Познакомьтесь с морской столицей с воды — прогуляйтесь на катере по Неве, Фонтанке, Мойке и вокруг северных островов.
Вы увидите парадный и камерный Петербург, полюбуетесь особняками 18–19 веков и узнаете, как реки и каналы стали его главными улицами. Вы почувствуете город разным — торжественным и тихим, почти уединённым.
Описание экскурсии
Маршрут может изменён из-за погодных условий и других параметров.
Что вас ожидает
С борта катера вы увидите:
- Фонтанку — границу Петербурга 18 века
- аристократические набережные реки Мойки
- Крюков канал с его тихими уголками
- парадный Петербург и красавицу Неву
А я расскажу:
- как мутный ручей Муя превратился в реку Мойку
- почему Чуковский предлагал окунать грязнуль именно в неё
- какой канал был границей старой Коломны и что особенного в этом районе
- правда ли, что Фонтанка на самом деле не река
- почему вдоль неё сосредоточено столько архитектурных памятников
Организационные детали
- На борт можно взять еду и напитки, кроме красного вина
- На катере есть пледы, тент от непогоды и спасательные жилеты
- С вами будем я и опытный капитан
- Путешествие можно продлить или сократить — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я работаю гидом с 2019 года лет, а до этого много лет проработала туроператором. Люблю свой город, свою работу и улыбки гостей. После экскурсии тоже остаюсь на связи — всё подскажу.
от 16 000 ₽ за экскурсию