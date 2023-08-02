Путешествие на катере — лучший способ познакомиться с нашей Северной Венецией. Ведь Санкт-Петербург действительно построен на воде! И то, как он выглядит сейчас — со всеми его каналами и мостами, обусловлено именно близостью к воде. За 2 часа вы проникнетесь этой особенностью города, а также увидите памятники архитектуры и услышите интересные рассказы аудиогида.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 На симпатичном и ярком катере мы пройдём по Большой Невке, парадной Неве, Кронверкскому каналу и другим водным артериям города: р. Фонтанка, Крюков канал, р. Мойка, Зимняя канавка.

🚤 На нашем пути будет множество мостов, изюминку которых можно оценить только с воды. Так, Синий мост через Мойку — самый широкий в Петербурге. Семимостье — место, где пересекаются каналы Крюков и Грибоедова: именно отсюда вы увидите сразу 7 мостов и сможете загадать желание. Также вы увидите старейший каменный мост — Эрмитажный.

Достопримечательности по маршруту:

Крейсер «Аврора»

Летний сад

Михайловский замок

Никольский морской собор

Мариинский театр

Эрмитаж

Адмиралтейство

Исаакиевский собор

Дворец Меншикова

Кунсткамера

Стрелка Васильевского острова: здание Биржи и ростральные колонны

Иоанновский и Кронверкский мосты в Кронверкском проливе

Петропавловская крепость

Телебашня

🔉 При желании можно включить аудиогид о 14 достопримечательностях города через аудиосистему.

Немного о нашем катере

Стремительный — новый спортивный катер. Длина — 7 метров, мотор 150 л. с. На борту есть мощная музыкальная hi-fi аудиосистема с Bluetooth и стильная подсветка салона. Также катер оснащён розеткой для зарядки телефона и специальными отсеками для вещей. Вы сможете расположиться на диванах в открытой носовой части или в индивидуальном кресле и на большом диване в основной части.

Организационные детали

На посадку необходимо подойти за 10 минут до начала катания

С вами будет опытный капитан из нашей команды

Пледы и стаканчики для напитков входят в стоимость

Условия аренды

Дети допускаются от 1 года

На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый, гранатовый сок)

На борт нельзя с животными

Правила переноса бронирования