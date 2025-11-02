Я живу на Петроградской стороне больше 25 лет — и покажу вам её эстетическую часть с точки зрения истории архитектуры, искусства и свободы творчества.
Вы увидите место, где собраны самые яркие образцы северного модерна — площади, доходные дома, особняки, памятники.
Узнаете, почему эта земля стала одной из самых дорогих в Российской империи и что скрывается за фасадами.
Описание экскурсии
Здание Института ортопедии им. Вредена — яркий образец общественного медицинского учреждения в стиле модерн.
Особняк Кшесинской — Музей политической истории России. Отличный пример роскошного модернового особняка.
Соборная мечеть — уникальная религиозная постройка в стиле северного мусульманского модерна.
Памятник миноносцу «Стерегущий» — единственный в Петербурге в стиле модерн.
Доходный дом семьи Лидваль — первый проект лучшего мастера северного модерна в России — Фёдора Лидваля.
Австрийская площадь — единственная модерновая площадь в России. Поговорим об особенностях застройки, заглянем во внутренние дворы, выясним, кто из гениев пера и кисти жил здесь.
А ещё…
- посмотрим на самый дорогой и необычный забор, возведённый вокруг частного дома
- найдём единственную под открытым небом (и на Петроградской стороне) работу художника Петрова-Водкина
- разберёмся, в каком доме удалось соединить и особняк, и доходный дом — и в чём разница между этими постройками
И конечно, я расскажу:
- что предшествовало застройке острова
- почему центр города перенесли с Петроградской стороны
- как эта часть города стала памятником модерна под открытым небом
- в чём особенности застройки начала Каменноостровского проспекта в эпоху модерна
И не только!
Организационные детали
- Все здания мы осматриваем снаружи
- Экскурсия подходит взрослым и подросткам от 14–15 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — петербуржец в 3 поколении, живу на Петроградской стороне с самого рождения. Я много лет изучаю историю архитектуры и свой город. С 2016 года я провожу индивидуальные экскурсии для
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Савва
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Входит в личный топ! Александр оказался настоящим фанатом своего дела и очень интересным рассказчиком. В процессе экскурсия из 2-х часов перешла в 3.5, но все было очень увлекательно! Настоятельно советую к посещению!
Т
Татьяна
11 окт 2025
Были на экскурсии 11 октября. Очень хочется отметить Александра как отменного рассказчика. Даже опытные профессиональные экскурсоводы не могут похвастаться такой грамотной, структурированной речью и вести рассказ почти 3 часа без
А
Анна
28 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, Александр много знает, интересно рассказывает. Всегда приятно слушать человека увлеченного. Мы живем на Петроградке и постоянно ходим мимо тех самых зданий, которые проходили на экскурсии. Но открыли для себя много нового!
Алёна
20 авг 2025
Александр провёл увлекательную экскурсию по модерну Петроградской стороны. Начали с истории застройки, что позволило понять причины популярности именно этого стиля на территории острова. Далее изучили нескольких значимых построек эпохи: институт,
