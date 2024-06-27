Круизы однодневные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Санкт-Петербурге, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Точка координат: командный квест на парусной яхте
На яхте
8 отзывов
3 часа
Квест
до 5 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
22 500 за всё до 5 чел.
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
На яхте
6 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
Прикоснуться к истории яхтинга в России, узнать о парусном деле и полюбоваться сказочными видами
Начало: На Петровской косе
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
22 000 за всё до 8 чел.
По рекам и каналам Петербурга - на яхте премиум-класса
На яхте
7 отзывов
1 час
Водная прогулка
По рекам и каналам Петербурга - на яхте премиум-класса
Предложение для тех, кто любит отдыхать красиво
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 21:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 11 чел.
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
На катере
1.5 часа
Водная прогулка
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Начало: На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
12 авг в 18:00
19 авг в 18:00
15 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 июня 2024
    По рекам и каналам Петербурга - на яхте премиум-класса
    Отличная и комфортная яхта, хороший маршрут. Для прогулки с друзьями такой формат классно подходит.
  • А
    Александра
    17 июня 2024
    По рекам и каналам Петербурга - на яхте премиум-класса
    Приятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видами Петербурга, пообщались, провели небольшой тимбилдинг. Есть открытая палуба и комфортное помещение со столом и диванчиками внутри. Рекомендую для релакса и непринуждённого времяпрепровождения.
    Приятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видамиПриятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видамиПриятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видамиПриятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видамиПриятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видами
  • И
    Игорь
    17 июня 2024
    По рекам и каналам Петербурга - на яхте премиум-класса
    Встретили на причале ровно вовремя. Катер в отличном состоянии, все чисто и аккуратно. Можно включить свою музыку. В открытой части
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    катера комфортно примерно 7-8 людям, внутри места больше. Маршрут интересный, проехали по реке Фонтанке и части Невы в районе Петропавловской крепости и крейсера Авроры.

    Встретили на причале ровно вовремя. Катер в отличном состоянии, все чисто и аккуратно. Можно включить свою

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Точка координат: командный квест на парусной яхте
  2. Прогулка под парусами + экскурсия по историческому яхт-клубу от гида-яхтсмена
  3. По рекам и каналам Петербурга - на яхте премиум-класса
  4. Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 10 000 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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