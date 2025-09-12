Газета на грани «Ежедневного пророка» — Риту Скитер уволят, если в статье про Петербург снова окажется выдумка! Вам предстоит помочь журналистке и отличить факты от выдумок. Решая задания квеста, вы узнаете легенды и были Петроградской стороны. Готовы стать главным корреспондентом магического издания?
Описание квеста
Это квест с подвохом. Ваша задача — не запутаться, где правда, а где вымысел, и не дать им смешаться. Подсказки спрятаны повсюду: на стенах домов, уличных табличках и даже под ногами. Маршрут пройдёт по знаковым местам в районе метро «Горьковская».
Вы увидите:
- Троицкий мост и площадь
- Китайских львов-стражей
- Петровскую набережную и домик Петра I
- Особняк Кшесинской и соборную мечеть
- Фасад доходного дома Лидваля
- Памятник экипажу миноносца «Стерегущий»
Вы выясните:
- Где растут грибы с папоротниками
- С какого памятного знака исчезли буквы
- Куда гимназисты ездили выпрашивать хорошие оценки
- Из какой городской скульптуры раньше текла вода
И многое другое!
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Н
Наталья
12 сен 2025
Все очень понравилось!!!
