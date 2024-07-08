читать дальше

устали от толп туристов на Невском, от зазывал на теплоходы, от стандартного набора достопримечательностей и хочется приключений- вам сюда. Раннее утро, солнце только начинает прогревать пустынные улицы, а где-то в это время вовсю готовятся кататься на каяках и сапах! И покорять воды Петербурга. Прогулка на каяках неспешная, приятная, приспособиться к управлению сможет любой. Тем более что инструктор Павел подробно всё объясняет и на протяжении маршрута всегда следит, чтобы всё было в порядке, подсказывает. А ещё успевает делать фото и шутить) Обстановка дружеская и расслабленная. Поэтому очень рекомендую попробовать, впечатления гарантированы!