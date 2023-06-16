Елагин остров когда-то называли Мишиным, а его гостем был сам граф Калиостро. Вы услышите о его магических обрядах и дружбе с владельцем острова. Полюбуетесь живописными прудами, старинными павильонами и дворцом.
А также отыщете настоящий клад! Но для этого придется немного «попотеть»: разгадать серию тайн, загадок, шифров и собрать секретную карту.
А также отыщете настоящий клад! Но для этого придется немного «попотеть»: разгадать серию тайн, загадок, шифров и собрать секретную карту.
Описание квеста
Секреты Елагина острова
Вы познакомитесь с историческими фактами и легендами Елагина острова. В увлекательном интерактивном формате узнаете о его владельцах, в том числе из царской фамилии. Прикоснетесь к тайнам старинного дворца и таинственного павильона Ротонда. А еще на нашем пути окажутся Оранжерея, Кухонный и Конюшенный корпуса — вы раскроете, как они связаны с греческими богами и героями.
Организационные детали
- Вход в парк в будние дни свободный. В выходные и праздники оплачивается дополнительно: взрослые — 150 ₽, держатели «Единой карты петербуржца» (при оплате в кассах СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С. М. Кирова) — 120 ₽, учащиеся, школьники, студенты дневной формы обучения, солдаты и сержанты срочной службы — 50 ₽, льготные категории граждан, при предъявлении документа, подтверждающего такое право — бесплатно
- Для прохождения квеста таже необходимо приобрести входные билеты в музей художественного стекла: взрослые — 200 ₽, дети — 100 ₽
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 30 человек, детали уточняйте в переписке. Для группы от 20 человек вместо билетов музей художественного стекла для каждого участника нужно приобрести билет для группы — 2000 ₽
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 964 туристов
Меня зовут Александра, я живу в Петербурге. Провожу экскурсии и занимаюсь преподаванием более 10 лет. Веду в школе курсы истории, искусства и краеведения. Работаю как с детьми от 5 лет, так и с подростками. Стараюсь привить любовь к нашему волшебному городу и его окрестностям. Предлагаю и вам прикоснуться к прекрасному, узнать много нового и просто хорошо провести время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем добрый день. Квест прошёл на УРА! До бронирования я задала Александре все интересующие меня вопросы, получила на них ответы. Забронировала. В назначенное время мы встретились. Детей, а их было
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Дети и родители в восторге, открыли для себя новый вид экскурсий - квесты 👍👍👍
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Экскурсия-квест очень понравилась. Было интересно не только детям, но и взрослым. Александра так здорово и вовлечено общалась с детьми, удерживала их внимание. Рекомендуем гида и экскурсию от души!
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Было очень интересно не только ребенку восьми лет, но и взрослым.
Увлекательно, динамично, профессионально! Спасибо Александре!
Увлекательно, динамично, профессионально! Спасибо Александре!
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Отличная квест-прогулка по Елагину парку. Александра очень интересно и доступно подает материал, дети от 5 до 11 лет были увлечены наравне со взрослыми. Рекомендую для всех возрастов 👍🏼
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О
На экскурсии были девочки 8 и 11 лет. Экскурсия оставила не только хорошие воспоминания, но и, благодаря игровому формату, позволила запомнить много интересного. Экскурсия была динамичная, насыщенная. Экскурсовод хорошо владеет материалом, может ответить на вопросы, речь грамотная, рассказ последователен и интересен. Спасибо.
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