Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15 и 21:00, во вторник в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30 и 20:15

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала