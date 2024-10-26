Петропавловская крепость - сердце Петербурга

Погулять по территории легендарной крепости и увидеть её визитные карточки
Петропавловская крепость — место, откуда началась история Северной столицы.

Вы оцените её главные достопримечательности: старинные ворота, Петропавловский собор, тюрьму Трубецкого бастиона и скульптуры зайцев. А я поделюсь связанными с ними интересными фактами.
5
1 отзыв
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • старейший в городе Иоанновский мост
  • Петровские и Невские ворота
  • памятник основателю города — Петру I
  • Петропавловский собор
  • печально известную тюрьму Трубецкого бастиона

Вы узнаете:

  • что было на этой земле до Невы и как она появилась
  • почему именно этот островок Пётр I выбрал для строительства крепости
  • что символизируют скульптуры зайцев на территории крепости
  • почему Петропавловскую крепость называют «сердцем Петербурга»
  • кто сидел в местной тюрьме и кто покоится в усыпальнице собора

Организационные детали

Вход на территорию крепости бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Иоановского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
26 окт 2024
Было очень интересно, время пролетело как одно мгновение. Только достоверные исторические факты, поскольку экскурсовод профессиональный историк . Узнала много нового и еще бонусом отличные фото! Обязательно вернусь 💞

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