Санкт-Петербург начинается с Петропавловской крепости, но многие видят её лишь как фон для фотографий.
Эта экскурсия откроет подлинную историю города: от замысла Петра I до тюремных казематов и легенд о бронзовом
Эта экскурсия откроет подлинную историю города: от замысла Петра I до тюремных казематов и легенд о бронзовом
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Санкт-Петербурга
- 🏰 Уникальная архитектура крепости
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- 🕰️ Узнать о старинных часовых механизмах
- 🐇 Найти зайца, исполняющего желания
- 🔍 Интересные факты и легенды города
Что можно увидеть
- Иоанновский мост
- Петровские ворота
- Петропавловский собор
- Бастион
- Комендантская пристань
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с историей строительства крепости, узнаете, для чего она создавалась и как впоследствии использовалась.
- Начнём с Иоанновского моста, отправной точки в историю Петербурга. Отсюда же окинем взглядом остров, где вырос город
- Затем пройдём через Петровские ворота, познакомимся с историей одного из самых известных соборов города – Петропавловского
- Не обойдём вниманием и здание бастиона: обсудим печальные страницу истории крепости и поговорим о её узниках
- Закончим экскурсию на комендантской пристани с прекрасным видом на центр города, где можно сделать яркие фотографии на память
Вы узнаете:
- Каким хотел видеть свой город Пётр I
- Для чего нужны строения на территории крепости
- О чём рассказывают старинные легенды Петербурга
- Где искать зайца, который исполняет желания
- Что играет один из старинных часовых механизмов города
Организационные детали
- Экскурсия проводится с индивидуальными радиогидами
- Материал будет интересен как взрослым, так и детям
- Посещение музеев не входит в программу. Зайти в тюрьму Трубецкого бастиона можно будет самостоятельно после экскурсии (за отдельную плату)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети до 12 лет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 234 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
4 ноя 2025
От экскурсии только положительные впечатления. Понравилась подача материала, всё осталось в голове, даже у 10-тилетнего ребенка, действительно очень интересно. Очень помогли рекомендации для дальнейшего самостоятельного пребывания в крепости
К
Ксения
28 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Гид рассказывает интересно. Отвечает на вопросы. Мне с детьми очень понравилось!
Е
Екатерина
5 сен 2025
Очень приятная экскурсия, было интересно и понятно.
Виолетта
2 сен 2025
Хочу выразить большую благодарность гиду Анне за великолепную прогулку по Петропавловской крепости. Это был увлекательный рассказ о истории одного из главных символов Петербурга! ☺️ Информация подавалась ясно и доступно, узнала много нового!
🫶
🫶
Усачева
31 авг 2025
Экскурсия стоит посещения. Гид доносит информацию чётко и понятно, усталости не ощутили.
А
Анна
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной. Анна с большой увлеченностью и знанием темы познакомила нас с историей крепости, попутно задавая вопросы для лучшего усвоения материала. Информация насыщенная, хорошо структурированная. Всем,включая сына дошкольника,было очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно,готовы были ещё слушать).
Большое спасибо!
Большое спасибо!
М
Мария
18 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна очень интересно и понятно рассказала историю и много интересных фактов о Петропавловской крепости и городе. Спасибо огромное. Всем рекомендую!
Е
Елена
14 авг 2025
Приятно и полезно провели время на экскурсии с Анной)), материал передан легко, понятно, гуляли по всей Петропавловской крепости, узнали много нового: что, как и зачем..
Очень рекомендуем данную экскурсию, особенно если посещаете крепость в первый раз!!
Анна, спасибо Вам!,🥰👍
Очень рекомендуем данную экскурсию, особенно если посещаете крепость в первый раз!!
Анна, спасибо Вам!,🥰👍
Л
Лариса
14 авг 2025
Интересное путешествие по Петропавловской крепости совершили с Анной, гидом. Увлекательный рассказ, не просто шаблонная речь, живое общение и новые знания. Нам есть с чем сравнить. Спасибо Анне, вспоминаем с теплотой. Всем рекомендуем. Приезжали с Ульяновска семьей поработать и отдохнуть. Все удалось!
Н
Наталья
12 авг 2025
Огромное спасибо Анне за экскурсию 15 июля 2025 года в Петропавловская крепость. Анна очень приятная девушка, интересный экскурсовод, провела для нашей небольшой группы экскурсию по Петропавловской крепости. Очень удобны в использование наушник и радио, всегда хорошо слышно экскурсовода. Было очень познавательно и интересно.
И
Иван
11 авг 2025
Экскурсия понравилась. Было очень интересно. Анна рассказала довольно интересные факты о крепости.
Рекомендую.
Рекомендую.
Ю
Юлия
3 авг 2025
Спасибо за экскурсию!
А
Арина
2 авг 2025
Отличная экскурсия, очень позновательная и интересная! Час пролетает незаметно, так как Анна очень хорошо рассказывает, мы узнали много интересных фактов о крепости и городе в целом!:)
Ю
Юлия
1 авг 2025
Ну конечно, очень интересно, и рассказывает года, и манера общения, и то, как выстроен маршрут, и время для фото достаточно, но не затянуто. Чувствуется, что гид очень глубоко владеет материалом,спасибо!!!
Н
Наталья
25 июл 2025
Посетила экскурсию по Петропавловской крепости в сопровождении Анны. Узнала для себя много нового и интересного. Анна замечательный рассказчик ориентированный на слушателя. Она не просто излагает факты, а ведет диалог с экскурсантами, раскрывая неизвестные простым обывателям исторические моменты. Спасибо огромное.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и истории Петропавловской крепости
Начните знакомство с Петербургом с его истоков. Погрузитесь в историю, посетив крепость, где покоятся императоры и скрываются тайны
Начало: У станции метро «Горьковская»
Сегодня в 11:00
13 ноя в 11:00
2000 ₽
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В трендеЭкскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
800 ₽ за человека