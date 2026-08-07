Петроградская сторона Санкт-Петербурга - это не только заповедник модерна и дореволюционной архитектуры, но и один из главных районов становления ленинградского рока. На этой экскурсии вы услышите о легендарных знакомствах, культовых

встречах и знаковых концертах. Узнаете, какую роль эти места сыграли в жизни Виктора Цоя. Посетите дома, где проходили квартирники, легендарную квартиру группы Колибри и кафе, где завтракали музыканты. Увидите котельную Камчатка, где работал кочегаром Виктор Цой, и узнаете, как она превратилась в клуб-музей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экскурсии «Рок-н-ролл на Петроградской» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для пеших прогулок, а дни длинные и светлые. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, но могут быть прохладнее и дождливее. В остальное время года экскурсия возможна, но следует учитывать частые осадки и более короткий световой день, что может повлиять на впечатления от прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.