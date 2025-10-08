Мои заказы

Петербург для жаворонков, или Утренняя прогулка по Петроградской стороне

Почувствовать себя эстетом, гуляя по непарадной части города без спешки и суеты
Утренний город живёт совершенно особенной жизнью.

Идём гулять по Петроградской стороне в то время, когда горожане спешат по своим делам, а большая часть гостей города ещё сладко спит! Мы пройдёмся по старинному парку, заглянем в уютные дворики и парадные и раскроем удивительную историю этого района. А ещё рассмотрим старинные фото и разберёмся, как он изменился.
4.9
6 отзывов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

  • Мы увидим панораму Кронверка Петропавловской крепости и разберёмся в назначении этого загадочного сооружения
  • Совершим прогулку по Александровскому саду и узнаем, где в начале 20 века можно было принять минеральную ванну или прокатиться на американских горках
  • Поговорим о великих архитекторах, строивших наш город, и вспомним их творения в уютном саду скульптурных миниатюр
  • Определим, где находился старейший рынок в городе, а где — великолепный Народный дом
  • Узнаем историю петербургского зоопарка и выясним, как бегемоту удалось пережить блокаду Ленинграда
  • Заглянем во дворики и парадные шикарных доходных домов и во двор, где находилась знаменитая котельная «Камчатка»
  • Закончим нашу прогулку около Князь-Владимирского собора, который строили четыре самых знаменитых архитектора

Организационные детали

Прогулка будет интересна взрослым и детям с 12 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 836 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там было
читать дальше

тепло и бесплатно) Моя бабушка пережила блокаду Ленинграда, поэтому для меня дорог не только Санкт-Петербург, но и Ленинград. Являюсь аккредитованным гидом в Казанском и Владимирском соборах. Объездила полмира, но считаю свой город лучшим на земле. Хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я!

Отзывы и рейтинг

А
Александра
8 окт 2025
Добрый день! Посетили экскурсию Петербург для жаворонков по Петроградской стороне с Евгенией.
Нам всем очень понравилось. Мы только прилетели и хотели до обеда прогуляться и посмотреть что-то интересное. И Евгении это
читать дальше

удалось. Петроградская сторона оказалась очень интересной и познавательной. Реально узнали много нового для себя, хотя в Санкт-Петербурге уже не впервые. Очень классно, что у Евгении есть очень удобные наушники, благодаря им нам было прекрасно все слышно, можно было даже где-то чуть отстать для фото и не пропустить интересную информацию. Большое спасибо!

Г
Галина
4 сен 2025
Добрый день! Посетила экскурсию Петербург для жаворонков по Петроградской стороне с Евгенией.
Хочу сказать огромное спасибо Евгении за отличное утро, которое началось с кофе и прошло на одном дыхании, наполненное впечатлениями!
Очень рекомендую!
А
Алевтина
25 авг 2025
Экскурсия для тех, кто насытился парадным, торжественным, открыточным Петербургом. На этой экскурсии Евгения знакомит с другим городом, - малоизвестным, с неширокими непарадными улицами, но не менее интересным и удивительным. Побывала
читать дальше

в компании значимых Петербургских архитекторов и увидела уменьшенные копии их знаменитых работ. А еще узнала много интересного и удивительного про городской зоопарк и его сложную жизнь во время блокады. Впечатлила история американских горок в центре Петербурга. И, конечно, сохранившиеся элементы парадных дореволюционных доходных домов - старинная плитка на полу, и мозаичные окна во двор, и лепнина на потолке и невероятная шахта лифта. А балконы! Нежнейшее, тончайшее, металлическое кружево, - глаз не оторвать! Совершенно неожиданно оказались во дворе с бывшей котельной Камчатка и её известным кочегаром.
Евгения - очень интересный рассказчик, много знающий человек. Чувствуется, что территория, по которой она вела экскурсию - ее родная и исхоженная вдоль и поперёк. И вообще, было очень приятно прогуляться с красивым, умным человеком, ценящим и любящим свой город. Евгения, спасибо. Следующая моя поездка в Петербург начнется с вашей экскурсии.

Валентина
Валентина
10 авг 2025
Утренняя прогулка удалась.
И
Ирина
14 июн 2025
Утренняя прогулка по Петроградской стороне началась в аутентичной кофейне, где взяв с собой кофе, чай, какао, мы отправились слушать занимательные истории. Не смотря на проливной дождь, не заметили как пролетело
читать дальше

время. Открыли для себя новые факты о Петербурге, узнали историю зоопарка, Александровского парка, Кронверка,заглянули в парадные домов. Интересно было и взрослым, и подростку 15 лет. Очень рекомендую прогуляться с Евгенией! А мы обязательно посетим и другие экскурсии этого замечательного экскурсовода.

Вера
Вера
5 мая 2025
Уже не в первые у Евгении на экскурсии!
Совершенно очаровательная прогулка! В этом действительно что-то есть - пройти ранним утром неспеша по городу, заглянуть и в Александровский сад и в колоритные дворики Петроградки. Каждая услышанная история по своему прекрасна. Было очень интересно, хотя о городе знаю много.

Рекомендую! И не только жаворонкам:)
