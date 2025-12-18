Интерактивный маршрут по мотивам культового романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: выполняйте задания, узнавайте новое и взгляните на город глазами великого писателя.
Описание квестаМаршрут по местам культового романа Нам предстоит погрузиться в философию Достоевского, навестить главных героев романа, повторить путь убийцы и сопроводить Раскольникова в полицию для чистосердечного признания.
- Какой архитектурный объект символизирует безысходность главного героя?
- Как связаны народные приметы и признание Раскольникова?
- Какое заведение стало прототипом трактира «Хрустальный дворец»?
Вас ждут 13 локаций, на каждой из которых нужно выполнить задание на логику и внимательность, а затем — получить интересные факты об этом месте и его роль в романе в текстовом и аудиоформате. Всё взаимодействие осуществляется в отдельном мини-приложении Telegram: вы не ограничены во времени и не привязаны к туристическим группам. Если что-то не получается, можно воспользоваться подсказками, пропустить задание или завершить квест в другой день. Важная информация: Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки, когда потребуется — прогресс автоматически сохраняется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место жительства героев романа
- Трактир «Хрустальный дворец»
- Паспортный стол
- Отделение полиции
- Кокушкин мост
- Дом Достоевского
Что включено
- Интерактивный квест в телефоне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Сенная площадь»
Завершение: Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Квест не привязан ко времени: вы можете начать прохождение в любой момент и делать остановки
- Когда потребуется - прогресс автоматически сохраняется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
