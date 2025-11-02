Я живу на Петроградской стороне больше 25 лет — и покажу вам её эстетическую часть с точки зрения истории архитектуры, искусства и свободы творчества. Вы увидите место, где собраны самые яркие образцы северного модерна — площади, доходные дома, особняки, памятники. Узнаете, почему эта земля стала одной из самых дорогих в Российской империи и что скрывается за фасадами.

за 1–2 человек или 3250 ₽ за человека, если вас больше

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге

Здание Института ортопедии им. Вредена — яркий образец общественного медицинского учреждения в стиле модерн.

Особняк Кшесинской — Музей политической истории России. Отличный пример роскошного модернового особняка.

Соборная мечеть — уникальная религиозная постройка в стиле северного мусульманского модерна.

Памятник миноносцу «Стерегущий» — единственный в Петербурге в стиле модерн.

Доходный дом семьи Лидваль — первый проект лучшего мастера северного модерна в России — Фёдора Лидваля.

Австрийская площадь — единственная модерновая площадь в России. Поговорим об особенностях застройки, заглянем во внутренние дворы, выясним, кто из гениев пера и кисти жил здесь.

посмотрим на самый дорогой и необычный забор, возведённый вокруг частного дома

найдём единственную под открытым небом (и на Петроградской стороне) работу художника Петрова-Водкина

разберёмся, в каком доме удалось соединить и особняк, и доходный дом — и в чём разница между этими постройками

что предшествовало застройке острова

почему центр города перенесли с Петроградской стороны

как эта часть города стала памятником модерна под открытым небом

в чём особенности застройки начала Каменноостровского проспекта в эпоху модерна

