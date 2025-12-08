Спасти Елагин остров: тайна духов-хранителей Много столетий удавалось ландветтирам оберегать покой острова Мистула-Саари (так он назывался до появления у его берегов Петра I). Но с каждым годом сюда стало пребывать всё больше и больше людей. Всеми силами духи-хранители пытались избавиться от них, но однажды не смогли больше выносить гам праздношатающихся и были вынуждены покинуть остров, наложив на него страшное проклятье: всё здесь, что будет забыто, исчезнет навсегда! Вероятно, ландветтиры решили, что освободив остров от достопримечательностей, тот утратит свою популярность и перестанет быть центром притяжения для людей. Отправляйтесь на Елагин остров, пока не поздно! Узнайте всё, что сможете, чтобы передать информацию другим, тем самым не дав проклятию сбыться! Квест отлично подойдёт для прохождения с семьёй, друзьями и детьми! Не забудьте взять угощение для белочек. Приступить к его прохождению вы сможете в любое удобное для вас время в часы работы парка ежедневно с 6:00 до 22:00 часов. Важная информация:

По выходным и праздничным дням вход в парк платный.

В парк не допускаются посетители на электросамокате, моноколесе и других средствах передвижения с электрическим приводом, а по выходным и праздничным дням не допускаются посетители на велосипедах, кроме детей до 10 лет в сопровождении взрослого. Важная информация:.

