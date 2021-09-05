Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия

Прогуляться по центру, узнать любопытное о памятниках и проникнуться духом города

5
3 отзыва
Эта экскурсия — знакомство с Петербургом и его характером: вместе мы пройдем по главным улицам и площадям, при этом памятники города предстанут перед вами в новом свете.

Без скучных дат я расскажу о них самое интересное.

Прибавлю к историям свои воспоминания из детства и покажу, как жили и живут петербуржцы.
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия
Тот самый Петербург: неклассическая обзорная экскурсия

Что вас ожидает

Знакомство с городом на главных улицах

Мы пройдем по Невскому проспекту, заглянем на Большую и Малую Морскую, а закончим экскурсию у здания Адмиралтейства с видом на Эрмитаж — или, если будут силы и не будет сильного ветра, полюбуемся ее панорамой Невы.
Вы прогуляетесь там, где ходили и творили литературные деятели и композиторы. Приглядитесь к деталям зданий и услышите об архитектурных стилях, удивитесь католической и масонской символике на православном храме. Откроете дверь бывшего доходного дома и пройдете в парадную. Я покажу «место уединения» императоров — и множество других любопытных локаций. А еще мы посетим легендарную пышечную — вряд ли вы удержитесь от покупки.

Дух города в рассказах и памятниках

Мы кратко пробежимся по ключевым вехам и именам в хронике Петербурга — а после нырнем повседневную жизнь города.
Вы узнаете, почему в Строгановском дворце нет спальни и зачем граф Г. Орлов сжег свой дом, раскроете тайну Пиковой дамы. Я покажу, где остались нерасселенные коммуналки, и расскажу, что было раньше на месте самой глубокой станции метро.
Кроме того, услышите личные истории-зарисовки гида, который вырос в этом городе — улицы и памятники обретут контекст. Копнем и глубже: вы представите звуки и запахи Петровского и дореволюционного Петербурга, поймете, как жили петербуржцы несколько десятилетий назад, и раскроете, каков сейчас темп и характер Северной столицы.

Организационные детали

Покупка пышек оплачивается отдельно (по желанию).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Разносторонний гид по Санкт-Петербургу. Я родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. У меня есть интерес к своему городу и людям, которые живут в нем. Вот что меня меня вдохновляет. Я — как маленький ребенок, который радуется маленьким успехам, удивляется мелочам, полон ожиданий и радости от нового. Поделюсь любовью к городу, своими открытиями и эмоциями с путешественниками.
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3 настоящих отзыва от туристов

С
5 сен 2021
Замечательная экскурсия, интересная и познавательная. Юля рассказывает очень много занимательных исторических фактов и легенд об исторических зданиях и памятниках.
А
28 авг 2021
Юля провела для нас индивидуальную экскурсию по некоторым интересным местам Санкт-Петербурга, очень понравилось. Чувствуется, что Юля любит и хорошо знает свой город, умеет красиво и интересно рассказать. Было очень комфортно. Погода была немного прохладнее чем мы ожидали, Юля изменила программу, привезла нас на своей машине, в результате увидели даже больше чем могли бы пешком.
Спасибо огромное!
О
25 июня 2021
Ребёнок в восторге! Правильный подход ко всем членам экскурсии. Все пожелания были учтены Юлией! Спасибо за хороший и познавательный вечер!

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