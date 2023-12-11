На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть знаковые достопримечательности и взглянуть на город глазами его жителей

Какой он — Петербург из прошлого? Путешествуя с нами, вы узнаете удивительные истории из жизни выдающихся петербуржцев разных эпох.

Насладитесь великолепием Северной столицы, открывая её через глаза царских особ, художников, литературных героев.

Из окна автобуса вы увидите красавицу Неву, Аничков дворец, Эрмитаж, а в финале посетите Петропавловскую крепость.
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Дети 7-17 лет900 ₽
Дети до 6 лет449 ₽
Пенсионер1 200 ₽
Студенческий 1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Петербург из прошлого

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите Аничков дворец и мост, Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Казанский собор, Строгановский дворец, красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.

По пути наши гиды расскажут вам увлекательные подробности из жизни петербуржцев разных эпох. Вы погрузитесь в их мир, узнаете исторические факты и тайны, которые оживят ваше путешествие и сделают его незабываемым.

В стенах крепости

Во второй части программы вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница императорского дома Романовых. Вы погуляете по территории, посетите усыпальницу, изучите экспозиции и выставки музея.

Организационные детали

  • В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте, экскурсия по территории Петропавловской крепости, входные билеты в Петропавловскую усыпальницу
  • В автобусах действует свободная рассадка
  • Экскурсия заканчивается у Петропавловской крепости
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Думская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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