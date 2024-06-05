1 чел.
По популярности
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фотопрогулка по Петроградке
Исследуйте культурное наследие и скрытые уголки Петроградской стороны в компании опытного фотографа
Начало: У метро Горьковская
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
40003 600₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петроградка - от крепости до революции
Проследить историческое развитие Петербурга на экскурсии по самой старинной части города
Начало: В районе ст. метро Горьковская (синяя ветка)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: во вторник в 15:00, в воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
11 июня в 15:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
Начало: В районе м. Спортивная
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы
Начало: В районе метро Спортивная
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
от 2 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Начало: В районе метро «Пушкинская»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Проехать и погулять по местам в сердце города, где загадывают желания
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
Завтра в 20:00
9 июня в 10:00
82007 380₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тихой стороной Петроградки: авторская прогулка из эпохи в эпоху
Открыть историю, архитектуру и мифы самой непарадной части района и ощутить его особую атмосферу
Начало: У станции метро Спортивная
17 июня в 15:00
25 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
Завтра в 13:00
11 июня в 12:00
58005 220₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хулиганы Петроградской стороны
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
Начало: Метро Спортивная
12 июня в 18:00
13 июня в 15:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Групповая экскурсия по известным домам, их парадным и дворам, где снимались популярные сериалы
Начало: Возле метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 080₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
«Сердце не камень». Кариатиды Петроградской стороны
Прогуляться по нетуристическим местам в центре Петербурга, рассматривая лепной декор
Начало: На Каменноостровском проспекте
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 299₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секреты Петроградской стороны: дворы-колодцы, парадные и доходные дома
Заглянуть в мир дореволюционной России и узнать о прошлом быте петербуржца - на групповой экскурсии
Начало: У ст. метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
937750₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты дворов Петроградки
Увидеть «изнанку» города на прогулке по легендарным дворам-колодцам и улицам знаменитого района
Завтра в 17:00
9 июня в 11:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по любимым советским фильмам
Погрузиться в историю кино в увлекательном формате - на прогулке вокруг легендарного «Ленфильма»
Начало: В районе метро «Горьковская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Северный модерн Петроградской стороны (в мини-группе)
Исследовать природную неровность гранита и метафоры Петроградки
Начало: Недалеко от метро «Горьковская»
11 июня в 11:00
12 июня в 17:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петроградка в годы блокады
Через архитектуру, дневники и воспоминания, стихи и фото погрузиться в жизнь района 1941-1944 годов
Начало: У станции метро «Петроградская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 4 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Доходные дома Петербурга: путешествие в историю
Исследуйте уникальные доходные дома Санкт-Петербурга и погрузитесь в атмосферу жизни 19 века
Начало: Между СТ.М. Петроградская и СТ.М. Чкаловская
16 июня в 11:30
27 июня в 11:00
от 48004 320₽ за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
За впечатлениями - по небанальной Петроградке
Заглянуть в разноцветные дворики Петроградки и узнать о жизни местных художников
Начало: У метро «Петроградская»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
48002 880₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт на Петроградке
Услышать историю уличного искусства, рассмотреть интересные граффити и узнать, что потерял город
Начало: В районе станции метро Спортивная
9 июня в 13:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Квест
1.5 часа
Вперед в прошлое: семейная прогулка-квест по Петроградской стороне
Пройти по следам петербургского гимназиста, узнавая о жизни на острове 100 лет назад
Начало: На Троицкой площади
10 июня в 10:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
За винтажем - на Петроградку
Пройти по 11 дворам-колодцам и побывать в 5 атмосферных магазинах
Начало: у станции метро Петроградская
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
2 140₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт в Петербурге: от граффити до скульптур
Погулять по Петроградской стороне и расшифровать местное уличное искусство
Начало: в районе м. Петроградская
Завтра в 18:00
9 июня в 15:00
от 3 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арт-прогулка по Колтовской слободе + музей Флорентийской мозаики
Открыть Петроградку по-новому в компании местной жительницы-художницы
Начало: У метро Чкаловская
9 июня в 11:00
12 июня в 11:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Семь мифологий - на трёх островах Петербурга
Отыскать необычные архитектурные детали и раскрыть смысл символов на групповой экскурсии
Начало: У станции метро «Василеостровская»
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
14001 260₽ за человека
Квест
1.5 часа
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Петроградка - место, где началась новая жизнь Петербурга
В составе мини-группы исследовать район, полный необыкновенных историй и шедевров архитектуры
Начало: У метро Горьковская
Расписание: во вторник и пятницу в 12:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Елисейские поля Петербурга: модная история
Узнать, что носили в Серебряном веке, на авторской прогулке по Петроградской стороне
Начало: в районе метро Горьковская
1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Петроградская сторона: рок, рейв, революция и Пётр I
Авторская обзорная прогулка по району, откуда берёт начало сам Петербург
Начало: у метро «Горьковская»
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная лаборатория Петербурга: Каменноостровский проспект
Северный модерн, неоренессанс, неоготика, конструктивизм и ар-деко - на одной улице Петроградки
Начало: у метро Горьковская
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
На стыке двух эпох: променад по Петроградке в мини-группе
Познакомиться с историей, архитектурой и бытом района в дореволюционные и советские времена
Начало: В районе метро Петроградская
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 433₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Горький: буревестник революции
Пройти по следам писателя и понять его роль в процессе смены режима
Начало: У Иоанновского моста, Петроградская сторона
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Питере лепить
Керамический мастер-класс для двоих в уютной студии на Петроградке
Начало: в районе метро Спортивная
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Свидание на ощупь: прогулка по Питеру с завязанными глазами
Получить новый опыт взаимодействия с близким человеком и научиться больше доверять друг другу
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия замечательная, очень информативная, прошла "на одном дыхании". Огромное спасибо экскурсоводу за отличное знание темы, эмоциональность. Отдельная благодарность за встречу с художником в его мастерской.
- ТТатьяна4 июня 2024Такие экскурсии проводятся в разных районах города. Есть на Васильевском острове (по дворам-колодцам и парадным), есть на Владимирской. Я посещала
- ттатьяна3 июня 2024Очень интересная экскурсия! Александр - прекрасный рассказчик! Однозначно рекомендую.
- ННаталья2 июня 2024Скажу сразу, это не первая наша экскурсия с Александром, идя на нее, мы с мужем точно знали, что будет мега,
- ААнастасия2 июня 2024Что я могу сказать, сама в Питере живу 10 лет, город парадные и дворы знаю не плохо. Выбрала экскурсию так
- EEkaterina31 мая 2024Очень информативная, максимально продуманная, удобная и комфортная, а самое главное НЕ скучная экскурсия! Спасибо большое Антону за столько познавательной информации про горячо любимый им город!
- ШШахри31 мая 2024Экскурсия прошла просто на высшем уровне))) было очень интересно и самое главное душевно, море впечатлений, Питер раскрылся новыми красками, и
- ЕЕкатерина31 мая 2024Экскурсия отличная. Несмотря на то, что в Петербурге неоднократно и много мест посетила, было интересно и познавательно. Приятный бонус в конце - посещение мансарды настоящего питерского художника. Было очень интересно его послушать) Однозначно рекомендую)
- ААлександр31 мая 2024Сам экскурсовод. Павлу поставлю 6 из 5. Глубокое знание темы и приятная подача. Спокойные и обстоятельные ответы на «глупые» вопросы))) смело берите эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петроградка»
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