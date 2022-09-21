Искусство — это не только Эрмитаж и Русский музей: на экскурсии я покажу вам, как тяга к прекрасному, как желание творить находят воплощение в облике Петербурга. В архитектуре и планировке улиц, в форме дворов и их креативном оформлении, в художественных галереях и даже заведениях общепита. Вы рассекретите необычные локации и поймете, куда смотреть, чтобы замечать прекрасное в повседневности.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему на экскурсию надо отправиться со мной?

Я не искусствовед — я созерцатель. Люблю любоваться искусством, пытаться его понять, погружаться в историю создания того или иного творения. Я не изучаю искусство, но наслаждаюсь им — и хочу поделиться своими впечатлениями и опытом с другими. После этой экскурсии вы и сами станете подмечать любопытные детали в окружении, видеть прекрасное в обыденном и находить места, связанные творчеством и искусством.

Что ждет вас на прогулке

Художественные галереи и выставки, располагающиеся порой в самых неожиданных локациях. Мы зайдём в магазин российского вина, а окажемся в арт-буфете с работами современных художников. В барном квартале наведаемся в трёхэтажную Галерею искусств. А в старой петербургской квартире, где провел несколько детских лет Рахманинов, обнаружим отель и выставочное пространство.

Дворы и улицы: я раскрою, как воплощается градостроительное искусство на примере нескольких улиц Петербурга. Так, вы оцените идеальные пропорции улицы Зодчего Росси и важный вид улицы Гороховой. Также мы исследуем лабиринты петербужских дворов и переулков; выйдем закоулками одного отеля к нарядному «Запорожцу» и взглянем на Казанский собор с непривычного ракурса.

Будут и другие любопытные локации — например, одна из старейших петербургских аптек и Музей настольных игр. А закончится прогулка на набережной Мойки в книжном магазине, специализирующемся на литературе о разных видах искусства, и также выступающем в качестве выставочного пространства.

Организационные детали