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На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга

5
2 отзыва
Илья М.
Илья М. – Гид из Санкт-Петербурга
За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом».

Далее, пройдя по Большому каналу группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров 🏝️, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в реку Крестовку, в то же место, откуда и начался маршрут.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга

Что вы увидите

  • Аптекарский
  • Каменный
  • Крестовский и Елагин острова
  • скульптура «Девушка с веслом». Малая Невка
  • Река Крестовка
  • Большая Невка
  • Лопухинский сад.
Разрабатывая маршрут «Парковые острова», мы хотели рассказать о знаменитых парках 🌳 Санкт-Петербурга, расположенных на Аптекарском, Каменном, Крестовском и Елагином островах. Они утопают в зелени, здесь совершают неторопливые променады, бегают, катаются на велосипедах и гуляют с детьми. Кстати, эти места являются колыбелью гребного спорта — недаром здесь стоит скульптура «Девушка с веслом».
За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом». Далее, пройдя по Большому каналу группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров 🏝️, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в реку Крестовку, в то же место, откуда и начался маршрут.
Ищете что-то новое, чем заняться в Санкт-Петербурге? Увлекательная прогулка 👣 по городу на байдарках - это хороший способ открыть для себя Питер с нового и необычного ракурса, научиться управлять каяком и просто хорошо отдохнуть.
Что входит
  • В стоимость тура входят:
  • место в двухместной байдарке
  • весло
  • герметичная сумка для личных вещей
  • индивидуально подобранный спасжилет
  • индивидуально подобранная непромокаемая куртка
  • работа гида-инструктора
Что не входит
  • Никакие дополнительные оплаты не взимаются. Рекомендации по подбору одежды представлены в описании.
Начало
🚩 Набережная реки Крестовки 2
Место завершения
🏁 Это спуск к воде на набережной реки Крестовки дом 2
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья М.
Илья М.
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2 отзыва оставили туристы

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