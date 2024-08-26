скидка
5%
2 часа
Водная прогулка
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
Пройти по центральной акватории города или добраться до Северных островов и Финского залива
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1880017 860₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Круиз
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
13 сен в 18:30
1 600₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
8 сен в 08:30
15 сен в 08:30
6 700₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
На катере - по Неве
За 1 час увидеть главные достопримечательности Северной столицы с воды
Начало: Около Лопухинского сада
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
7 490₽ за всё до 7 чел.
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Прокатиться на уютном двухпалубном теплоходе и полюбоваться закатом в акватории Финского залива
Начало: На причале Севкабель Порт
Расписание: ежедневно в 21:50
Сегодня в 21:50
Завтра в 21:50
1 600₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «5 островов Петербурга»
Полюбоваться с воды живописными островами и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
24301 944₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла26 августа 2024Бесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время на воде пробежала мгновенно, виды
- ООлеся25 августа 2024Очень все понравилось
- ННаталья24 июля 2024Очень приятная поездка, красивые пейзажи, сам корабль удобный и чистый. Играет живая музыка (немного показалась громкой). Неплохой выбор напитков. Но не очень понравилось горячее, слишком перченное, не все гости могут есть такое.
- ГГарягды20 июля 2024Оценку поставили 4, хотя планировали поставить ниже, по одной простой причине, что не был учтен такой простой факт как ожидание
- ЕЕвгения1 мая 2024Профессиональный капитан Сергей, отличный маршрут - Нева с частичным выходом в Финский залив, удобный и чистый скоростной катер, релакс души, спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные для детей»
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