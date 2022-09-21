Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Почему на экскурсию надо отправиться со мной?
Я не искусствовед — я созерцатель. Люблю любоваться искусством, пытаться его понять, погружаться в историю создания того или иного творения. Я не изучаю искусство, но наслаждаюсь им — и хочу поделиться своими впечатлениями и опытом с другими. После этой экскурсии вы и сами станете подмечать любопытные детали в окружении, видеть прекрасное в обыденном и находить места, связанные творчеством и искусством.
Что ждет вас на прогулке
Художественные галереи и выставки, располагающиеся порой в самых неожиданных локациях. Мы зайдём в магазин российского вина, а окажемся в арт-буфете с работами современных художников. В барном квартале наведаемся в трёхэтажную Галерею искусств. А в старой петербургской квартире, где провел несколько детских лет Рахманинов, обнаружим отель и выставочное пространство.
Дворы и улицы: я раскрою, как воплощается градостроительное искусство на примере нескольких улиц Петербурга. Так, вы оцените идеальные пропорции улицы Зодчего Росси и важный вид улицы Гороховой. Также мы исследуем лабиринты петербужских дворов и переулков; выйдем закоулками одного отеля к нарядному «Запорожцу» и взглянем на Казанский собор с непривычного ракурса.
Будут и другие любопытные локации — например, одна из старейших петербургских аптек и Музей настольных игр. А закончится прогулка на набережной Мойки в книжном магазине, специализирующемся на литературе о разных видах искусства, и также выступающем в качестве выставочного пространства.
Организационные детали
Основная часть маршрута проходит по улице, поэтому одевайтесь по погоде
Дополнительно оплачивается билет в галерею в отеле «Рахманинов» (все остальные места мы посещаем бесплатно): — 150 руб. взрослые — 50 руб. дети (до 10 лет включительно), пенсионеры — 100 руб. студенты всех форм обучения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Александринского театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 147 экскурсий для 251 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. И я очень люблю Санкт-Петербург. Настолько сильно, что однажды решил делиться этой любовью с окружающими. Так я и стал экскурсоводом. Люблю рассказывать как о традиционно-классических, так и о менее популярных и малоизвестных уголках города. Предпочитаю нестандартные маршруты: редко посещаемые улицы и кварталы в историческом центре. А также спальные районы, в которых порой тоже можно найти что-то неожиданно интересное. Буду очень рад знакомству с вами!