На катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Смотреть, слушать и узнавать город - с гидом
Познакомьтесь с морской столицей с воды — прогуляйтесь на катере по Неве, Фонтанке, Мойке и вокруг северных островов.

Вы увидите парадный и камерный Петербург, полюбуетесь особняками 18–19 веков и узнаете, как реки и каналы стали его главными улицами. Вы почувствуете город разным — торжественным и тихим, почти уединённым.
На катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

Маршрут может изменён из-за погодных условий и других параметров.

Что вас ожидает

С борта катера вы увидите:

  • Фонтанку — границу Петербурга 18 века
  • аристократические набережные реки Мойки
  • Крюков канал с его тихими уголками
  • парадный Петербург и красавицу Неву

А я расскажу:

  • как мутный ручей Муя превратился в реку Мойку
  • почему Чуковский предлагал окунать грязнуль именно в неё
  • какой канал был границей старой Коломны и что особенного в этом районе
  • правда ли, что Фонтанка на самом деле не река
  • почему вдоль неё сосредоточено столько архитектурных памятников

Организационные детали

  • На борт можно взять еду и напитки, кроме красного вина
  • На катере есть пледы, тент от непогоды и спасательные жилеты
  • С вами будем я и опытный капитан
  • Путешествие можно продлить или сократить — детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я работаю гидом с 2019 года лет, а до этого много лет проработала туроператором. Люблю свой город, свою работу и улыбки гостей. После экскурсии тоже остаюсь на связи — всё подскажу.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

от 16 000 ₽ за экскурсию