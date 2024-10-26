Петропавловская крепость — место, откуда началась история Северной столицы.
Вы оцените её главные достопримечательности: старинные ворота, Петропавловский собор, тюрьму Трубецкого бастиона и скульптуры зайцев. А я поделюсь связанными с ними интересными фактами.
Вы оцените её главные достопримечательности: старинные ворота, Петропавловский собор, тюрьму Трубецкого бастиона и скульптуры зайцев. А я поделюсь связанными с ними интересными фактами.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- старейший в городе Иоанновский мост
- Петровские и Невские ворота
- памятник основателю города — Петру I
- Петропавловский собор
- печально известную тюрьму Трубецкого бастиона
Вы узнаете:
- что было на этой земле до Невы и как она появилась
- почему именно этот островок Пётр I выбрал для строительства крепости
- что символизируют скульптуры зайцев на территории крепости
- почему Петропавловскую крепость называют «сердцем Петербурга»
- кто сидел в местной тюрьме и кто покоится в усыпальнице собора
Организационные детали
Вход на территорию крепости бесплатный.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоановского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2576 туристов
Меня зовут Мария. Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем. Уже почти 15 лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
26 окт 2024
Было очень интересно, время пролетело как одно мгновение. Только достоверные исторические факты, поскольку экскурсовод профессиональный историк . Узнала много нового и еще бонусом отличные фото! Обязательно вернусь 💞
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