О Ольга От экскурсии только положительные впечатления. Понравилась подача материала, всё осталось в голове, даже у 10-тилетнего ребенка, действительно очень интересно. Очень помогли рекомендации для дальнейшего самостоятельного пребывания в крепости

К Ксения Прекрасная экскурсия. Гид рассказывает интересно. Отвечает на вопросы. Мне с детьми очень понравилось!

Е Екатерина Очень приятная экскурсия, было интересно и понятно.

Виолетта Хочу выразить большую благодарность гиду Анне за великолепную прогулку по Петропавловской крепости. Это был увлекательный рассказ о истории одного из главных символов Петербурга! ☺️ Информация подавалась ясно и доступно, узнала много нового!

🫶

Усачева Экскурсия стоит посещения. Гид доносит информацию чётко и понятно, усталости не ощутили.

А Анна Очень понравилась экскурсия по Петропавловской крепости с Анной. Анна с большой увлеченностью и знанием темы познакомила нас с историей крепости, попутно задавая вопросы для лучшего усвоения материала. Информация насыщенная, хорошо структурированная. Всем,включая сына дошкольника,было очень интересно. Время пролетело совершенно незаметно,готовы были ещё слушать).

Большое спасибо!

М Мария Очень понравилась экскурсия с Анной. Анна очень интересно и понятно рассказала историю и много интересных фактов о Петропавловской крепости и городе. Спасибо огромное. Всем рекомендую!

Е Елена Приятно и полезно провели время на экскурсии с Анной)), материал передан легко, понятно, гуляли по всей Петропавловской крепости, узнали много нового: что, как и зачем..

Очень рекомендуем данную экскурсию, особенно если посещаете крепость в первый раз!!

Анна, спасибо Вам!,🥰👍

Л Лариса Интересное путешествие по Петропавловской крепости совершили с Анной, гидом. Увлекательный рассказ, не просто шаблонная речь, живое общение и новые знания. Нам есть с чем сравнить. Спасибо Анне, вспоминаем с теплотой. Всем рекомендуем. Приезжали с Ульяновска семьей поработать и отдохнуть. Все удалось!

Н Наталья Огромное спасибо Анне за экскурсию 15 июля 2025 года в Петропавловская крепость. Анна очень приятная девушка, интересный экскурсовод, провела для нашей небольшой группы экскурсию по Петропавловской крепости. Очень удобны в использование наушник и радио, всегда хорошо слышно экскурсовода. Было очень познавательно и интересно.

И Иван Экскурсия понравилась. Было очень интересно. Анна рассказала довольно интересные факты о крепости.

Рекомендую.

Ю Юлия Спасибо за экскурсию!

А Арина Отличная экскурсия, очень позновательная и интересная! Час пролетает незаметно, так как Анна очень хорошо рассказывает, мы узнали много интересных фактов о крепости и городе в целом!:)

Ю Юлия Ну конечно, очень интересно, и рассказывает года, и манера общения, и то, как выстроен маршрут, и время для фото достаточно, но не затянуто. Чувствуется, что гид очень глубоко владеет материалом,спасибо!!!