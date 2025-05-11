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Царский друг и божий человек или шарлатан и святой чёрт? Точку в этом вопросе не поставить. Но вы доберётесь туда, где наступила развязка детектива.



А по пути узнаете, какое место Григорий занял в истории страны и как песня о нём спустя век унесла ещё одну жизнь… Маршрут пройдёт по красивым местам императорской эпохи: Витебскому вокзалу, Юсуповскому саду и набережным.