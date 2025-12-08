Иногда помощь незнакомке оборачивается тем, что вы оказываетесь около полуразрушенного здания с дневником в руках. Если не испугались, то вам придётся нырнуть в мир загадок, мрачных тайн и предрассудков.
Почему рабочие не хотели рыть Обводный канал? Что происходило здесь в давние времена? Какой убийца орудовал в этом районе? Узнать помогут задания квеста.
Описание квестаПо следам дневника: тайны Обводного канала Итак, вы готовы ответить на все эти вопросы? Следуя указаниям дневника, вы посетите вокзалы первого железнодорожного узла города, увидите самый крупный Планетарий мира, взгляните на культовую заброшку Петербурга. А самое главное — узнаете тайну моста самоубийц. Все задания проходят на улице, но при желании можно зайти на локации. Дополнительные источники информации не потребуются. Квест по времени не ограничен. Пройдите это небольшое приключение с близкими, друзьями, коллегами. Весело проведите время вместе, решая замысловатые задания и узнавая не только все страшные тайны Обводного канала, но и его историю. Важная информация:
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
Мобильный квест доступен для прохождение в любое время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Планетарий №1
- Бывший водочный завод «Келлер и Ко»
- Арт-объект «Вагон метро»
- Церковь Воскресения Христова
- Вокзалы: Балтийский и Варшавский (Vokzal 1853)
- Мосты: Боровой и Царскосельский железнодорожный
- Заброшенный завод галош (название узнаете в квесте)
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная Обводного канала, д. 136
Завершение: Пересечение набережной Обводного канала и Боровой улицы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
