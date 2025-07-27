Мои заказы

Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы

Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, исследуя его скрытые уголки и узнавая истории известных жителей. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Петербургская экскурсия предлагает прогулку по историческим дворам и парадным. Здесь можно увидеть роскошные лестницы, витражи и камины.

Участники узнают о жизни в доходных домах и услышат истории о купце Иоффе, писателе Довлатове и других известных личностях.

Маршрут проходит по центру города, где скрыты уникальные архитектурные детали и коммунальные квартиры. Прогулка подходит для всех, кто хочет открыть для себя тайны Северной столицы
4.57
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные дворы-колодцы
  • 🏰 Роскошные парадные
  • 🖼️ Истории известных людей
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центру города
  • 🎨 Архитектурные шедевры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми вечерами и минимальной загруженностью улиц. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы прогулка возможна, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Ближайшие даты:
26
авг27
авг28
авг29
авг30
авг31
авг1
сен
Время начала: 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Дворы-колодцы
  • Доходные дома
  • Коммунальная квартира

Описание экскурсии

  • Дворы-колодцы. Мы раскроем тайны такой застройки
  • Шикарные дома и парадные. Вы оцените дизайн доходных домов, их роскошные парадные лестницы и мрачные дворы. Увидите сохранившиеся витражи, печи и редкие перильные ограждения
  • Коммунальная квартира — реальная коммуналка с длинным тёмным коридором, парадной и чёрной лестницей

На прогулке вы увидите примечательные дома, связанные с известными людьми: купцом Иоффа, генерал-майором Толстым, писателем Довлатовым, архитектором и художником Хреновым, предпринимателем Елисеевым, архитектором Морганом и другими. А рассказывать о них будем легко, с юмором, без монотонных дат и сложных терминов.

Организационные детали

  • На маршруте нет дополнительных оплат
  • Прогулка состоится при любой погоде
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1190 ₽
Дети 8-12 лет1050 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:00 и 20:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 550 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Санкт-Петербург. Мы создали уникальные авторские маршруты, которые получают множество восхищённых отзывов. С удовольствием проведём вас по самым интересным и секретным местам, чтобы разделить нашу любовь к городу и подарить вам яркие эмоции.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
1
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Анна)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Анна)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Анна)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Тимур)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Тимур)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Тимур)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Тимур)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Тимур)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Полина)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Валерия)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Валерия)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Валерия)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Ксения)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Денис)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Сергей)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Сергей)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Сергей)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Сергей)Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы (Сергей)
Дарья
Дарья
27 июл 2025
Хорошая легкая экскурсия по этой теме, не перегруженная информацией, но полноценная и интересная. Я искала как раз такую для себя и ребенка, потому что долго сложно держать ее внимание)
А
Анна
15 июл 2025
Спасибо просто огромное!
Потрясающая прогулка, время пролетело незаметно. Дарья рассказала интересные исторические вещи, по типу где и как располагался дом терпимости, где жил Леонид Пантелеев и истории его интересные ограблений, где началась и закончилась карьера Достоевского и многое другое, информации от экскурсии в голове осталось много 😅 Сам старинный центр - потрясающий, как будто попали в старый городок Европы
Спасибо просто огромное!Спасибо просто огромное!Спасибо просто огромное!
Андрей
Андрей
15 июл 2025
Все здорово, интересно, организовали экскурсию быстро. Мне понравилось 👍🏻 Рекомендую к посещению
Т
Тимур
15 июл 2025
Интересная экскурсия с точки зрения локаций и отбора материала. Действительно стоит посетить, чтобы узнать настоящий, живой город, зайти в закрытые двери, куда без экскурсовода не пройти, стоит потраченного времени и денег!
Интересная экскурсия с точки зрения локаций и отбора материала. Действительно стоит посетить, чтобы узнать настоящий, живойИнтересная экскурсия с точки зрения локаций и отбора материала. Действительно стоит посетить, чтобы узнать настоящий, живойИнтересная экскурсия с точки зрения локаций и отбора материала. Действительно стоит посетить, чтобы узнать настоящий, живойИнтересная экскурсия с точки зрения локаций и отбора материала. Действительно стоит посетить, чтобы узнать настоящий, живойИнтересная экскурсия с точки зрения локаций и отбора материала. Действительно стоит посетить, чтобы узнать настоящий, живой
Ф
Филипп
10 июл 2025
Нашим гидом в прекрасном городе Санкт-Петербург была Дарья. Экскурсия прошла бодро, гид старался заинтересовать и всегда обращал внимание на всех по очереди, что особо приятно. Сами локации подобраны отлично, близко расположены друг к другом, при этом мы заходили действительно в очень красивые «парадные», есть на что посмотреть
Н
Наталья
2 июл 2025
Экскурсия замечательная! Нам с мужем все понравилось. Муж не фанат экскурсий в принципе, но по завершении спросил у гида, какие у него и у команды есть экскурсии еще. Экскурсия была
читать дальше

