Петроградская сторона — знаменитый «заповедник» петербургского модерна. Именно здесь в начале прошлого века ставились самые смелые архитектурные эксперименты. Вы будете расшифровывать тайные послания архитекторов, искать сов, волков и химер. Узнаете о тех, кто строил такие дома, и разберётесь, насколько комфортно в них жилось.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- один из первых в Петербурге доходных домов в стиле модерн, построенный Фёдором Лидвалем для… любимой мамы.
- «дом с совами», который получил медаль на городском конкурсе фасадов.
- скандально знаменитый «дом с Мефистофелем» — с детективной историей о пропавшем демоне.
Вы узнаете:
- в чём особенность петербургского модерна и прочему именно Петроградская сторона стала его главной «лабораторией».
- как «читать» фасады и зачем архитекторы населяли их флорой и фауной.
- в какой дом Маяковский заходил на чай к Горькому.
Организационные детали
- Мы выдаём радиогарнитуры с радиусом действия до 100 м. Вы можете отстать, сделать классное фото и при этом ничего не упустить из рассказа гида.
- Захватите зонт или дождевик: непогода не отменяет экскурсию.
- С вами будет гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У доходного дома Лидваль
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Константин — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 360 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
