Разрабатывая маршрут «Парковые острова», мы хотели рассказать о знаменитых парках 🌳 Санкт-Петербурга, расположенных на Аптекарском, Каменном, Крестовском и Елагином островах. Они утопают в зелени, здесь совершают неторопливые променады, бегают, катаются на велосипедах и гуляют с детьми. Кстати, эти места являются колыбелью гребного спорта — недаром здесь стоит скульптура «Девушка с веслом».

За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом». Далее, пройдя по Большому каналу группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров 🏝️, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в реку Крестовку, в то же место, откуда и начался маршрут.

Ищете что-то новое, чем заняться в Санкт-Петербурге? Увлекательная прогулка 👣 по городу на байдарках - это хороший способ открыть для себя Питер с нового и необычного ракурса, научиться управлять каяком и просто хорошо отдохнуть.