26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красота и разнообразие скрытого от невнимательных глаз Петербурга

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Приглашаю ребят и их родителей в увлекательное путешествие по петербургским дворикам! Парадные площади города, фонтаны Петродворца и главные магистрали Северной столицы — это все, безусловно, красиво, но очень уж шумно и людно в любое время года.

Самое время немного отдохнуть от «парадного» центра и увидеть другой Петербург — более тихий, скрытый от невнимательных глаз, но не менее красивый и интересный.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.35
Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей
Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей

Программа

Вас ждет поистине уникальная прогулка: мы начнем от памятника Ф.М.Достоевскому у ст.м. Владимирская и совершим путешествие во времени, увидев петербургские дворы начала XX и ХIX века.

В несложной форме я познакомлю вас с разными типами петербургских дворов: и со знаменитыми дворами-колодцами, и с черными дворами, и с парадными; с двориками, украшенными необычными скульптурами и роскошным двором самого богатого дома Петербурга. В каждом дворе ребят и их родителей ждут вопросы, задания и загадки, которые позволят сделать прогулку интересной для маленьких путешественников.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 1,5-2 часа, в зависимости от возраста экскурсантов. * Оптимальный возраст ребят — от 7 лет, но для самых маленьких (5-6 лет) я тоже постараюсь составить интересную прогулку.
  • Экскурсия возможна для групп от 1 и до 20 человек. Для путешественников с детьми самый удобный формат — не более 5 детей в группе.

Уважаемые гости, обратите внимание: экскурсии проводят несколько гидов, я (Юлия) – только один из гидов и автор большинства маршрутов!

Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей
Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать :) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было не скучно.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Содержание экскурсии не отвечает теме. Мы же не собирались смотреть обычные дворы с непонятными героями мультфильмов.Неужели действительно в СПб. нет необычных дворов?Эта экскурсия халтура по теме
25 июня 2019
Мне было скучновато, а детям понравилось
Цель показать дворы-колодцы достигнута
5 мая 2019
У нас была экскурсия 1.05.19, частная, на 5 человек, из которых 1 ребёнок 4,5 лет. Всем очень понравилось и было интересно несмотря на разный возраст))
Мы посетили экскурсию по Петропавловской крепости.
Спасибо большое за экскурсию.
24 апреля 2019
Прекрасная экскурсии.9 детей от 5 до 9 лет и двое взрослых и всем было интересно и весело.Юля отличный гид.
13 ноября 2018
Никому не посоветую эту экскурсию! Ничего особо интересного не подчерпнули! И тем более не увидели! Ребёнок сказал - поводили по «бомжовым» дворикам!) экскурсия длилась 1 час 10 минут, вместо заявленных 1,5 часов. И конечно же не стоит тех денег, которые за неё просят.
2 ноября 2018
Наша семья – Мама, дочь – Тамара ( 7 лет ) и папа приезжали из Москвы в Петербург на выходные. Выбрали экскурсию «Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей» ( 27 октября 2018 , суббота) . Екатерина - Первый экскурсовод в нашей практике , который на протяжении всех 2 часов держал контакт с дочерью, при этом все время оставаясь в высоком слое : Мы – родители были включены полностью и у нас не было ощущения что экскурсия для детей. Это очень сложно сделать , и Екатерине это удалось. Было очень хорошее ощущение сплоченной команды ( мы и Екатерина ) . Нас сопровождали вежливость , деликатность , чувство юмора и понимание динамики группы ( когда своевременно двигаться дальше, где задержаться подольше , когда кто-то замерз или тема исчерпана и пора переходить к другой ) . И ещё : Екатерина не смотрела на часы , и мне кажется что наша прогулка заняла больше времени чем было заявлено – это было не работой , а встречей гостей и показ им того , чем хочется поделиться в своем городе. Рекомендую.
Александр
12 октября 2018
Замечательная экскурсия все остались в восторге
18 августа 2018
Благодарим Екатерину за продуманный маршрут и цельный рассказ. К сожалению, часть объектов была либо недоступна, либо в ремонте не по вине экскурсовода. Людмила
Наталья
12 августа 2018
Замысел у экскурсии привлекательный, а вот исполнение, честно говоря, не очень. Большая часть двориков, была в ремонте; допускаю, что это нельзя предсказать, но маршрут следует все таки проверять заранее. В результате была нарушена логика прохождения, не говоря уж о том, что мы бродили по строительному песку и мусору. Юля опоздала, была раздражена и опаздывала на следующую экскурсию. Честнее было бы отменить нашу встречу.
21 мая 2018
Были на экскурсии с гидом Юлией. Двое детей - 14 и 10 лет. Понравился маршрут, "интересности", которые без Юлии мы бы не нашли - не увидели. Юлия - приятный собеседник, правильная речь, глубокое знание истории города, его архитектуры, известных памятников и негромких достопримечательностей. Рекомендую.
Ещё 16 отзывов

Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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