Елагин остров когда-то называли Мишиным, а его гостем был сам граф Калиостро. Вы услышите о его магических обрядах и дружбе с владельцем острова. Полюбуетесь живописными прудами, старинными павильонами и дворцом. А также отыщете настоящий клад! Но для этого придется немного «попотеть»: разгадать серию тайн, загадок, шифров и собрать секретную карту.

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Описание

Что вас ожидает

Секреты Елагина острова

Вы познакомитесь с историческими фактами и легендами Елагина острова. В увлекательном интерактивном формате узнаете о его владельцах, в том числе из царской фамилии. Прикоснетесь к тайнам старинного дворца и таинственного павильона Ротонда. А еще на нашем пути окажутся Оранжерея, Кухонный и Конюшенный корпуса — вы раскроете, как они связаны с греческими богами и героями.

Организационные детали

Вход в парк в будние дни свободный. В выходные и праздники оплачивается дополнительно: 100 руб. взрослые, 30 руб. учащиеся, школьники, студенты дневной формы обучения, солдаты и сержанты срочной службы.