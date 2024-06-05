Экскурсии по Старому городу в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Старый город» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2.5 часа
506 отзывов
Популярное предложение
По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
Прогулка по Петроградской стороне вдали от туристических маршрутов. Погрузитесь в атмосферу дворов-колодцев и посетите мастерскую художников
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:00
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1320990 за человека
Из Петербурга в Кронштадт на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
112 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт на авто
Исследовать старинный город-крепость на острове в компании профессионального гида
10 июня в 15:00
14 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
Петропавловская крепость - сердце старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Петропавловская крепость - сердце старого города
Начало: Ст. метро Горьковская
Расписание: Индивидуально по договорённости
9 июня в 14:00
от 6 000 за всё до 2 чел.
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
Старый город, средневековый замок, древнейший жилой дом в России и много других знаковых мест
Начало: По договоренности
«Вы увидите все основные достопримечательности Старого города, побываете на острове с тем самым рыцарским замком, полюбуетесь его главной башней — башней Святого Олафа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 900 за всё до 4 чел.
Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
Легендарные крепости, древние храмы и потрясающее прошлое трёх старинных городов псковской земли
Начало: У СТ.М. Московская
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
53802 690 за человека
Из Петербурга - в средневековый Выборг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
144 отзыва
Из Петербурга - в средневековый Выборг
Побывать в замке и пройти по старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке Монрепо
Начало: На Думской улице, у дома 2
«Мы прогуляемся по улочкам старого города и окажемся в на уютной Ратушной площади: вы удивитесь, услышав все её бывшие названия»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 900 за человека
Православные храмы Ораниенбаума
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Православные храмы Ораниенбаума
Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю
Начало: около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Выражаем благодарность Владимиру за экскурсию в Крондштат. Это было очень комфортное, увлекательное путешествие. Владимир очень эрудированный человек, хороший экскурсовод и интересный рассказчик. Рекомендуем выбирать экскурсии с Владимиром!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Экскурсия замечательная, очень информативная, прошла "на одном дыхании". Огромное спасибо экскурсоводу за отличное знание темы, эмоциональность. Отдельная благодарность за встречу с художником в его мастерской.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
    Просто изумительная экскурсовод Алёна, респект и уважение без границ! С открытым сердцем, хорошим настроением, огромный пост информации даётся в лёгкой и
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    можно даже сказать игровой манере) Сам город очень атмосферный, уютный и теплый. Необыкновенные природные красоты в парке Монрепо, спокойствие и благодать. От всей души рекомендуем посвятить один день такой экскурсии!

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Экскурсия отличная. Несмотря на то, что в Петербурге неоднократно и много мест посетила, было интересно и познавательно. Приятный бонус в конце - посещение мансарды настоящего питерского художника. Было очень интересно его послушать) Однозначно рекомендую)
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
    Сам экскурсовод. Павлу поставлю 6 из 5. Глубокое знание темы и приятная подача. Спокойные и обстоятельные ответы на «глупые» вопросы))) смело берите эту экскурсию!
    Сам экскурсовод. Павлу поставлю 6 из 5. Глубокое знание темы и приятная подача. Спокойные и обстоятельные
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Выбрала эту экскурсию с Владимиром в Кронштадт в качестве подарка для своей мамы и ни разу не пожалела. Перед этим
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    конечно прочитала все отзывы. Владимир приехал заблаговременно на чистой комфортной машине. Ровно в назначенное время мы тронулись в путь. По ходу движения из одной точки в другую мы(а нас было трое) слушали увлекательный рассказ, факты, смотрели фото, а также увидели много интересных и новых уголков (хотя сами постоянно проживаем постоянно в Питере). Владимир-интеллигентный, любящий свое дело джентльмен.

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Из Петербурга в Кронштадт на авто
    Очень интересная экскурсия, которая не ограничилась только Кронштадтом с его достопримечательностями, но включала в себя обзор окрестностей Санкт Петербурга, интересных
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    фактов из их истории и архитектуры. На всем пути Владимир рассказывал о тех улицах, которые мы проезжали, зданиях, реках, каналах. Узнали много нового и интересного, хотя думали, что уже весь Питер объездили вдоль и поперек. Владимир очень интересный собеседник, образованный и тактичный человек. Поездка с таким экскурсоводам принесет удовольствие любому путешественнику.

  • К
    Карташенкова
    27 мая 2024
    Печоры - Изборск - Псков: автобусная экскурсия из Петербурга
    Отдельное спасибо водителю. Он настоящий асс. Все прошло очень хорошо. Во всюда попали, все посмотрели.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Из Петербурга - в средневековый Выборг
    Долго выбирала тур в Выборг, но немного просчиталась. Гид Валерия во время трассы прямо утомила нас организационными вопросами. Одно да
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    по тому. Звук в динамиках автобуса прямо оглушил. Попросили сделать потише, сначала сказала, это невозможно, но потом как то убавила. Почувствовали себя какими то туповатыми детьми, когда нам сто раз сказали про бейджики, по их важность, чтоб не потеряться и т д. Трассовая экскурсия была так себе, ожидали большего типа от гида историка. Замок был закрыт, это было важной частью экскурсии. Про крендель наговорили столько, что попробовать всем хотелось, но увы, типа много народа(как будто бывают дни, когда мало туристов) заменили его на какие то пироженки, но их мы не дождались). Гид в парке Монрепо Таисия очень понравилась, интересно, эмоционально, приятно. В целом все хорошо, это я и поставила по звездам, но могло бы быть и лучше(есть с чем сравнить). Не очень люблю оставлять отрицательные отзывы, но вот на этот раз решила.

  • М
    Михаил
    19 мая 2024
    В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
    Были в четвером с экскурсоводом Верой. Автомобиль Киа спортадж, поместились все. Вера очень эрудированный и внимательный гид. Замечательно взаимодействует как со взрослыми, так и с детьми. Маршрут может быть изменен по желанию. Было классно! Спасибо! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Старый город»

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  1. По закоулкам Петроградки - в гости к художникам
  2. Из Петербурга в Кронштадт на авто
  3. Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
  4. Петропавловская крепость - сердце старого города
  5. В старинный Выборг - на комфортабельном авто из Петербурга
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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