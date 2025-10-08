читать дальше

в компании значимых Петербургских архитекторов и увидела уменьшенные копии их знаменитых работ. А еще узнала много интересного и удивительного про городской зоопарк и его сложную жизнь во время блокады. Впечатлила история американских горок в центре Петербурга. И, конечно, сохранившиеся элементы парадных дореволюционных доходных домов - старинная плитка на полу, и мозаичные окна во двор, и лепнина на потолке и невероятная шахта лифта. А балконы! Нежнейшее, тончайшее, металлическое кружево, - глаз не оторвать! Совершенно неожиданно оказались во дворе с бывшей котельной Камчатка и её известным кочегаром.

Евгения - очень интересный рассказчик, много знающий человек. Чувствуется, что территория, по которой она вела экскурсию - ее родная и исхоженная вдоль и поперёк. И вообще, было очень приятно прогуляться с красивым, умным человеком, ценящим и любящим свой город. Евгения, спасибо. Следующая моя поездка в Петербург начнется с вашей экскурсии.