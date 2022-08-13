Квест по Елагину острову

Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад

5
2 отзыва
Елагин остров когда-то называли Мишиным, а его гостем был сам граф Калиостро. Вы услышите о его магических обрядах и дружбе с владельцем острова. Полюбуетесь живописными прудами, старинными павильонами и дворцом.

А также отыщете настоящий клад! Но для этого придется немного «попотеть»: разгадать серию тайн, загадок, шифров и собрать секретную карту.
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Квест по Елагину острову
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Секреты Елагина острова

Вы познакомитесь с историческими фактами и легендами Елагина острова. В увлекательном интерактивном формате узнаете о его владельцах, в том числе из царской фамилии. Прикоснетесь к тайнам старинного дворца и таинственного павильона Ротонда. А еще на нашем пути окажутся Оранжерея, Кухонный и Конюшенный корпуса — вы раскроете, как они связаны с греческими богами и героями.

Организационные детали

Вход в парк в будние дни свободный. В выходные и праздники оплачивается дополнительно: 100 руб. взрослые, 30 руб. учащиеся, школьники, студенты дневной формы обучения, солдаты и сержанты срочной службы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
13 авг 2022
Индивидуальный подход и профессионализм Александры не отметить нельзя! Живая подача материала, баланс познавательного и развлекательного в рассказе и желание заинтересовать слушателей: время пролетело вмиг! Рекомендую (остальные участники экскурсии поддерживают!).
Анастасия
10 авг 2022
Большое спасибо Александре за интересную подачу материала, диалог и маленький сюрприз в конце экскурсии! Ребёнок с удовольствием участвовал в квесте! Очень красивое место, природа, цветники, получили эстетическое удовольствие, Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана после экскурсии👍🤗 отличная экскурсия и Александра!

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