ранняя, нас было двое и для двоих все провели, конечно, очень приятно, что не отменили.
Гид - очаровательная девушка Дарьюшка. Рассказывала много и интересно. Очень приятно слушать насыщенную, красивую, грамотную русскую речь. Спасибо, Дарьюшка!
Локации интересные, мы открыли для себя Петербург с другой стороны. Дополнительно задавали вопросы и получили на них ответы.
Спасибо!

О
Ольга
27 июн 2025
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод очень грамотно и интересно рассказывает!!!!
А
Анна
25 июн 2025
Живу в Петербурге 9 лет и впервые решилась на подобную экскурсию, чтобы по-новому взглянуть на город и почувствовать себя туристом на фоне летней романтики. Была приятна удивлена, действительно очень насыщенная экскурсия в плане информации и локаций. 1,5 часа пролетели незаметно, восторг 🔥 буду теперь чаще гулять по подобным необычным экскурсиям
Н
Наталья
24 июн 2025
Замечательная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Рекомендую
П
Полина
20 июн 2025
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод!
Обсудили и парадные, и коммуналки, и жилищный фонд Санкт-Петербурга. Самый интерес у меня вызвала коммунальная квартира, жаль, что всего лишь одна. Столько впечатлений я еще не получала
читать дальше

ни от одного замка/дворца! Сходила бы на отдельную экскурсию по коммуналкам, экскурсовод подсказал. Экскурсия началась вовремя, нас было всего 3 человека (вечерний сеанс на 20:00), но ничего не отменили, даже показали чуть больше.

Отличная экскурсия, отличный экскурсовод!
Влад
Влад
19 июн 2025
Очень оперативные ребята. Советую на 100%.
Экскурсия интересная, проводил экскурсию Егор, все на лайте, с позитивом и кучей интересной информации! Без монотонного голоса экскурсоводов, от которых засыпаешь 😂
Обратимся еще однозначно!
В
Валерия
16 июн 2025
Очень классная экскурсия! Экскурсовод - огонь! Интересно было слушать 🫶🏼. Никаких монотонных фраз заученных, куча интересных фактов. Мы остались очень довольны ♥️. Жаль время быстро, мы бы еще погуляли 🤩. Спасибо 🙏🏻
Очень классная экскурсия! Экскурсовод - огонь! Интересно было слушать 🫶🏼. Никаких монотонных фраз заученных, куча интересныхОчень классная экскурсия! Экскурсовод - огонь! Интересно было слушать 🫶🏼. Никаких монотонных фраз заученных, куча интересныхОчень классная экскурсия! Экскурсовод - огонь! Интересно было слушать 🫶🏼. Никаких монотонных фраз заученных, куча интересных
В
Виталий
16 июн 2025
Были на экскурсии 14.06. Гид Анастасия. Парадные Санкт-Петербурга предполагают уникальное погружение в историю города. К огромному сожалению, гид не смогла донести информацию должным образом. Недостаточное знание материала были заметны. Поскольку
читать дальше

такие экскурсии требуют профессионализма, стоит уделить больше внимания качеству гидов.

