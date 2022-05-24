Билет на метеор из Петергофа в Санкт-Петербург

Электронный билет позволяет вам гарантированно занять место на быстроходном судне Метеор

Электронный билет позволяет вам гарантированно занять место на быстроходном судне Метеор.

Вам не понадобится приходить на пристань за час до отправления, стоять в очереди в кассу, и места не закончатся у вас на глазах. Это возможность спланировать наиболее комфортный путь из Петергофа в Санкт-Петербург.
Билет на метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
Билет на метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
Билет на метеор из Петергофа в Санкт-Петербург

Что вас ожидает 🤩

  • Нева
  • Финский залив
Билет на быстроходное судно"Метеор" с сообщением Санкт-Петербург - Петергоф. Вы можете выбрать как билет в одну сторону, так и в обе стороны.
Трансфер на метеоре - самый быстрый способ добраться до Петергофа - в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!
В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.
Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника"Петергоф" или иных мест.
Важно: После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте"Время отъезда".
Важно: Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка"задать дополнительный вопрос"), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб-Петергоф.
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Билет на метеор не включает экскурсию или билеты в музеи и парки. Попасть в парк и дворцы Петергофа вы можете самостоятельно, купив билеты на причале.
Важно: этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления метеора!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на"Метеор" из Петергофа в Санкт-Петербург
Что не входит
  • Личные расходы
  • Услуги гида
  • Вход в парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: кассы №5 и №6 причала Нижнего парка
Завершение: Адмиралтейская НАБ.Д. 2 (пристань со львами)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно каждые полчаса. Доступность мест смотрите ниже.
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Рекомендуем приходить за 20 минут до отправления.
  • Места на судно выкупаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Мы не можем гарантировать, что все кресла будут расположены рядом.
  • Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • При посадке на борт метеора необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
  • Посадка осуществляется при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
  • Билеты на метеор являются невозвратными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно каждые полчаса. Доступность мест смотрите ниже.

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Её забронировали более 100 раз на ближайшие дни
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