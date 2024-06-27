Отличная и комфортная яхта, хороший маршрут. Для прогулки с друзьями такой формат классно подходит.

А Александра

Приятная прогулка на красивой атмосферной яхте без рассказа гида. Были с коллегами, полюбовались водой и видами Петербурга, пообщались, провели небольшой тимбилдинг. Есть открытая палуба и комфортное помещение со столом и диванчиками внутри. Рекомендую для релакса и непринуждённого времяпрепровождения.