Царский друг и божий человек или шарлатан и святой чёрт? Точку в этом вопросе не поставить. Но вы доберётесь туда, где наступила развязка детектива.
А по пути узнаете, какое место Григорий занял в истории страны и как песня о нём спустя век унесла ещё одну жизнь… Маршрут пройдёт по красивым местам императорской эпохи: Витебскому вокзалу, Юсуповскому саду и набережным.
А по пути узнаете, какое место Григорий занял в истории страны и как песня о нём спустя век унесла ещё одну жизнь… Маршрут пройдёт по красивым местам императорской эпохи: Витебскому вокзалу, Юсуповскому саду и набережным.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Вам предстоит влезть в шкуру человека, который сознался в убийстве царского любимца Григория Распутина. Но прежде, чем вы поймёте, кто лишил его жизни и чем руководствовался, придётся провести своё расследовании: познакомиться с кругом знакомых покойного, местами, где он бывал, и людьми, с которыми разговаривал незадолго до смерти.
В программе квеста:
- Витебский вокзал
- Императорский павильон
- Казачьи бани
- Пионерская площадь
- дом на Гороховой, где была квартира Распутина
- «Ротонда» (дом Яковлева)
- набережная Фонтанки
- Сенная площадь
- Юсуповский сад, дворец Юсуповых
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Программа подходит для взрослых и подростков 16+
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Витебского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1072 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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