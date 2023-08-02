На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга

Полюбоваться достопримечательностями и мостами на водной прогулке по историческому центру

5
1 отзыв
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Путешествие на катере — лучший способ познакомиться с нашей Северной Венецией.

Ведь Санкт-Петербург действительно построен на воде! И то, как он выглядит сейчас — со всеми его каналами и мостами, обусловлено именно близостью к воде.

За 2 часа вы проникнетесь этой особенностью города, а также увидите памятники архитектуры и услышите интересные рассказы аудиогида.
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
На ярком катере - по рекам и каналам Петербурга
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚤 На симпатичном и ярком катере мы пройдём по Большой Невке, парадной Неве, Кронверкскому каналу и другим водным артериям города: р. Фонтанка, Крюков канал, р. Мойка, Зимняя канавка.

🚤 На нашем пути будет множество мостов, изюминку которых можно оценить только с воды. Так, Синий мост через Мойку — самый широкий в Петербурге. Семимостье — место, где пересекаются каналы Крюков и Грибоедова: именно отсюда вы увидите сразу 7 мостов и сможете загадать желание. Также вы увидите старейший каменный мост — Эрмитажный.

Достопримечательности по маршруту:

  • Крейсер «Аврора»
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Никольский морской собор
  • Мариинский театр
  • Эрмитаж
  • Адмиралтейство
  • Исаакиевский собор
  • Дворец Меншикова
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова: здание Биржи и ростральные колонны
  • Иоанновский и Кронверкский мосты в Кронверкском проливе
  • Петропавловская крепость
  • Телебашня

🔉 При желании можно включить аудиогид о 14 достопримечательностях города через аудиосистему.

Немного о нашем катере

Стремительный — новый спортивный катер. Длина — 7 метров, мотор 150 л. с. На борту есть мощная музыкальная hi-fi аудиосистема с Bluetooth и стильная подсветка салона. Также катер оснащён розеткой для зарядки телефона и специальными отсеками для вещей. Вы сможете расположиться на диванах в открытой носовой части или в индивидуальном кресле и на большом диване в основной части.

Организационные детали

  • На посадку необходимо подойти за 10 минут до начала катания
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды
  • Пледы и стаканчики для напитков входят в стоимость

Условия аренды

  • Дети допускаются от 1 года
  • На борт запрещено брать с собой красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый, гранатовый сок)
  • На борт нельзя с животными

Правила переноса бронирования

  • В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) перенести катание возможно день в день, но не позднее чем за 2 часа до начала прогулки
  • По личным причинам клиента перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Лопухинским садом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
О
2 авг 2023
Чудесная прогулка на катере. Вовремя стартовали и без препятствий прошли все, что было запланировано. Удачно спланированный маршрут. В комфортном режиме осмотрели все достопримечательности. Спасибо Капитану катера! Уверенное профессиональное управление. Получили ответы на все возникшие вопросы.

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