Примеры:
1) Это парадная. Вот здесь камин, здесь вытяжка. Идем дальше.
- А зачем камин в парадной?
- Аа, ну так просто дом отапливали камином.
- А тогда зачем еще и печь в парадной нужна?
- Ну, они как-то вместе работали, чтобы во всем доме тепло было ….

2) Это котик перед входом во двор.
- А что он означает?
- Да ничего…. Так, вот здесь во дворе тоже котик.
- Какой котик?
- Ну, посмотрите в небо. Получается из-за формы дома котик в небе. Можете сделать селфи и идем дальше;

3) Это метлаховская плитка (…). Вернее, видимо попытка ее воспроизвести, тк много потертостей на ней. Она обычно более износостойкая;

4) Мы так и не поняли, чью квартиру (коммуналку?) нам показали, и какую именно информацию показом хотели донести.

Не совсем понятно на какого туриста рассчитана данная экскурсия. Для тех, кто просто фото хочет сделать, не вникая в историю?

Алина
Алина
Ответ организатора:
Виталий, сожалеем, что экскурсия не совпала с вашими ожиданиями!

Вы верно подметили, что профессия экскурсовода требует профессионализма.

Гид Анастасия - экскурсовод со
читать дальше

стажем и соответствующим образованием. Также у Анастасии большой стаж в преподавании, речь ее грамотная и структурированная. За ней не было замечено слов-паразитов «а, ну, просто» и др.

Мы тщательно и регулярно экзаменуем экскурсоводов, чтобы качество экскурсий было на высоком уровне, проводим тесты на знание материалов, также регулярно проводим «скрытые проверки» на качество экскурсий (направляем на экскурсии знакомых искусствоведов и экскурсоводов на экскурсии).

После вашего отзыва мы написали всем гостям, которые были с вами на экскурсии, так как были обеспокоены качеством. Запросили честную обратную связь. Все посетители написали, что экскурсия прошла хорошо, всем все понравилось. Предполагаем, что восприятие - субъективно. Нам очень жаль, что ваши ожидания не оправдали. Мы правда очень старались!

Экскурсия рассчитана на людей, которые хотят посетить закрытые места города, узнать интересные факты о строительстве города,а также необычные истории из жизни жильцов. У нас ориентир на нестандартную, незаурядную подачу информации, без монотонных дат, фамилий и терминов. Наши экскурсоводы вкладывают душу в экскурсию и отдают себя на 100%.

Что касается ваших вопросов по материалу.

1) Дома действительно отапливались каминами и печами, потому что не было отопления, дома были холодные. Хозяин доходного дома по своим финансовым возможностям старался сделать проживание жильцов максимально комфортным. Если были средства на установку и печи,и камина в одной парадной - он это делал. Другой причины печей и каминов в парадных нет. Вопрос «красоты» стоял лишь при выборе материалов или декора, сама печь была необходимостью.

2) Двор-котик - загадка, которая не разгадана по сей день. Доподлинно неизвестно, была ли это задумка архитектора, или все же это случайное стечение обстоятельств из-за особенности постройки дома (парадные лестницы разных форм). Оригинальных записей с 1913-1914 от архитектора или хозяина дома Иоффе не сохранилось. Мы знаем, что некоторые экскурсоводы говорят, что «двор-котика» - задумка архитектора или хозяина доходного дома. Но этому нет официальных подтверждений.

