На метеоре из Кронштадта

Билет на скоростной теплоход из Кронштадта в Петербург
Всего за час комфортабельный метеор, вмещающий до 120 человек, доставит вас из города морской славы в сердце Северной столицы. Путешествие пройдет легко и комфортно, минуя пробки, светофоры и другие сложности на дорогах.
4.5
2 отзыва
На метеоре из Кронштадта
На метеоре из Кронштадта
На метеоре из Кронштадта
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00

Описание водной прогулки

Скоростной трансфер в Петербург

Метеор — самый быстрый способ добраться из Кронштадта в Петербург. Вы полюбуетесь панорамами Финского залива и увидите с воды несколько знаковых достопримечательностей: современный парк Остров Фортов, Морской собор, Эрмитаж и Петропавловскую крепость.

Организационные детали

  • На посадку необходимо подходить за 20 минут до отправления. Пассажиры, пришедшие после окончания сбора группы, на борт не допускаются.
  • Это скоростной трансфер, не предполагающий экскурсионного сопровождения
  • Продолжительность программы может быть изменена в связи с подъемом уровня воды и перекрытием акваторий

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15 и 21:00, во вторник в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30 и 20:15

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Дети 12-18 лет1 700 ₽
Дети 3-11 лет1 000 ₽
Дети до 2 летБесплатно
Студенты, пенсионеры, инвалиды1 700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Остров Фортов»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 20:15 и 21:00, во вторник в 09:45, 10:45, 11:15, 12:15, 13:10, 13:50, 14:50, 15:15, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30 и 20:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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А
3 июля 2022
Мы просто доехали на метеоре.
В пути крутили аудиогида. Можно послушать. Девочки-стюарды вполне милые.
Твердое хорошо)
Лиза
31 мая 2022
Отличная поездка на метеоре, вокруг красивые виды. Далеко расположен причал Остров Фортов, перенесите пожалуйста посадку поближе))
Отличная поездка на метеоре, вокруг красивые виды. Далеко расположен причал Остров Фортов, перенесите пожалуйста посадку поближе))

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля пенсионеровМузеиНочныеЛетниеНа выходныеКронштадтВыездныеРечные прогулкиНа метеореФинский ЗаливПопулярные местаДля студентовНа теплоходе

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