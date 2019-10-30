12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Водный рисунок города

Сменив машину или общественный транспорт на личный катер, вы смените и ракурс, под которым смотрели раньше на Петербург. Перед вами предстанет сеть рек и каналов, плотно опутавшая Северную столицу. Вы заметите, сколько на самом деле в городе мостов и на сколько километров протянулись многочисленные набережные, сравните атмосферу в разных частях Питера. Проходя под Аничковым мостом, услышите грохот транспорта, а в Крюковом канале насладитесь тишиной и спокойствием. Река Фонтанка позволит смотреть вдаль и любоваться перспективой набережных, а Мойка будет петлять, открывая всё новые виды. Ну а в акватории Невы вы точно прочувствуете масштабы и величие города.

Весь Петербург на ладони

Прогулка на катере — это способ за полтора часа увидеть куда больше, чем если бы вы шли пешком или даже ехали на автомобиле. Перед вами промелькнут зелень Летнего сада и Михайловский замок, ориентированные на воду дворцы и место, где «обитает» Чижик-Пыжик, самый широкий в мире мост и разводной — XVIII века. Вы увидите остров Новая Голландия и стрелку Васильевского, потрясающие Дворцовый и Троицкий мосты, а также, конечно, Петропавловскую крепость. И всю прогулку вы будете погружаться в историю Северной столицы, её легенды и известные сюжеты, чтобы влюбиться в город ещё сильнее.