Иногда помощь незнакомке оборачивается тем, что вы оказываетесь около полуразрушенного здания с дневником в руках. Если не испугались, то вам придётся нырнуть в мир загадок, мрачных тайн и предрассудков.
Почему рабочие не хотели рыть Обводный канал? Что происходило здесь в давние времена? Какой убийца орудовал в этом районе? Узнать помогут задания квеста.
Почему рабочие не хотели рыть Обводный канал? Что происходило здесь в давние времена? Какой убийца орудовал в этом районе? Узнать помогут задания квеста.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 22:00
Описание квеста
Ваш путь будет пролегать вдоль Обводного канала. Маршрут начнётся рядом с «Гильдией Вольных Фехтовальщиков», а заканчится на мосту Боровой улицы. Вы побываете на вокзалах первого железнодорожного узла города, увидите самый крупный планетарий мира и культовую заброшку Петербурга.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Набережной Обводного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 154 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 окт 2024
Сюжет завлекает с первых строк, интересная идея и подача! Не думала, что Обводный канал может хранить такие тайны и необычные места.
Было очень интересно! Рекомендую к прохождению)
Было очень интересно! Рекомендую к прохождению)
Т
Тома
8 окт 2024
Прошли квест "Зло Обводного канала". Задания были несложные, но сам формат интересный, узнали для себя разные новые факты и в целом удивились, насколько интересным оказался этот район города.
О
Олеся
11 сен 2024
Проходила квест с подружками. Нам все очень понравилось.
Первое, что хочется отметить, это историю. Она захватывает, ощущение мистики не отпускает до самого конца. Также мы узнали много незаурядных фактов про эти
Первое, что хочется отметить, это историю. Она захватывает, ощущение мистики не отпускает до самого конца. Также мы узнали много незаурядных фактов про эти
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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