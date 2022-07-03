Всего за час комфортабельный метеор, вмещающий до 120 человек, доставит вас из города морской славы в сердце Северной столицы. Путешествие пройдет легко и комфортно, минуя пробки, светофоры и другие сложности на дорогах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00
Описание водной прогулки
Скоростной трансфер в Петербург
Метеор — самый быстрый способ добраться из Кронштадта в Петербург. Вы полюбуетесь панорамами Финского залива и увидите с воды несколько знаковых достопримечательностей: современный парк Остров Фортов, Морской собор, Эрмитаж и Петропавловскую крепость.
Организационные детали
- На посадку необходимо подходить за 20 минут до отправления. Пассажиры, пришедшие после окончания сбора группы, на борт не допускаются.
- Это скоростной трансфер, не предполагающий экскурсионного сопровождения
- Продолжительность программы может быть изменена в связи с подъемом уровня воды и перекрытием акваторий
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15 и 21:00, во вторник в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30 и 20:15
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
|Дети 12-18 лет
|1 700 ₽
|Дети 3-11 лет
|1 000 ₽
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
|Студенты, пенсионеры, инвалиды
|1 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Остров Фортов»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15 и 21:00, во вторник в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30 и 20:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3820 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
3 июля 2022
Мы просто доехали на метеоре.
В пути крутили аудиогида. Можно послушать. Девочки-стюарды вполне милые.
Твердое хорошо)
В пути крутили аудиогида. Можно послушать. Девочки-стюарды вполне милые.
Твердое хорошо)
Лиза
31 мая 2022
Отличная поездка на метеоре, вокруг красивые виды. Далеко расположен причал Остров Фортов, перенесите пожалуйста посадку поближе))
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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