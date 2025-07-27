читать дальше

стажем и соответствующим образованием. Также у Анастасии большой стаж в преподавании, речь ее грамотная и структурированная. За ней не было замечено слов-паразитов «а, ну, просто» и др.



Мы тщательно и регулярно экзаменуем экскурсоводов, чтобы качество экскурсий было на высоком уровне, проводим тесты на знание материалов, также регулярно проводим «скрытые проверки» на качество экскурсий (направляем на экскурсии знакомых искусствоведов и экскурсоводов на экскурсии).



После вашего отзыва мы написали всем гостям, которые были с вами на экскурсии, так как были обеспокоены качеством. Запросили честную обратную связь. Все посетители написали, что экскурсия прошла хорошо, всем все понравилось. Предполагаем, что восприятие - субъективно. Нам очень жаль, что ваши ожидания не оправдали. Мы правда очень старались!



Экскурсия рассчитана на людей, которые хотят посетить закрытые места города, узнать интересные факты о строительстве города,а также необычные истории из жизни жильцов. У нас ориентир на нестандартную, незаурядную подачу информации, без монотонных дат, фамилий и терминов. Наши экскурсоводы вкладывают душу в экскурсию и отдают себя на 100%.



Что касается ваших вопросов по материалу.



1) Дома действительно отапливались каминами и печами, потому что не было отопления, дома были холодные. Хозяин доходного дома по своим финансовым возможностям старался сделать проживание жильцов максимально комфортным. Если были средства на установку и печи,и камина в одной парадной - он это делал. Другой причины печей и каминов в парадных нет. Вопрос «красоты» стоял лишь при выборе материалов или декора, сама печь была необходимостью.



2) Двор-котик - загадка, которая не разгадана по сей день. Доподлинно неизвестно, была ли это задумка архитектора, или все же это случайное стечение обстоятельств из-за особенности постройки дома (парадные лестницы разных форм). Оригинальных записей с 1913-1914 от архитектора или хозяина дома Иоффе не сохранилось. Мы знаем, что некоторые экскурсоводы говорят, что «двор-котика» - задумка архитектора или хозяина доходного дома. Но этому нет официальных подтверждений.



3) На маршруте есть как и метлахская плитка, так и пародия на метлахскую плитку. Метлахская плитка была очень дорогая, ее использовали в богатых домах. Из-за дороговизны плитки в некоторых домам использовали более дешевые аналоги. Однако, на маршруте есть парадная, где доподлинно неизвестно, оригинальная ли плитка. Качество подделок кратко возросло, отличить оригинал от аналога практически невозможно, если не сохранились официальные бумаги с момента постройки дома. В парадной, про которую вы говорите, плитка сделана качественно (ей более 100 лет), прокрашена также на всю глубину слоя, но имеет еле заметные изъяны, которые не характеры для оригинала. Так как официальных бумаг и подтверждений до наших лет не сохранилось, гид не имел право дезинформировать. Задача гида - донести достоверную информацию. В истории бывают спорные моменты, мы в данном случае можем лишь высказать свои предположения, основываясь на фактах, сравнениях, своих знаниях и опыте. Возможно, вас эта информация могла запутать, но сказать, что это на 100% метлахская плитка или на 100% аналог - мы не могли себе позволить. Если однажды услышите от гида, что в домах начала 20 века плитка на 100% метлахская, уточните у него источник, на который он ориентируется. В это время земля и строительные материалы сильно подорожали, владельцы часто разорялись на этапе постройки дома, поэтому некоторые из них могли прибегнуть к более дешевым аналогам плитки.



4) В коммунальной квартире мы рассказывали и показываем коммунальную жизнь Петербурга, как есть, без прекрас. Петербург - коммунальная столица. Наша коммуналка - одна из несколько десятков тысяч. Мы даем возможность зайти в закрытые двери и своими глазами увидеть, что таится за окнами центральных квартир. На контрасте ощутить роскошь доходных домов и печальную жизнь квартир к них же.