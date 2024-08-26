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людей под дождем, мы промокли очень сильно, этим было испорчено настроение и как бы не был хорош вечер и в особенности саксофонист, ужинать с мокрой головой и в мокрой одежде было неприятно. Хотя ведь это так просто предложить пассажирам хотя бы зонтики которые имелись на борту «Рябушки». Менеджменту надо поработать над деталями, видя как люди промокли никто элементарно не предложил бумажные полотенца высушиться, сразу предложили сесть за стол. Хотелось бы не просто бизнеса, а больше внимания пассажирам. Из питания щучьи котлеты не понравились, хотя это был выбор из премиум набора, блюда в стандарте были вкуснее. Цена и ожидания оказались завышены.