3) На маршруте есть как и метлахская плитка, так и пародия на метлахскую плитку. Метлахская плитка была очень дорогая, ее использовали в богатых домах. Из-за дороговизны плитки в некоторых домам использовали более дешевые аналоги. Однако, на маршруте есть парадная, где доподлинно неизвестно, оригинальная ли плитка. Качество подделок кратко возросло, отличить оригинал от аналога практически невозможно, если не сохранились официальные бумаги с момента постройки дома. В парадной, про которую вы говорите, плитка сделана качественно (ей более 100 лет), прокрашена также на всю глубину слоя, но имеет еле заметные изъяны, которые не характеры для оригинала. Так как официальных бумаг и подтверждений до наших лет не сохранилось, гид не имел право дезинформировать. Задача гида - донести достоверную информацию. В истории бывают спорные моменты, мы в данном случае можем лишь высказать свои предположения, основываясь на фактах, сравнениях, своих знаниях и опыте. Возможно, вас эта информация могла запутать, но сказать, что это на 100% метлахская плитка или на 100% аналог - мы не могли себе позволить. Если однажды услышите от гида, что в домах начала 20 века плитка на 100% метлахская, уточните у него источник, на который он ориентируется. В это время земля и строительные материалы сильно подорожали, владельцы часто разорялись на этапе постройки дома, поэтому некоторые из них могли прибегнуть к более дешевым аналогам плитки.

4) В коммунальной квартире мы рассказывали и показываем коммунальную жизнь Петербурга, как есть, без прекрас. Петербург - коммунальная столица. Наша коммуналка - одна из несколько десятков тысяч. Мы даем возможность зайти в закрытые двери и своими глазами увидеть, что таится за окнами центральных квартир. На контрасте ощутить роскошь доходных домов и печальную жизнь квартир к них же.

Виктория
Виктория
15 июн 2025
Добрый день! Ходили на экскурсию 14 июня, было много людей и мало информации. Рассказывали только в точках, где останавливались и буквально пару фраз. За 1,5 часа сама экскурсия длилась минут
читать дальше

30, остальное время мы просто шли или ждали. Хотелось бы больше информации и еще микрофон для экскурсовода или что-то что усилит звук, так как из-за большого количества людей было плохо слышно.

Алина
Алина
Ответ организатора:
Спасибо за обратную связь!

В парадных акустика хорошая, сами парадные небольшие, на качество звука никто не жаловался. Попросим гида говорить громче,
читать дальше

проработаем этот момент. Микрофоны, к сожалению, использовать нельзя, так как мы заходим в парадные, где живут люди, микрофон привысит допустимую норму звука и будет мешать жильцам.

Рассказ гида происходит локально: на остановках на улице, в парадных. От локации до локации в среднем 3-4 минуты пешком. В парадных мы рассказываем самые интересные факты о доме и жильцах, это около 5-7 минут на локацию (так как локаций большее 8, необходимо успеть все пройти, рассказываем только самые интересные факты)

В праздники в центре было очень много людей, в связи с чем проход от локации мог быть чуть дольше, старались проходить везде оперативно

К сожалению, на поток людей в центре в праздничные дни повлиять не можем, но мы всегда работает над улучшением качества своих услуг. Спасибо за отзыв!

Е
Екатерина
15 июн 2025
На сайте написано - группа 12 человек, из-за этого и был выбран этот организатор. По факту нас оказалось в группе 26 человек. Ходить по парадным такой толпой, где еще одновременно ходят другие группы не очень комфортно. Организаторы обманывают гостей города. Больше не буду к вам обращаться и никому рекомендовать. К гиду вопрос нет.
Алина
Алина
Ответ организатора:
Екатерина, нам очень жаль за сложившуюся ситуацию. У нас группы до 15 человек (как в описании). Но в праздничные дни
читать дальше

был повышенный спрос, а с гидом случилась накладка - приболел. Пришлось объединить две группы, чтобы не отменять записи (25 человек). Это исключение, а не правило, ни в коем случае никого не хотели обманывать.

В рамках лояльности можете бесплатно посетить эту экскурсию или экскурсию мистический Петербург в другой день в группе до 15 человек. Для этого свяжитесь с нами, пожалуйста. Приносим свои извинения.

В парадных достаточно хорошая акустика, надеемся, что это не доставило вам дискомфорт. Также мы в деталях экскурсии предлагаем индивидуальные экскурсии 2500 р/чел только для вашей компании.

