Что вас ждет
Ваш маршрут начнется у Кокушкина моста. По пути вы услышите цитаты из произведения, которые помогут вам разгадать, где разворачивались основные события романа. Вы пройдете путем «пробы», которым в первый же день действия романа, идет Раскольников к старухе-процентщице и разгадаете, по какому пути он пойдёт, чтобы совершить преступление. Вы отыщете дома Раскольникова и Сони Мармеладовой и выйдете на Сенную площадь — место, куда Раскольников приходит искать спасения от содеянного.
Во время этой прогулки вы увидите Петербург с необычной стороны — он будет мрачным, неприветливым и даже сердитым. Вы окунетесь в эту атмосферу и ощутите город таким, каким чувствовали его герои романа.
Не переживайте, если сюжет романа вы знаете недостаточно хорошо! Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством писателя.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- До визита найдите СМС со ссылкой от WeGoTrip, скачайте экскурсию. Экскурсия начнется автоматически, как только вы придете на стартовую точку. СМС приходит в течение 15 минут после заказа.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
- 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
- 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
- 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
- Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
- Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.