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1.5 часа
Водная прогулка
На байдарках по историческому центру Петербурга
Почувствовать магию утреннего города и попробовать себя в гребле
Начало: Метро Невский проспект
«Байдарки очень просты в управлении, перевернуться на них невозможно»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
16 июля в 06:00
17 июля в 06:00
2 900₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
Начало: Боковая аллея, 24
«За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках и байдарках по Малой Невке и Крестовке, где проплывут мимо «Девушки с веслом»»
Расписание: Ежедневно - 10:00, 13:00, 17:00 и 19:30, кроме понедельника
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
2 400₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Оредеж
Покорить одну из красивейших рек Ленинградской области и научиться управлять байдаркой
Начало: В поселке Сиверский
«На месте старта вас ждет небольшой инструктаж: вы научитесь управлять байдаркой и ознакомитесь с техникой безопасности»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория8 июля 2024Мы катались на байдарках вдвоём с мужем, первый раз. Нам все очень понравилось и маршрут, и инструктор. Все подробно объяснил, был всегда с нами рядом, подсказывал, помогал. А так же много фоткал нас. Замечательная, выдалась прогулка, очень рекомендую
- ААлександр23 июня 2024Я остался в восторге от красоты дикой природы! Байдарки были очень удобными и позволили получить удовольствие от сплава. Рекомендую этот вид отдыха всем, кто любит приключения!
- ТТатьяна4 июня 2024Все прошло 🙂 Была одна в группе, личная экскурсия, ооочень круто!
- ААлександра17 октября 2023Сплав понравился, организация отличная. Получилось хорошее приключение на выходных, всем советую
- ВВазюля15 сентября 2023Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каякахМне всё понравилось, 10 из 10
- ООльга14 сентября 2023На байдарках и каяках по парковым островам ПетербургаПотрясающая прогулка у нас сегодня была, очень крутой гид) весело, бодро и с огромным удовольствием мы прошли по Невке и
- ЛЛена12 сентября 2023Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каякахОтлично покатались! Для новичков идеальный вариант: экскурсия рассчитана так, чтобы не угрестись. Все в расслабленном режиме: макаешь весло, вертишь головой
- ВВиктория2 сентября 2023Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каякахТолковый инструктор, хорошее оснащение, волнительная Нева и спокойные каналы. Рекомендую)
- ООльга1 августа 2023Эта экскурсия позволит вам посмотреть на Питер под другим углом, как в прямом, так и в переносном смысле! Если вы
- ССветлана17 июля 2023Закат в Лахтинском разливеПлавали на байдарках, экскурсия называлась закат на Лахте. После подробного вводного инструктажа, спустились на воду и неторопливо поплыли в сторону
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На байдарках»
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