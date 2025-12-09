В Ленинград 1930-х прибыл американский репортер. По поручению редакции из Вашингтона он готовит репортаж об успехах социалистического строительства. Ленинград 1930-х уже ждет американского гостя, а участники квеста помогут репортеру в его работе.
Описание квестаОперация «Иностранный корреспондент» В Ленинград 1930-х прибыл американский репортер. По поручению редакции из Вашингтона он готовит репортаж об успехах социалистического строительства. Партийные работники должны обеспечить гостю достойный прием. 1930-ые годы для Соединенных Штатов — это эпоха Великой депрессии, в то время как СССР демонстрирует небывалые прорывы в промышленности и сельском хозяйстве. Как так получилось? Штаты признали существование Советского союза в 1933 году и, несмотря на принципиальные идеологические разногласия, взяли курс на сближение. Американца интересует вопрос: действительно ли в СССР смогли построить социальный рай для трудового народа? И где искать этот рай в Ленинграде? И вот иностранный корреспондент отправляется в район Нарвской заставы, где к юбилею Революции уже построены современные жилые дома для рабочего класса. Он мечтает увидеть знаменитый ДК им. Горького, Школу 10-летия Октября, Жилмассив на Тракторной улице, Ушаковские бани «Гигант» и Кировский райсовет. Участникам квеста предстоит выступить в роли ответственных партийных работников, рассказать иностранцу историю революционного движения и с гордостью продемонстрировать достижения страны. Задания проходят на улице, выполнять их будет удобнее в светлое время суток. Внимание к деталям поможет ответить на вопросы, а тема будет интересна тем, кто увлекается советской эпохой. Ленинград 1930-х уже ждет своего американского гостя, а участники квеста помогут репортеру в его работе. Для того, чтобы отчет корреспондента о путешествии в страну рабочих и крестьян получился правдивым, нужно будет найти ответы на все вопросы.
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Программа подходит для детей 16+.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Стачек, 72, лит. А, Санкт-Петербург, Россия, 198095
Завершение: Пр. Стачек, 16, Санкт-Петербург, Россия, 198095
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
