На автобусе

Какой он — Петербург из прошлого? Путешествуя с нами, вы узнаете удивительные истории из жизни выдающихся петербуржцев разных эпох. Насладитесь великолепием Северной столицы, открывая её через глаза царских особ, художников, литературных героев. Из окна автобуса вы увидите красавицу Неву, Аничков дворец, Эрмитаж, а в финале посетите Петропавловскую крепость.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Петербург из прошлого

Из окна комфортабельного автобуса вы увидите Аничков дворец и мост, Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Казанский собор, Строгановский дворец, красавицу Неву с видом на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медного всадника, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое.

По пути наши гиды расскажут вам увлекательные подробности из жизни петербуржцев разных эпох. Вы погрузитесь в их мир, узнаете исторические факты и тайны, которые оживят ваше путешествие и сделают его незабываемым.

В стенах крепости

Во второй части программы вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость. Доминанта архитектурного ансамбля — Петропавловский собор, один из символов Санкт-Петербурга и усыпальница императорского дома Романовых. Вы погуляете по территории, посетите усыпальницу, изучите экспозиции и выставки музея.

Организационные детали