Петербургская экскурсия предлагает прогулку по историческим дворам и парадным. Здесь можно увидеть роскошные лестницы, витражи и камины.
Участники узнают о жизни в доходных домах и услышат истории о купце Иоффе, писателе Довлатове и других известных личностях.
Маршрут проходит по центру города, где скрыты уникальные архитектурные детали и коммунальные квартиры. Прогулка подходит для всех, кто хочет открыть для себя тайны Северной столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные дворы-колодцы
- 🏰 Роскошные парадные
- 🖼️ Истории известных людей
- 🚶♂️ Прогулка по центру города
- 🎨 Архитектурные шедевры
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми вечерами и минимальной загруженностью улиц. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:00, 20:00
Что можно увидеть
- Дворы-колодцы
- Доходные дома
- Коммунальная квартира
Описание экскурсии
- Дворы-колодцы. Мы раскроем тайны такой застройки
- Шикарные дома и парадные. Вы оцените дизайн доходных домов, их роскошные парадные лестницы и мрачные дворы. Увидите сохранившиеся витражи, печи и редкие перильные ограждения
- Коммунальная квартира — реальная коммуналка с длинным тёмным коридором, парадной и чёрной лестницей
На прогулке вы увидите примечательные дома, связанные с известными людьми: купцом Иоффа, генерал-майором Толстым, писателем Довлатовым, архитектором и художником Хреновым, предпринимателем Елисеевым, архитектором Морганом и другими. А рассказывать о них будем легко, с юмором, без монотонных дат и сложных терминов.
Организационные детали
- На маршруте нет дополнительных оплат
- Прогулка состоится при любой погоде
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1190 ₽
|Дети 8-12 лет
|1050 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 550 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Санкт-Петербург. Мы создали уникальные авторские маршруты, которые получают множество восхищённых отзывов. С удовольствием проведём вас по самым интересным и секретным местам, чтобы разделить нашу любовь к городу и подарить вам яркие эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Дарья
27 июл 2025
Хорошая легкая экскурсия по этой теме, не перегруженная информацией, но полноценная и интересная. Я искала как раз такую для себя и ребенка, потому что долго сложно держать ее внимание)
А
Анна
15 июл 2025
Спасибо просто огромное!
Андрей
15 июл 2025
Все здорово, интересно, организовали экскурсию быстро. Мне понравилось 👍🏻 Рекомендую к посещению
Т
Тимур
15 июл 2025
Интересная экскурсия с точки зрения локаций и отбора материала. Действительно стоит посетить, чтобы узнать настоящий, живой город, зайти в закрытые двери, куда без экскурсовода не пройти, стоит потраченного времени и денег!
Ф
Филипп
10 июл 2025
Нашим гидом в прекрасном городе Санкт-Петербург была Дарья. Экскурсия прошла бодро, гид старался заинтересовать и всегда обращал внимание на всех по очереди, что особо приятно. Сами локации подобраны отлично, близко расположены друг к другом, при этом мы заходили действительно в очень красивые «парадные», есть на что посмотреть
Н
Наталья
2 июл 2025
Экскурсия замечательная! Нам с мужем все понравилось. Муж не фанат экскурсий в принципе, но по завершении спросил у гида, какие у него и у команды есть экскурсии еще. Экскурсия была
О
Ольга
27 июн 2025
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод очень грамотно и интересно рассказывает!!!!
А
Анна
25 июн 2025
Живу в Петербурге 9 лет и впервые решилась на подобную экскурсию, чтобы по-новому взглянуть на город и почувствовать себя туристом на фоне летней романтики. Была приятна удивлена, действительно очень насыщенная экскурсия в плане информации и локаций. 1,5 часа пролетели незаметно, восторг 🔥 буду теперь чаще гулять по подобным необычным экскурсиям
Н
Наталья
24 июн 2025
Замечательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Рекомендую
П
Полина
20 июн 2025
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод!
Влад
19 июн 2025
Очень оперативные ребята. Советую на 100%.
В
Валерия
16 июн 2025
Очень классная экскурсия! Экскурсовод - огонь! Интересно было слушать 🫶🏼. Никаких монотонных фраз заученных, куча интересных фактов. Мы остались очень довольны ♥️. Жаль время быстро, мы бы еще погуляли 🤩. Спасибо 🙏🏻
В
Виталий
16 июн 2025
Были на экскурсии 14.06. Гид Анастасия. Парадные Санкт-Петербурга предполагают уникальное погружение в историю города. К огромному сожалению, гид не смогла донести информацию должным образом. Недостаточное знание материала были заметны. Поскольку
Алина
Ответ организатора:
Виталий, сожалеем, что экскурсия не совпала с вашими ожиданиями!
Вы верно подметили, что профессия экскурсовода требует профессионализма.
Гид Анастасия - экскурсовод со
Виктория
15 июн 2025
Добрый день! Ходили на экскурсию 14 июня, было много людей и мало информации. Рассказывали только в точках, где останавливались и буквально пару фраз. За 1,5 часа сама экскурсия длилась минут
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь!
Е
Екатерина
15 июн 2025
На сайте написано - группа 12 человек, из-за этого и был выбран этот организатор. По факту нас оказалось в группе 26 человек. Ходить по парадным такой толпой, где еще одновременно ходят другие группы не очень комфортно. Организаторы обманывают гостей города. Больше не буду к вам обращаться и никому рекомендовать. К гиду вопрос нет.
Алина
Ответ организатора:
Екатерина, нам очень жаль за сложившуюся ситуацию. У нас группы до 15 человек (как в описании). Но в праздничные дни
