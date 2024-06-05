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на Ваське и Петроградке. Хочу отметить, что историческая справка примерно одинаковая, информационная составляющая во многом идентичная. С точки зрения подачи информации оба гида были хороши и одинаково оригинальны: оба пригласили на вечеринку за их счет через примерно сотню лет в парадную, выстланную Метлахской плиткой)) В качестве совета, если выбирать, идите лучше На Петроградку. На Петроградской стороне больше сохранилось красоты во внутренней отделке парадных. Гид также повеселее на Петроградке. Громко, отчетливо, хорошо было слышно на дороге и тихо, я бы даже сказала, с ноткой сказочности и таинственности вел рассказ в помещениях. Опять же, в сравнении с В. О., на Петроградке мы зашли в большее количество парадных на одном маленьком пятачке района, 2 часа насыщенной программы, начали прямо от метро и закончили с пяти минутах ходьбы от него. Продуманный, интересный маршрут.