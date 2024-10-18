читать дальше места, про историю Обводного канала в целом.

Еще были очень интересные загадки)

По маршруту мы нашли несколько необычных мест, сделали там фото. Время было неограниченно, поэтому по пути зашли в планетарий и заглянули в Фуд Молл в здании бывшего Варшавского вокзала.

В общем и целом, квест замечательный! Советуем для прохождения! День удался!

Проходила квест с подружками. Нам все очень понравилось.Первое, что хочется отметить, это историю. Она захватывает, ощущение мистики не отпускает до самого конца. Также мы узнали много незаурядных фактов про эти