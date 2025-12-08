Раньше Петербург страдал от злодеев и разбойников, но однажды всё изменилось. Появились таинственные хранители и вернули городу порядок и спокойствие. Загадочные создания, львы-обереги, стоят на страже города уже несколько веков. Говорят, что каждый из них хранит свой секрет. Теперь ваша задача — отыскать всех львов и раскрыть их тайны.
Описание квестаЛьвы-хранители: раскрой секреты города В городе появилась новость о загадочных львах-хранителях, которые оберегают наши улицы. Они скрывают свои тайны, и только самые отважные смогут узнать их. Начни свою увлекательную игру сейчас! Вы обязательно захотите принять участие в этом квесте, ведь это уникальная возможность окунуться в тайны, которые никто раньше не раскрывал. Только самый смелый и находчивый сможет пройти все испытания, узнать тайны львов-хранителей и стать настоящим героем города. Так, среди локаций, которые вы посетите, будут Адмиралтейская набережная, стрелка Васильевского острова, Александровский парк и другие. Важная информация:
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
Мобильный квест доступен для прохождение в любое время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
- Зимний дворец
- Львы Дворцовой пристани - первые львы-хранители Петербурга
- Львы на Стрелке Васильевского острова
- Спуск со львами
- Копия голландского флейта «Амстердам» 1748 года, нос которого украшает лев
- Мытнинская набережная
- Александровский парк
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на Дворцовой площади
Завершение: Ленинградский зоопарк
Когда и сколько длится?
Когда: Мобильный квест доступен для прохождение в любое время.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 3 чел.
Онлайн-квест по Санкт-Петербургу (старт от Казанского собора)
Начало: Казанская пл., д 2
Расписание: Вы можете начать в любое время, когда вам удобно! Доступ к игре откроется после полной оплаты квеста
1390 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Раскрыть тайны загадочных созданий, которые оберегают наш город, и заодно погулять по центру
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1045 ₽ за всё до 6 чел.