Петербург: искусство повсюду

Увидеть полет фантазии в канве города и отыскать арт-заведения в неожиданных локациях

Искусство — это не только Эрмитаж и Русский музей: на экскурсии я покажу вам, как тяга к прекрасному, как желание творить находят воплощение в облике Петербурга.

В архитектуре и планировке улиц, в форме дворов и их креативном оформлении, в художественных галереях и даже заведениях общепита.

Вы рассекретите необычные локации и поймете, куда смотреть, чтобы замечать прекрасное в повседневности.
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Петербург: искусство повсюду
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему на экскурсию надо отправиться со мной?

Я не искусствовед — я созерцатель. Люблю любоваться искусством, пытаться его понять, погружаться в историю создания того или иного творения. Я не изучаю искусство, но наслаждаюсь им — и хочу поделиться своими впечатлениями и опытом с другими. После этой экскурсии вы и сами станете подмечать любопытные детали в окружении, видеть прекрасное в обыденном и находить места, связанные творчеством и искусством.

Что ждет вас на прогулке

Художественные галереи и выставки, располагающиеся порой в самых неожиданных локациях. Мы зайдём в магазин российского вина, а окажемся в арт-буфете с работами современных художников. В барном квартале наведаемся в трёхэтажную Галерею искусств. А в старой петербургской квартире, где провел несколько детских лет Рахманинов, обнаружим отель и выставочное пространство.

Дворы и улицы: я раскрою, как воплощается градостроительное искусство на примере нескольких улиц Петербурга. Так, вы оцените идеальные пропорции улицы Зодчего Росси и важный вид улицы Гороховой. Также мы исследуем лабиринты петербужских дворов и переулков; выйдем закоулками одного отеля к нарядному «Запорожцу» и взглянем на Казанский собор с непривычного ракурса.

Будут и другие любопытные локации — например, одна из старейших петербургских аптек и Музей настольных игр. А закончится прогулка на набережной Мойки в книжном магазине, специализирующемся на литературе о разных видах искусства, и также выступающем в качестве выставочного пространства.

Организационные детали

  • Основная часть маршрута проходит по улице, поэтому одевайтесь по погоде
  • Дополнительно оплачивается билет в галерею в отеле «Рахманинов» (все остальные места мы посещаем бесплатно):
    — 150 руб. взрослые
    — 50 руб. дети (до 10 лет включительно), пенсионеры
    — 100 руб. студенты всех форм обучения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Александринского театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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