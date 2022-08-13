Вы познакомитесь с историческими фактами и легендами Елагина острова. В увлекательном интерактивном формате узнаете о его владельцах, в том числе из царской фамилии. Прикоснетесь к тайнам старинного дворца и таинственного павильона Ротонда. А еще на нашем пути окажутся Оранжерея, Кухонный и Конюшенный корпуса — вы раскроете, как они связаны с греческими богами и героями.
Вход в парк в будние дни свободный. В выходные и праздники оплачивается дополнительно: 100 руб. взрослые, 30 руб. учащиеся, школьники, студенты дневной формы обучения, солдаты и сержанты срочной службы.