каком месте произошло культовое знакомство Сергея Соловьева с ленинградским андеграундом.

Котельная Камчатка

Мы посетим угольную котельную Камчатка на улице Блохина, с которой связано не одно культовое имя ленинградского рока. Так, именно в ней работал кочегаром Виктор Цой. В одной из сцен фильма «Рок» он, подкидывая уголь в топку, говорит: «Я просто чувствую себя свободным. Совершенно свободным». Я расскажу, что стало с котельной после гибели Цоя и как она превратилась в клуб-музей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.