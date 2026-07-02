За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом».
Далее, пройдя по Большому каналу группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в реку Крестовку, в то же место, откуда и начался маршрут.
Далее, пройдя по Большому каналу группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в реку Крестовку, в то же место, откуда и начался маршрут.
Описание экскурсииРазрабатывая маршрут «Парковые острова», мы хотели рассказать о знаменитых парках Санкт-Петербурга, расположенных на Аптекарском, Каменном, Крестовском и Елагином островах. Они утопают в зелени, здесь совершают неторопливые променады, бегают, катаются на велосипедах и гуляют с детьми. Кстати, эти места являются колыбелью гребного спорта — недаром здесь стоит скульптура «Девушка с веслом». За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом». Далее, пройдя по Большому каналу группа выйдет в Большую Невку и, обогнув Каменный остров, спрячется на перерыв в заводях Лопухинского сада, откуда вернётся в реку Крестовку, в то же место, откуда и начался маршрут. Ищете что-то новое, чем заняться в Санкт-Петербурге? Увлекательная прогулка по городу на байдарках - это хороший способ открыть для себя Питер с нового и необычного ракурса, научиться управлять каяком и просто хорошо отдохнуть.
Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 (с 16.08.25 время старта в 19:30)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аптекарский
- Каменный
- Крестовский и Елагин острова
- Скульптура «Девушка с веслом». Малая Невка
- Река Крестовка
- Большая Невка
- Лопухинский сад
Что включено
- Место в двухместной байдарке
- Весло
- Герметичная сумка для личных вещей
- Индивидуально подобранный спасжилет
- Индивидуально подобранная непромокаемая куртка
- Работа гида-инструктора
Что не входит в цену
- Никакие дополнительные оплаты не взимаются
Место начала и завершения?
Боковая аллея, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 (с 16.08.25 время старта в 19:30)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нам очень понравилась экскурсия, все было организовано и проведено на сто баллов!! Дмитрий очень приятный, ответственный и располагающий гид, проинструктировал нас перед отплытием и помогал на пути, а также сделал для нас потрясающие фото! определенно советую к посещению!
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А
Мы очень хорошо провели время. Мне понравилось, что экскурсия начиналась в 11 часов, не надо было вставать с утра пораньше. Маршрут проходит через романтичные места. Спасибо ребятам из Ahtilahti за организацию.
Это туда вторая попытка попасть на экскурсию. Первая не удалась, потому что была плохая погода. Ребята из Ahtilahti предложили перевести не другой день. За это особая благодарность от меня
Это туда вторая попытка попасть на экскурсию. Первая не удалась, потому что была плохая погода. Ребята из Ahtilahti предложили перевести не другой день. За это особая благодарность от меня
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О
Добрый день. Мне очень понравился заплыв на байдарках. Мы были 30.07.2024г., в 17-00. Инструктор Дима. Мне сперва было немного страшновато, т. к вода в реках темная в отличии от моря
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Е
Добрый день. Мне очень понравился заплыв на байдарках. Мы были 30.07.2024г., в 17-00. Инструктор Дима. Мне сперва было немного страшновато, т. к вода в реках темная в отличии от моря
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Н
Спасибо большое за этот экстрим… мы не спортивные дамы.. смогли предолеть себя и в первый раз были на байдарках.
По тихим каналам нам было легче грести .
А на большой воде, где
По тихим каналам нам было легче грести .
А на большой воде, где
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Е
Спасибо большое за этот экстрим… мы не спортивные дамы.. смогли предолеть себя и в первый раз были на байдарках.
По тихим каналам нам было легче грести .
А на большой воде, где
По тихим каналам нам было легче грести .
А на большой воде, где
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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