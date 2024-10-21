На автобусе

Какой он — Петербург из прошлого? Путешествуя с нами, вы узнаете удивительные истории из жизни выдающихся петербуржцев разных эпох, насладитесь великолепием Северной столицы. Из окна автобуса вы увидите красавицу Неву, Аничков дворец, Эрмитаж, а в финале посетите Петропавловскую крепость.

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Описание экскурсии

Петербург из прошлого

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите Аничков дворец и мост, Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Казанский собор, Строгановский дворец, красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.

По пути наши гиды расскажут вам увлекательные подробности из жизни петербуржцев разных эпох. Вы погрузитесь в их мир, узнаете исторические факты и тайны, которые оживят ваше путешествие и сделают его незабываемым.

В стенах крепости

Во второй части программы вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница императорского дома Романовых. Вы погуляете по территории, посетите усыпальницу, изучите экспозиции и выставки музея.

Организационные детали