На байдарках – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «На байдарках» в Санкт-Петербурге, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках по историческому центру Петербурга
На байдарках
25 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
«Байдарки очень просты в управлении, перевернуться на них невозможно»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
16 июля в 06:00
17 июля в 06:00
2 900 за человека
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
На байдарках
Прогулки на каяках
7 отзывов
2 часа
Водная прогулка
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
Начало: Боковая аллея, 24
«За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом»»
Расписание: Ежедневно - 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30, кроме понедельника
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
2 400 за человека
Сплав на байдарках по реке Оредеж
На байдарках
6 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Покорить одну из красивейших рек Ленинградской области и научиться управлять байдаркой
Начало: В поселке Сиверский
«На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    8 июля 2024
    На байдарках по историческому центру Петербурга
    Мы катались на байдарках вдвоём с мужем, первый раз. Нам все очень понравилось и маршрут, и инструктор. Все подробно объяснил, был всегда с нами рядом, подсказывал, помогал. А так же много фоткал нас. Замечательная, выдалась прогулка, очень рекомендую
  • А
    Александр
    23 июня 2024
    Сплав на байдарках по реке Оредеж
    Я остался в восторге от красоты дикой природы! Байдарки были очень удобными и позволили получить удовольствие от сплава. Рекомендую этот вид отдыха всем, кто любит приключения!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    На байдарках по историческому центру Петербурга
    Все прошло 🙂 Была одна в группе, личная экскурсия, ооочень круто!
    Все прошло 🙂Все прошло 🙂
  • А
    Александра
    17 октября 2023
    Сплав на байдарках по реке Оредеж
    Сплав понравился, организация отличная. Получилось хорошее приключение на выходных, всем советую
  • В
    Вазюля
    15 сентября 2023
    Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каяках
    Мне всё понравилось, 10 из 10
  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
    Потрясающая прогулка у нас сегодня была, очень крутой гид) весело, бодро и с огромным удовольствием мы прошли по Невке и
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    каналам) Красота))) Мы с мужем остались в полном восторге 😁 Илья, спасибо Вам, за потрясающие эмоции, интересные беседы и крутое катание ☺️

  • Л
    Лена
    12 сентября 2023
    Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каяках
    Отлично покатались! Для новичков идеальный вариант: экскурсия рассчитана так, чтобы не угрестись. Все в расслабленном режиме: макаешь весло, вертишь головой
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    по сторонам, а посмотреть есть на что! Спас на крови, стрелка Васильевского, Петропавловская крепость - и все это с уровня воды🥰 Нам с друзьями очень понравилось! С нетерпением ждем новых маршрутов! Инструктору Паше отдельная благодарность! Весело, информативно, ненавязчиво и бонусом поработал фотографом. Без зазрения совести рекомендую!

  • В
    Виктория
    2 сентября 2023
    Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каяках
    Толковый инструктор, хорошее оснащение, волнительная Нева и спокойные каналы. Рекомендую)
  • О
    Ольга
    1 августа 2023
    На байдарках по историческому центру Петербурга
    Эта экскурсия позволит вам посмотреть на Питер под другим углом, как в прямом, так и в переносном смысле! Если вы
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    устали от толп туристов на Невском, от зазывал на теплоходы, от стандартного набора достопримечательностей и хочется приключений- вам сюда. Раннее утро, солнце только начинает прогревать пустынные улицы, а где-то в это время вовсю готовятся кататься на каяках и сапах! И покорять воды Петербурга. Прогулка на каяках неспешная, приятная, приспособиться к управлению сможет любой. Тем более что инструктор Павел подробно всё объясняет и на протяжении маршрута всегда следит, чтобы всё было в порядке, подсказывает. А ещё успевает делать фото и шутить) Обстановка дружеская и расслабленная. Поэтому очень рекомендую попробовать, впечатления гарантированы!

  • С
    Светлана
    17 июля 2023
    Закат в Лахтинском разливе
    Плавали на байдарках, экскурсия называлась закат на Лахте. После подробного вводного инструктажа, спустились на воду и неторопливо поплыли в сторону
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    залива. Было достаточно легко управлять байдаркой (плавали первый раз), инструктор плыл рядом и подсказывал направление и правильную технику гребли. Останавливались, наслаждались закатом, видами, фотографировались и спокойно доплыли обратно. По времени примерно 3 часа занимает, брали сменную одежду, плыли без обуви, спасательные жилеты выдавали. ❤️🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На байдарках»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На байдарках по историческому центру Петербурга
  2. На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
  3. Сплав на байдарках по реке Оредеж
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На байдарках" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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