Несколько веков над Елагиным островом висит проклятие. Ещё немного и парк ЦПКиО, находящийся на нём, со всеми артефактами и сооружениями исчезнет навсегда. Это нужно предотвратить! Отправляйтесь на Елагин остров, пока не поздно!
Описание квеста
Спасти Елагин остров: тайна духов-хранителей Много столетий удавалось ландветтирам оберегать покой острова Мистула-Саари (так он назывался до появления у его берегов Петра I). Но с каждым годом сюда стало пребывать всё больше и больше людей. Всеми силами духи-хранители пытались избавиться от них, но однажды не смогли больше выносить гам праздношатающихся и были вынуждены покинуть остров, наложив на него страшное проклятье: всё здесь, что будет забыто, исчезнет навсегда! Вероятно, ландветтиры решили, что освободив остров от достопримечательностей, тот утратит свою популярность и перестанет быть центром притяжения для людей. Отправляйтесь на Елагин остров, пока не поздно! Узнайте всё, что сможете, чтобы передать информацию другим, тем самым не дав проклятию сбыться! Квест отлично подойдёт для прохождения с семьёй, друзьями и детьми! Не забудьте взять угощение для белочек. Приступить к его прохождению вы сможете в любое удобное для вас время в часы работы парка ежедневно с 6:00 до 22:00 часов. Важная информация:
По выходным и праздничным дням вход в парк платный.
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Программа подходит для детей 12+.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Елагин остов, парк ЦПКиО
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
