Что вас ждет

Ваш маршрут начнется у Кокушкина моста. По пути вы услышите цитаты из произведения, которые помогут вам разгадать, где разворачивались основные события романа. Вы пройдете путем «пробы», которым в первый же день действия романа, идет Раскольников к старухе-процентщице и разгадаете, по какому пути он пойдёт, чтобы совершить преступление. Вы отыщете дома Раскольникова и Сони Мармеладовой и выйдете на Сенную площадь — место, куда Раскольников приходит искать спасения от содеянного.

Во время этой прогулки вы увидите Петербург с необычной стороны — он будет мрачным, неприветливым и даже сердитым. Вы окунетесь в эту атмосферу и ощутите город таким, каким чувствовали его герои романа.

Не переживайте, если сюжет романа вы знаете недостаточно хорошо! Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством писателя.

Организационные детали