Газета на грани «Ежедневного пророка» — Риту Скитер уволят, если в статье про Петербург снова окажется выдумка! Вам предстоит помочь журналистке и отличить факты от выдумок. Решая задания квеста, вы узнаете легенды и были Петроградской стороны. Готовы стать главным корреспондентом магического издания?

Описание квеста

Это квест с подвохом. Ваша задача — не запутаться, где правда, а где вымысел, и не дать им смешаться. Подсказки спрятаны повсюду: на стенах домов, уличных табличках и даже под ногами. Маршрут пройдёт по знаковым местам в районе метро «Горьковская».

Вы увидите:

Троицкий мост и площадь

Китайских львов-стражей

Петровскую набережную и домик Петра I

Особняк Кшесинской и соборную мечеть

Фасад доходного дома Лидваля

Памятник экипажу миноносца «Стерегущий»

Вы выясните:

Где растут грибы с папоротниками

С какого памятного знака исчезли буквы

Куда гимназисты ездили выпрашивать хорошие оценки

Из какой городской скульптуры раньше текла вода

И многое другое!

Организационные детали