Рок-н-ролл на Петроградской

Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка

Индивидуальная
Петроградская сторона — это не только заповедник модерна и дореволюционной архитектуры, но и один из главных районов становления ленинградского рока.

Вы услышите о происходивших здесь легендарных знакомствах, культовых встречах и знаковых концертах.

А также о том, какую роль эти места сыграли в жизни Виктора Цоя.
Рок-н-ролл на Петроградской
Рок-н-ролл на Петроградской
Рок-н-ролл на Петроградской
Рок-н-ролл на Петроградской
Рок-н-ролл на Петроградской
Рок-н-ролл на Петроградской
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знаковые места ленинградских рок-музыкантов

Я покажу дома, где проходили квартирники Виктора Цоя и других рок-звезд. Расскажу о легендарной квартире, которую посещали участницы группы Колибри, и о кафе, где любили завтракать музыканты. А также вы узнаете, где Майк Науменко последний раз выходил на сцену и в каком месте произошло культовое знакомство Сергея Соловьева с ленинградским андеграундом.

Котельная Камчатка

Мы посетим угольную котельную Камчатка на улице Блохина, с которой связано не одно культовое имя ленинградского рока. Так, именно в ней работал кочегаром Виктор Цой. В одной из сцен фильма «Рок» он, подкидывая уголь в топку, говорит: «Я просто чувствую себя свободным. Совершенно свободным». Я расскажу, что стало с котельной после гибели Цоя и как она превратилась в клуб-музей.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Спортивная
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🟥СССР

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Ленинградский рок-н-ролл. По легендарным местам
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ползком
4.7
43 отзыва
Ленинградский рок-н-ролл. По легендарным местам
Вы познакомитесь с местами, где зарождался ленинградский рок-н-ролл; узнаете, как появились группы "Кино", "Аквариум"
3 500 за 1-6 чел.
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Анна
4.5
14 отзывов
Ленинградский рок-н-ролл: истории, адреса и легенды
Погрузиться в атмосферу советского андеграунда 60-х и пройти по «местам силы» русского рока
900 за 1 человека
Ленинградский Рок-н-Ролл
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Ползком
4.8
130 отзывов
Ленинградский Рок-н-Ролл
Как пел лидер группы "Аквариум": "Но рок-н-рол мертв, а я еще нет"
750 за 1 человека
Легенды ленинградского рока
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
4.9
106 отзывов
Очень популярно сейчас
Легенды ленинградского рока
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
от 2 600 за 1-2 чел.
Ленинградский рок. Все места города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
5
2 отзыва
Ленинградский рок. Все места города
Петербург считается столицей российской рок-культуры - здесь появились группы "Аквариум", "Зоопарк"
1 800 за 1 человека
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Алена
Нет отзывов
Экскурсия к маякам Ленинградской области: южный маршрут
Увидеть действующие маяки Финского залива, побывать в Музее маячной службы и посетить форт
2 500 за 1 человека
Многоликая Петроградская сторона
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
5
1 отзыв
Многоликая Петроградская сторона
Приглашаю Вас на прогулку по Петроградской стороне
2 500 за 1-10 чел.
Хулиганы Петроградской стороны
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр и Дмитрий
5
114 отзывов
Хулиганы Петроградской стороны
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
от 3 500 за 1-2 чел.
Бандитский Петербург: 120 лет истории
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Фёдор
Нет отзывов
Бандитский Петербург: 120 лет истории
Почему в Чубаровском саду началась история показательного права в Советском Союзе
1 500 за 1 человека
Самые необычные квартиры Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Иван
4.5
450 отзывов
Самые необычные квартиры Петербурга
Эта экскурсия погрузит вас в легендарную петербургскую атмосферу
от 1 100 за 1 человека
Коневский монастырь: история монашества и красоты Ладоги
12 часов
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Коневский монастырь: история монашества и красоты Ладоги
Экскурсия светская, её цель познакомить, со всем уважением к православию, с историей монастыря, монашества, его
30 000 за 1-17 чел.
Петербург: история и стихи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
5
1 отзыв
Петербург: история и стихи
Погрузиться в мир блистательного города и услышать посвященные ему стихотворения
2 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