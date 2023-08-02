Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру
Ведь Санкт-Петербург действительно построен на воде! И то, как он выглядит сейчас — со всеми его каналами и мостами, обусловлено именно близостью к воде.
За 2 часа вы проникнетесь этой особенностью города, а также увидите памятники архитектуры и услышите интересные рассказы аудиогида.
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Описание
Что вас ожидает
🚤 На симпатичном и ярком катере мы пройдём по Большой Невке, парадной Неве, Кронверкскому каналу и другим водным артериям города: р. Фонтанка, Крюков канал, р. Мойка, Зимняя канавка.
🚤 На нашем пути будет множество мостов, изюминку которых можно оценить только с воды. Так, Синий мост через Мойку — самый широкий в Петербурге. Семимостье — место, где пересекаются каналы Крюков и Грибоедова: именно отсюда вы увидите сразу 7 мостов и сможете загадать желание. Также вы увидите старейший каменный мост — Эрмитажный.
Достопримечательности по маршруту:
- Крейсер «Аврора»
- Летний сад
- Михайловский замок
- Никольский морской собор
- Мариинский театр
- Эрмитаж
- Адмиралтейство
- Исаакиевский собор
- Дворец Меншикова
- Кунсткамера
- Стрелка Васильевского острова: здание Биржи и ростральные колонны
- Иоанновский и Кронверкский мосты в Кронверкском проливе
- Петропавловская крепость
- Телебашня
🔉 При желании можно включить аудиогид о 14 достопримечательностях города через аудиосистему.
Немного о нашем катере
Стремительный — новый спортивный катер. Длина — 7 метров, мотор 150 л. с. На борту есть мощная музыкальная hi-fi аудиосистема с Bluetooth и стильная подсветка салона. Также катер оснащён розеткой для зарядки телефона и специальными отсеками для вещей. Вы сможете расположиться на диванах в открытой носовой части или в индивидуальном кресле и на большом диване в основной части.
Организационные детали
- На посадку необходимо подойти за 10 минут до начала катания
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
- Пледы и стаканчики для напитков входят в стоимость
Условия аренды
- Дети допускаются от 1 года
- На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый, гранатовый сок)
- На борт нельзя с животными
Правила переноса бронирования
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за 2 часа до начала прогулки
- По личным причинам клиента перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Лопухинским садом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.