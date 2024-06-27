3 часа
Квест
до 5 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
22 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Водная прогулка
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Водная прогулка
По рекам и каналам Петербурга - на яхте премиум-класса
Предложение для тех, кто любит отдыхать красиво
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 21:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
12 авг в 18:00
19 авг в 18:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья27 июня 2024Отличная и комфортная яхта, хороший маршрут. Для прогулки с друзьями такой формат классно подходит.
- ААлександра17 июня 2024Приятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видами Петербурга, пообщались, провели небольшой тимбилдинг. Есть открытая палуба и комфортное помещение со столом и диванчиками внутри. Рекомендую для релакса и непринуждённого времяпрепровождения.
- ИИгорь17 июня 2024Встретили на причале ровно вовремя. Катер в отличном состоянии, все чисто и аккуратно. Можно включить свою музыку. В открытой части
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круизы однодневные»
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