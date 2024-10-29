«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Групповая экскурсия

Погрузиться в мир драматичных событий, происходивших на страницах великого романа
Петербург, помимо всего прочего, это вечный город Достоевского. Неудивительно, что в нём до сих пор можно отыскать следы грандиозного «Преступления и наказания». Мы исследуем те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговорим о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянем на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его героев.
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Групповая экскурсия
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Групповая экскурсия
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 17:00

Описание экскурсии

  • Поговорим о жизни и творчестве писателя, его взглядах на общество и человеческую природу.
  • Вспомним реальные события, вдохновившие Достоевского на создание романа.
  • Разглядим в Петербурге метафору душевных конфликтов и моральных дилемм героев «Преступления и наказания».
  • Проведём вас дворами, тесными улочками и тёмными переулками, чтобы вы лучше прочувствовали атмосферу Петербурга 19 века.
  • Особое внимание уделим главному герою «Преступления и наказания» — Родиону Раскольникову. Пройдём его маршрутами и остановимся перед домом старухи-процентщицы, в котором произошло преступление.
  • Рассмотрим и другие места, которые были заложены в топографию романа: дом Сонечки Мармеладовой, трактир «Хрустальный дворец», полицейскую контору, дом городских учреждений.
  • По пути отметим несколько мест, связанных непосредственно с автором романа и его не всегда благопристойным образом жизни.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возрастное ограничение — от 6 лет.

ежедневно в 13:00 и 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с м. Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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