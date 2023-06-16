Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге Организатор данного мероприятия

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Провела экскурсии для 964 туристов

Меня зовут Александра, я живу в Петербурге. Провожу экскурсии и занимаюсь преподаванием более 10 лет. Веду в школе курсы истории, искусства и краеведения. Работаю как с детьми от 5 лет, так и с подростками. Стараюсь привить любовь к нашему волшебному городу и его окрестностям. Предлагаю и вам прикоснуться к прекрасному, узнать много нового и просто хорошо провести время!