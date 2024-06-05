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по тому. Звук в динамиках автобуса прямо оглушил. Попросили сделать потише, сначала сказала, это невозможно, но потом как то убавила. Почувствовали себя какими то туповатыми детьми, когда нам сто раз сказали про бейджики, по их важность, чтоб не потеряться и т д. Трассовая экскурсия была так себе, ожидали большего типа от гида историка. Замок был закрыт, это было важной частью экскурсии. Про крендель наговорили столько, что попробовать всем хотелось, но увы, типа много народа(как будто бывают дни, когда мало туристов) заменили его на какие то пироженки, но их мы не дождались). Гид в парке Монрепо Таисия очень понравилась, интересно, эмоционально, приятно. В целом все хорошо, это я и поставила по звездам, но могло бы быть и лучше(есть с чем сравнить). Не очень люблю оставлять отрицательные отзывы, но вот на этот раз решила.