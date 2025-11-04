Мои заказы

В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки

Петропавловская крепость - не просто фон для фото, а сердце Петербурга. Узнайте её тайны и историю, погрузившись в атмосферу прошлого
Санкт-Петербург начинается с Петропавловской крепости, но многие видят её лишь как фон для фотографий.

Эта экскурсия откроет подлинную историю города: от замысла Петра I до тюремных казематов и легенд о бронзовом
зайце.

Вы словно перенесётесь в эпоху, когда зарождался город на Неве, и увидите его глазами первых жителей.

Погрузитесь в атмосферу и узнайте, каким хотел видеть свой город Пётр I, для чего нужны строения на территории крепости и где искать зайца, исполняющего желания

5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю Санкт-Петербурга
  • 🏰 Уникальная архитектура крепости
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • 🕰️ Узнать о старинных часовых механизмах
  • 🐇 Найти зайца, исполняющего желания
  • 🔍 Интересные факты и легенды города
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки© Анна
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки© Анна
В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки© Анна
Ближайшие даты:
11
ноя21
ноя23
ноя24
ноя26
ноя13
дек14
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 15:00, 18:15

Что можно увидеть

  • Иоанновский мост
  • Петровские ворота
  • Петропавловский собор
  • Бастион
  • Комендантская пристань

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с историей строительства крепости, узнаете, для чего она создавалась и как впоследствии использовалась.

  • Начнём с Иоанновского моста, отправной точки в историю Петербурга. Отсюда же окинем взглядом остров, где вырос город
  • Затем пройдём через Петровские ворота, познакомимся с историей одного из самых известных соборов города – Петропавловского
  • Не обойдём вниманием и здание бастиона: обсудим печальные страницу истории крепости и поговорим о её узниках
  • Закончим экскурсию на комендантской пристани с прекрасным видом на центр города, где можно сделать яркие фотографии на память

Вы узнаете:

  • Каким хотел видеть свой город Пётр I
  • Для чего нужны строения на территории крепости
  • О чём рассказывают старинные легенды Петербурга
  • Где искать зайца, который исполняет желания
  • Что играет один из старинных часовых механизмов города

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с индивидуальными радиогидами
  • Материал будет интересен как взрослым, так и детям
  • Посещение музеев не входит в программу. Зайти в тюрьму Трубецкого бастиона можно будет самостоятельно после экскурсии (за отдельную плату)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети до 12 лет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Иоанновском мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 234 туристов
Влюблённый в Санкт-Петербург гид. Всегда трудно выбрать проводника по городу, который подойдёт именно вам. Вполне возможно, вы искали именно меня. Я являюсь автором петербургского сообщества в соцсети VK. Провожу авторские экскурсии, даю много информации о городе и открываю путешественникам новые места.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки (Ольга)В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки (Виолетта)В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки (Лариса)В самом сердце Петербурга: Петропавловская крепость и её загадки (Юлия)
О
Ольга
4 ноя 2025
От экскурсии только положительные впечатления. Понравилась подача материала, всё осталось в голове, даже у 10-тилетнего ребенка, действительно очень интересно. Очень помогли рекомендации для дальнейшего самостоятельного пребывания в крепости
От экскурсии только положительные впечатления. Понравилась подача материала, всё осталось в голове, даже у 10-тилетнего ребенка,От экскурсии только положительные впечатления. Понравилась подача материала, всё осталось в голове, даже у 10-тилетнего ребенка,
К
Ксения
28 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Гид рассказывает интересно. Отвечает на вопросы. Мне с детьми очень понравилось!
Е
Екатерина
5 сен 2025
Очень приятная экскурсия, было интересно и понятно.
Виолетта
Виолетта
2 сен 2025
Хочу выразить большую благодарность гиду Анне за великолепную прогулку по Петропавловской крепости. Это был увлекательный рассказ о истории одного из главных символов Петербурга! ☺️ Информация подавалась ясно и доступно, узнала много нового!
🫶
🫶
Хочу выразить большую благодарность гиду Анне за великолепную прогулку по Петропавловской крепости. Это был увлекательный рассказХочу выразить большую благодарность гиду Анне за великолепную прогулку по Петропавловской крепости. Это был увлекательный рассказ
Усачева
Усачева
31 авг 2025
Экскурсия стоит посещения. Гид доносит информацию чётко и понятно, усталости не ощутили.
А
Анна
22 авг 2025
Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной. Анна с большой увлеченностью и знанием темы познакомила нас с историей крепости, попутно задавая вопросы для лучшего усвоения материала. Информация насыщенная, хорошо структурированная. Всем,включая сына дошкольника,было очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно,готовы были ещё слушать).
Большое спасибо!
М
Мария
18 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна очень интересно и понятно рассказала историю и много интересных фактов о Петропавловской крепости и городе. Спасибо огромное. Всем рекомендую!
Е
Елена
14 авг 2025
Приятно и полезно провели время на экскурсии с Анной)), материал передан легко, понятно, гуляли по всей Петропавловской крепости, узнали много нового: что, как и зачем..
Очень рекомендуем данную экскурсию, особенно если посещаете крепость в первый раз!!
Анна, спасибо Вам!,🥰👍
Л
Лариса
14 авг 2025
Интересное путешествие по Петропавловской крепости совершили с Анной, гидом. Увлекательный рассказ, не просто шаблонная речь, живое общение и новые знания. Нам есть с чем сравнить. Спасибо Анне, вспоминаем с теплотой. Всем рекомендуем. Приезжали с Ульяновска семьей поработать и отдохнуть. Все удалось!
Интересное путешествие по Петропавловской крепости совершили с Анной, гидом. Увлекательный рассказ, не просто шаблонная речь, живоеИнтересное путешествие по Петропавловской крепости совершили с Анной, гидом. Увлекательный рассказ, не просто шаблонная речь, живоеИнтересное путешествие по Петропавловской крепости совершили с Анной, гидом. Увлекательный рассказ, не просто шаблонная речь, живое
Н
Наталья
12 авг 2025
Огромное спасибо Анне за экскурсию 15 июля 2025 года в Петропавловская крепость. Анна очень приятная девушка, интересный экскурсовод, провела для нашей небольшой группы экскурсию по Петропавловской крепости. Очень удобны в использование наушник и радио, всегда хорошо слышно экскурсовода. Было очень познавательно и интересно.
И
Иван
11 авг 2025
Экскурсия понравилась. Было очень интересно. Анна рассказала довольно интересные факты о крепости.
Рекомендую.
Ю
Юлия
3 авг 2025
Спасибо за экскурсию!
Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!
А
Арина
2 авг 2025
Отличная экскурсия, очень позновательная и интересная! Час пролетает незаметно, так как Анна очень хорошо рассказывает, мы узнали много интересных фактов о крепости и городе в целом!:)
Ю
Юлия
1 авг 2025
Ну конечно, очень интересно, и рассказывает года, и манера общения, и то, как выстроен маршрут, и время для фото достаточно, но не затянуто. Чувствуется, что гид очень глубоко владеет материалом,спасибо!!!
Н
Наталья
25 июл 2025
Посетила экскурсию по Петропавловской крепости в сопровождении Анны. Узнала для себя много нового и интересного. Анна замечательный рассказчик ориентированный на слушателя. Она не просто излагает факты, а ведет диалог с экскурсантами, раскрывая неизвестные простым обывателям исторические моменты. Спасибо огромное.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

