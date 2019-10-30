12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть потрясающий Петербург с воды и погрузиться в его историю

Антон
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Антон – ваш гид
Петербург особенно красив, если любоваться его стройными особняками, дворцами и мостовыми снизу вверх: от вида города с воды захватывает дух. Прогулка по рекам и каналам с выходом в Неву — словно разворачивающееся полотно кинокартины, где прекрасные кадры сменяются один за другим. Динамичное и эстетичное путешествие по водным артериям Петербурга позволит вам увидеть всё лучшее сразу и останется ярким воспоминанием о Северной столице.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На кораблике
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
5
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!

Что вас ожидает

Водный рисунок города
Сменив машину или общественный транспорт на личный катер, вы смените и ракурс, под которым смотрели раньше на Петербург. Перед вами предстанет сеть рек и каналов, плотно опутавшая Северную столицу. Вы заметите, сколько на самом деле в городе мостов и на сколько километров протянулись многочисленные набережные, сравните атмосферу в разных частях Питера. Проходя под Аничковым мостом, услышите грохот транспорта, а в Крюковом канале насладитесь тишиной и спокойствием. Река Фонтанка позволит смотреть вдаль и любоваться перспективой набережных, а Мойка будет петлять, открывая всё новые виды. Ну а в акватории Невы вы точно прочувствуете масштабы и величие города.

Весь Петербург на ладони
Прогулка на катере — это способ за полтора часа увидеть куда больше, чем если бы вы шли пешком или даже ехали на автомобиле. Перед вами промелькнут зелень Летнего сада и Михайловский замок, ориентированные на воду дворцы и место, где «обитает» Чижик-Пыжик, самый широкий в мире мост и разводной — XVIII века. Вы увидите остров Новая Голландия и стрелку Васильевского, потрясающие Дворцовый и Троицкий мосты, а также, конечно, Петропавловскую крепость. И всю прогулку вы будете погружаться в историю Северной столицы, её легенды и известные сюжеты, чтобы влюбиться в город ещё сильнее.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается:

  • Аренда катера не входит в стоимость экскурсии! Вы можете ознакомиться в разделе Фото с подробным описанием катеров. Можно выбрать как небольшой скоростной катер за 5500 руб/час, так и большой с каютой за 10000 руб/час. Если вы бронируете экскурсию в прохладное время года, я могу забронировать для вас застекленный катер Венеция за 8500 руб/час или просторный теплоход.
  • Трансфер из гостиницы и обратно (по желанию).
  • Фотосессия (по желанию) — 1500 руб.
  • Также возможно совмещение с обзорной экскурсией и организация экскурсии на разведение мостов.
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!
По рекам и каналам на персональном катере!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки на своем автомобиле. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего Петербурга, на реке Фонтанке в доме, что напротив Михайловского (Инженерного) замка. Жили мы тогда ещё в коммунальной квартире в четыре «дружных» семьи, во дворе «колодце», окнами в стену напротив. Детство наше проходило в лабиринтах проходных дворов, чердаках и «парадных». «Прятки», «ромбы», «стрелки», «колдунчики», «войнушка», битые стёкла соседей в результате футбольных баталий… Детский сад и школа — и те находились в нашей же улице. Я жил в историческом центре, бегая по асфальту, под которым «законсервированы» бесчисленные артефакты истории и не подозревал тогда, что мне всё же повезло стать маленькой частицей истории С-Петербурга. С годами рос интерес к истории города, его архитектуре, событиям, именам, датам. Петербург для меня не только место рождения — это моё увлечение, гордость и утешение.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Всем привет!
Были на экскурсии 29 окт., заказали утром того же дня. Быстрое подтверждение.
Нашей разношерстной компании очень понравилась поездка и особенно гид Валентина. Ненавязчиво. Просто. О самом главном. Доброжелательно и не нудно. :)
Большое спасибо!
Анастасия П.
Москва
21 июля 2019
Огромное спасибо капитану Михаилу и гиду Ларисе! Отлично прокатились!!! Ну а мосты разводили вообще с лучшей точки!!! Зрелище потрясающее!!!
21 июля 2019
Огромное спасибо за замечательно проведённую экскурсию, она нам очень понравилось, надеюсь в следующем году повторить её!
29 июня 2019
Спасибо Варваре, прекрасно организованная экскурсия и Варвара отличный рассказчик! За 1.5 часа мы увидели с отличных ракурсовс берега так не увидишь) основные достопримечательности с очень живыми объяснениями
Рекомендую!!
24 июня 2019
Экскурсия была по высшему разряду! Капитан отвечал на наши многочисленные вопросы)) хотя мы не заказывали гида) был вежлив и спокоен) а комплимент в виде черешни и клубники особенно порадовал)
В общем, всем моим друзьям из разных уголков России все очень понравилось!!!
Спасибо вам! Обязательно буду рекомендовать вас всем моим друзьям!
20 июня 2019
У нас была экскурсоводом Варвара. Экскурсия на УРА! Очень понравилось! Лучшая экскурсия за 5 дней путешествий по Питеру. Два часа пролетели на одном дыхании. Интересно, познавательно. На все наши вопросы мы получили ответы. Варвара чудесная, замечательная и лучшая, и влюблённая в Питер. Спасибо!!!
20 июня 2019
Экскурсия очень понравилась, были с внуком 8 лет, конечно несгладимые впечатления, спасибо гиду Марии и капитану катера Олегу за профессионализм!
19 мая 2019
Мне очень понравилось все! Большое спасибо организаторам!!!
3 мая 2019
Прекрасная возможность посмотреть абсолютно все, вблизи и с персональным вниманием гида!
29 апреля 2019
Варвара доброжелательно и искренне старалась всю экскурсию, чтобы нам было комфортно. Очень благодарны за это. Очень понравилось, будем рекомендовать москвичам.
Ещё 2 отзыва

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