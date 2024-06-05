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Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
«Вы увидите все основные достопримечательности Старого города, побываете на острове с тем самым рыцарским замком, полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
13 часов
Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое трёх старинных городов псковской земли
Начало: У СТ.М. Московская
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
53802 690₽ за человека
Групповая
11 часов
Из Петербурга - в средневековый Выборг
Побывать в замке и пройти по старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке Монрепо
Начало: На Думской улице, у дома 2
«Мы прогуляемся по улочкам старого города и окажемся в на уютной Ратушной площади: вы удивитесь, услышав все её бывшие названия»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Православные храмы Ораниенбаума
Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю
Начало: около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Выражаем благодарность Владимиру за экскурсию в Крондштат. Это было очень комфортное, увлекательное путешествие. Владимир очень эрудированный человек, хороший экскурсовод и интересный рассказчик. Рекомендуем выбирать экскурсии с Владимиром!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия замечательная, очень информативная, прошла "на одном дыхании". Огромное спасибо экскурсоводу за отличное знание темы, эмоциональность. Отдельная благодарность за встречу с художником в его мастерской.
- ООльга3 июня 2024Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
- ЕЕкатерина31 мая 2024Экскурсия отличная. Несмотря на то, что в Петербурге неоднократно и много мест посетила, было интересно и познавательно. Приятный бонус в конце - посещение мансарды настоящего питерского художника. Было очень интересно его послушать) Однозначно рекомендую)
- ААлександр31 мая 2024Сам экскурсовод. Павлу поставлю 6 из 5. Глубокое знание темы и приятная подача. Спокойные и обстоятельные ответы на «глупые» вопросы))) смело берите эту экскурсию!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Выбрала эту экскурсию с Владимиром в Кронштадт в качестве подарка для своей мамы и ни разу не пожалела. Перед этим
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень интересная экскурсия, которая не ограничилась только Кронштадтом с его достопримечательностями, но включала в себя обзор окрестностей Санкт Петербурга, интересных
- ККарташенкова27 мая 2024Отдельное спасибо водителю. Он настоящий асс. Все прошло очень хорошо. Во всюда попали, все посмотрели.
- ИИрина26 мая 2024Долго выбирала тур в Выборг, но немного просчиталась. Гид Валерия во время трассы прямо утомила нас организационными вопросами. Одно да
- ММихаил19 мая 2024Были в четвером с экскурсоводом Верой. Автомобиль Киа спортадж, поместились все. Вера очень эрудированный и внимательный гид. Замечательно взаимодействует как со взрослыми, так и с детьми. Маршрут может быть изменен по желанию. Было классно! Спасибо! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Старый город»
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