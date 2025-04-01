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Приглашаем вас на уникальную интерактивную экскурсию в Telegram-боте! Здесь вы найдёте аудиозаписи от профессионального гида, множество визуальных материалов и интересных деталей.



Концепция «Тогда/Сейчас» позволит вам изучить историю повседневной жизни петербуржцев на стыке XIX и XX веков.



Вы узнаете о жизни людей того времени, и это будет гораздо интереснее, чем читать об этом в учебнике истории.