Что вас ожидает

Знакомство с городом на главных улицах

Мы пройдем по Невскому проспекту, заглянем на Большую и Малую Морскую, а закончим экскурсию у здания Адмиралтейства с видом на Эрмитаж — или, если будут силы и не будет сильного ветра, полюбуемся ее панорамой Невы.

Вы прогуляетесь там, где ходили и творили литературные деятели и композиторы. Приглядитесь к деталям зданий и услышите об архитектурных стилях, удивитесь католической и масонской символике на православном храме. Откроете дверь бывшего доходного дома и пройдете в парадную. Я покажу «место уединения» императоров — и множество других любопытных локаций. А еще мы посетим легендарную пышечную — вряд ли вы удержитесь от покупки.

Дух города в рассказах и памятниках

Мы кратко пробежимся по ключевым вехам и именам в хронике Петербурга — а после нырнем повседневную жизнь города.

Вы узнаете, почему в Строгановском дворце нет спальни и зачем граф Г. Орлов сжег свой дом, раскроете тайну Пиковой дамы. Я покажу, где остались нерасселенные коммуналки, и расскажу, что было раньше на месте самой глубокой станции метро.

Кроме того, услышите личные истории-зарисовки гида, который вырос в этом городе — улицы и памятники обретут контекст. Копнем и глубже: вы представите звуки и запахи Петровского и дореволюционного Петербурга, поймете, как жили петербуржцы несколько десятилетий назад, и раскроете, каков сейчас темп и характер Северной столицы.

Организационные детали

Покупка пышек оплачивается отдельно (по желанию).