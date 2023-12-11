На автобусе

Увидеть знаковые достопримечательности и взглянуть на город глазами его жителей
Насладитесь великолепием Северной столицы, открывая её через глаза царских особ, художников, литературных героев.
Из окна автобуса вы увидите красавицу Неву, Аничков дворец, Эрмитаж, а в финале посетите Петропавловскую крепость.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
|Дети 7-17 лет
|900 ₽
|Дети до 6 лет
|449 ₽
|Пенсионер
|1 200 ₽
|Студенческий
|1 200 ₽
Описание
Что вас ожидает
Петербург из прошлого
Из окна комфортабельного автобуса вы увидите Аничков дворец и мост, Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Казанский собор, Строгановский дворец, красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.
По пути наши гиды расскажут вам увлекательные подробности из жизни петербуржцев разных эпох. Вы погрузитесь в их мир, узнаете исторические факты и тайны, которые оживят ваше путешествие и сделают его незабываемым.
В стенах крепости
Во второй части программы вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница императорского дома Романовых. Вы погуляете по территории, посетите усыпальницу, изучите экспозиции и выставки музея.
Организационные детали
- В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте, экскурсия по территории Петропавловской крепости, входные билеты в Петропавловскую усыпальницу
- В автобусах действует свободная рассадка
- Экскурсия заканчивается у Петропавловской крепости
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Думская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.