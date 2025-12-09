Вам предстоит влезть в шкуру убийцы.
В шкуру человека, который сознался в совершении одного из самых громких преступлений прошлого века — уничтожении царского любимца Григория Распутина.
Вы узнаете, какое место Григорий занимал в жизни страны и даже о том, как песня о нем спустя век унесла жизнь ещё одного человека.
В шкуру человека, который сознался в совершении одного из самых громких преступлений прошлого века — уничтожении царского любимца Григория Распутина.
Вы узнаете, какое место Григорий занимал в жизни страны и даже о том, как песня о нем спустя век унесла жизнь ещё одного человека.
Описание квестаРасследование века: дело об убийстве Распутина Вам это предстоит влезть в шкуру убийцы. Того, кто сознался в совершении одного из самых громких преступлений прошлого века — уничтожении царского любимца Григория Распутина. Но прежде, чем вы поймёте, кто лишил его жизни и чем руководствовались преступники, придётся провести собственное расследование. Познакомиться с кругом знакомых покойного, местами, где он бывал, людьми, с которыми разговаривал незадолго до смерти… Ещё при жизни фигура малограмотного сибирского крестьянина при дворе вызывала ожесточённые споры. Одни называли Распутина царским другом и божьим человеком, другие — шарлатаном и святым чёртом. Точку в этом вопросе мы не поставим. Но доберёмся до места, где наступила развязка этого детектива. А по пути поговорим о том, какое место Григорий занимал в жизни страны и даже о том, как песня о нем спустя век унесла жизнь ещё одного человека… Квест пройдет по красивейшим местам города. Гуляя по Витебскому вокзалу, Юсуповскому саду и набережным рек, вы окунетесь в царскую эпоху, мир начала прошлого века. Квест по времени не ограничен. Дополнительные источники информации не требуются. Задания можно проходить в одиночку, с друзьями или семьёй. Оплатить квест можно уже сейчас. А начать игру — в любое удобное для вас время. Важная информация:
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Программа подходит для детей 16+.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Мобильный квест
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Витебский вокзал
Завершение: Набережная Мойки, 92Б
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Программа подходит для детей 16+
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Жизнь и смерть Распутина: мобильный квест (16+)
Расследовать громкое преступление и узнать больше о таинственном крестьянине при дворе
Начало: У Витебского вокзала
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
1190 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест по Петропавловской крепости
Начало: Станция метро «Горьковская»
590 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Легенды и были Петроградской стороны»
Распутать сюжет для магической газеты и прогуляться в районе «Горьковской» - без сопровождения гида
Начало: На Троицком мосту
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
1090 ₽ за всё до 6 чел.