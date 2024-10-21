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На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Увидеть знаковые достопримечательности и взглянуть на город глазами его жителей
Какой он — Петербург из прошлого? Путешествуя с нами, вы узнаете удивительные истории из жизни выдающихся петербуржцев разных эпох, насладитесь великолепием Северной столицы.

Из окна автобуса вы увидите красавицу Неву, Аничков дворец, Эрмитаж, а в финале посетите Петропавловскую крепость.
5
2 отзыва
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости

Описание экскурсии

Петербург из прошлого

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите Аничков дворец и мост, Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Казанский собор, Строгановский дворец, красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.

По пути наши гиды расскажут вам увлекательные подробности из жизни петербуржцев разных эпох. Вы погрузитесь в их мир, узнаете исторические факты и тайны, которые оживят ваше путешествие и сделают его незабываемым.

В стенах крепости

Во второй части программы вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница императорского дома Романовых. Вы погуляете по территории, посетите усыпальницу, изучите экспозиции и выставки музея.

Организационные детали

  • В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте, экскурсия по территории Петропавловской крепости, входные билеты в Петропавловскую усыпальницу
  • В автобусах действует свободная рассадка
  • Экскурсия заканчивается у Петропавловской крепости
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник и воскресенье в 11:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2100 ₽
Дети 7-17 лет1400 ₽
Дети до 6 лет700 ₽
Пенсионер1900 ₽
Студенческий1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Думская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14912 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
Все спас Станислав! Грустная грусть автобусной части и восторг в Петропавловской крепости!
Все спас Станислав! Грустная грусть автобусной части и восторг в Петропавловской крепости!
Все спас Станислав! Грустная грусть автобусной части и восторг в Петропавловской крепости!
Все спас Станислав! Грустная грусть автобусной части и восторг в Петропавловской крепости!
Все спас Станислав! Грустная грусть автобусной части и восторг в Петропавловской крепости!
Все спас Станислав! Грустная грусть автобусной части и восторг в Петропавловской крепости!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Это была потрясающая экскурсия. Посетили Петропавловскую крепость, всегда мечтала туда сходить и вот моя мечта осуществилась. Спасибо гиду, за прекрасный рассказ. Все очень понравилось
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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