Приглашаем вас на уникальную интерактивную экскурсию в Telegram-боте! Здесь вы найдёте аудиозаписи от профессионального гида, множество визуальных материалов и интересных деталей.
Концепция «Тогда/Сейчас» позволит вам изучить историю повседневной жизни петербуржцев на стыке XIX и XX веков.
Вы узнаете о жизни людей того времени, и это будет гораздо интереснее, чем читать об этом в учебнике истории.
Концепция «Тогда/Сейчас» позволит вам изучить историю повседневной жизни петербуржцев на стыке XIX и XX веков.
Вы узнаете о жизни людей того времени, и это будет гораздо интереснее, чем читать об этом в учебнике истории.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание аудиогидаМаксимально полная и содержательная интерактивная экскурсия в Telegram-боте Экскурсия совмещает в себе аудио записи, сделанные гидом, множество визуальной информации и интересных деталей. Концепция «Тогда/Сейчас» — поможет изучить историю бытовой жизни петербуржцев на стыке 19 и 20 столетий. Настоящая жизнь людей той эпохи может рассказать намного больше чем учебник истории. Что вас ожидает:
- Вы увидите, где в конце 19 века собиралась вся интеллигентная и творческая публика Петербурга.
- Сможете посетить здание Императорского общества поощрения художеств и побыть в стенах, где принимали самого графа Калиостро.
- Вы узнаете, как был организован стритфуд образца начала 20 века в Петербурге, а также узнаете секретные заведения, которые популярны среди самих петербуржцев сейчас.
- Узнаете, как провалился план Германии отпраздновать победу над СССР в респектабельной Астории. И где же найти настоящий Чайна Таун в центре Северной Столицы?
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ в Телеграм-бот
Что не входит в цену
- Билеты на выставку в здании Союза Художников Санкт-Петербурга
- Еда и напитки в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Адмиралтейская
Завершение: М. Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Важно! Для комфортной прогулки вам потребуются наушники или портативная колонка. Вы можете слушать аудио и в телефоне
- Но как правило уличный шум снижает слышимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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