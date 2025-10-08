Утренний город живёт совершенно особенной жизнью.
Идём гулять по Петроградской стороне в то время, когда горожане спешат по своим делам, а большая часть гостей города ещё сладко спит! Мы пройдёмся по старинному парку, заглянем в уютные дворики и парадные и раскроем удивительную историю этого района. А ещё рассмотрим старинные фото и разберёмся, как он изменился.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Мы увидим панораму Кронверка Петропавловской крепости и разберёмся в назначении этого загадочного сооружения
- Совершим прогулку по Александровскому саду и узнаем, где в начале 20 века можно было принять минеральную ванну или прокатиться на американских горках
- Поговорим о великих архитекторах, строивших наш город, и вспомним их творения в уютном саду скульптурных миниатюр
- Определим, где находился старейший рынок в городе, а где — великолепный Народный дом
- Узнаем историю петербургского зоопарка и выясним, как бегемоту удалось пережить блокаду Ленинграда
- Заглянем во дворики и парадные шикарных доходных домов и во двор, где находилась знаменитая котельная «Камчатка»
- Закончим нашу прогулку около Князь-Владимирского собора, который строили четыре самых знаменитых архитектора
Организационные детали
Прогулка будет интересна взрослым и детям с 12 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 836 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а было
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
А
Александра
8 окт 2025
Добрый день! Посетили экскурсию Петербург для жаворонков по Петроградской стороне с Евгенией.
Г
Галина
4 сен 2025
Добрый день! Посетила экскурсию Петербург для жаворонков по Петроградской стороне с Евгенией.
Хочу сказать огромное спасибо Евгении за отличное утро, которое началось с кофе и прошло на одном дыхании, наполненное впечатлениями!
Очень рекомендую!
А
Алевтина
25 авг 2025
Экскурсия для тех, кто насытился парадным, торжественным, открыточным Петербургом. На этой экскурсии Евгения знакомит с другим городом, - малоизвестным, с неширокими непарадными улицами, но не менее интересным и удивительным. Побывала
Валентина
10 авг 2025
Утренняя прогулка удалась.
И
Ирина
14 июн 2025
Утренняя прогулка по Петроградской стороне началась в аутентичной кофейне, где взяв с собой кофе, чай, какао, мы отправились слушать занимательные истории. Не смотря на проливной дождь, не заметили как пролетело
Вера
5 мая 2025
Уже не в первые у Евгении на экскурсии!
Совершенно очаровательная прогулка! В этом действительно что-то есть - пройти ранним утром неспеша по городу, заглянуть и в Александровский сад и в колоритные дворики Петроградки. Каждая услышанная история по своему прекрасна. Было очень интересно, хотя о городе знаю много.
Рекомендую! И не только жаворонкам:)
