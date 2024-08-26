Водные для детей – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные для детей» в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
На катере
скидка
5%
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
Пройти по центральной акватории города или добраться до Северных островов и Финского залива
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1880017 860 за всё до 6 чел.
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
10 отзывов
2 часа
Круиз
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
13 сен в 18:30
1 600 за человека
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
На катере
16 отзывов
1 час
Водная прогулка
Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Насладиться городом с воды и приятно провести время
Начало: В районе набережной реки Фонтанки
8 сен в 08:30
15 сен в 08:30
6 700 за всё до 5 чел.
На катере - по Неве
На катере
1 час
Водная прогулка
На катере - по Неве
За 1 час увидеть главные достопримечательности Северной столицы с воды
Начало: Около Лопухинского сада
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
7 490 за всё до 7 чел.
Водная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Прокатиться на уютном двухпалубном теплоходе и полюбоваться закатом в акватории Финского залива
Начало: На причале Севкабель Порт
Расписание: ежедневно в 21:50
Сегодня в 21:50
Завтра в 21:50
1 600 за человека
Прогулка на теплоходе «5 островов Петербурга»
На теплоходе
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «5 островов Петербурга»
Полюбоваться с воды живописными островами и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
24301 944 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    26 августа 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Бесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время на воде пробежала мгновенно, виды
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    с катера потрясающие. Наш капитан Алексей виртуозно мимо Авроры провел свое судно, удалось сделать классные фотки, по пути нашего маршрута по Крюкову каналу, каналу Грибоедову, Невы и набережной Фонтанки много рассказывал, а мы слушали, успевали наслаждаться видами и делать фотки.

    Бесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время наБесподобная прогулка на катере, совсем не пожалели, что взяли 2 часа вместо часовой прогулки. Время на
  • О
    Олеся
    25 августа 2024
    Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
    Очень все понравилось
  • Н
    Наталья
    24 июля 2024
    Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
    Очень приятная поездка, красивые пейзажи, сам корабль удобный и чистый. Играет живая музыка (немного показалась громкой). Неплохой выбор напитков. Но не очень понравилось горячее, слишком перченное, не все гости могут есть такое.
  • Г
    Гарягды
    20 июля 2024
    Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
    Оценку поставили 4, хотя планировали поставить ниже, по одной простой причине, что не был учтен такой простой факт как ожидание
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    людей под дождем, мы промокли очень сильно, этим было испорчено настроение и как бы не был хорош вечер и в особенности саксофонист, ужинать с мокрой головой и в мокрой одежде было неприятно. Хотя ведь это так просто предложить пассажирам хотя бы зонтики которые имелись на борту «Рябушки». Менеджменту надо поработать над деталями, видя как люди промокли никто элементарно не предложил бумажные полотенца высушиться, сразу предложили сесть за стол. Хотелось бы не просто бизнеса, а больше внимания пассажирам. Из питания щучьи котлеты не понравились, хотя это был выбор из премиум набора, блюда в стандарте были вкуснее. Цена и ожидания оказались завышены.

  • Е
    Евгения
    1 мая 2024
    15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
    Профессиональный капитан Сергей, отличный маршрут - Нева с частичным выходом в Финский залив, удобный и чистый скоростной катер, релакс души, спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водные для детей»

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  1. 15 островов Петербурга: вояж на катере с аудиоэкскурсией
  2. Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
  3. Обзорная прогулка на катере по рекам и каналам Санкт-Петербурга
  4. На катере - по Неве
  5. Водная прогулка на закате - с причала Севкабель Порт
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
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