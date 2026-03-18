26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю ребят и их родителей в увлекательное путешествие по петербургским дворикам! Парадные площади города, фонтаны Петродворца и главные магистрали Северной столицы — это все, безусловно, красиво, но очень уж шумно и людно в любое время года.
Самое время немного отдохнуть от «парадного» центра и увидеть другой Петербург — более тихий, скрытый от невнимательных глаз, но не менее красивый и интересный.
Самое время немного отдохнуть от «парадного» центра и увидеть другой Петербург — более тихий, скрытый от невнимательных глаз, но не менее красивый и интересный.
Описание экскурсии
Секретные дворы
Вас ждет поистине уникальная прогулка: мы начнем от памятника Ф. М. Достоевскому у ст. м. Владимирская и совершим путешествие во времени, увидев петербургские дворы начала XX и ХIX века. В несложной форме я познакомлю вас с разными типами петербургских дворов: и со знаменитыми дворами-колодцами, и с черными дворами, и с парадными; с двориками, украшенными необычными скульптурами и роскошным двором самого богатого дома Петербурга. В каждом дворе ребят и их родителей ждут вопросы, задания и загадки, которые позволят сделать прогулку интересной для маленьких путешественников.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1,5-2 часа (в зависимости от возраста экскурсантов)
- Оптимальный возраст ребят — от 7 лет, но для самых маленьких (5-6 лет) я тоже постараюсь составить интересную прогулку
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей профессиональной команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 22111 туристов
Мы с командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было нескучно.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все прошло очень хорошо. до сих пор вспоминаем эту прогулку с теплом
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Мне экскурсия понравилась, спасибо гиду Александру. Много интересных не только дворов, но и парадных и внутренних интерьеров. А деткам, наверное, будет очень интересно пройти по дорожке из желтого кирпича и найти все таки волшебника Изумрудного города.
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Очень понравилась экскурсия. Нас было 4 взрослых и двое детей 12 и 7 лет. Всем было интересно! Гид Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию для нас. Осталась масса впечатлений и положительных эмоций. Наталья очень увлекательный рассказчик и приятный человек. Большое спасибо!
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Интересная экскурсия, Наталье удалось заинтересовать всех!
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А
Наша семья – Мама, дочь – Тамара (7 лет) и папа приезжали из Москвы в Петербург на выходные. Выбрали экскурсию «Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей» (27 октября
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24 февраля побывали на экскурсии по необычным питерским дворикам и хотим поблагодарить нашего гида - Наталью - за увлекательный рассказ и интересный маршрут. Наталье удалось увлечь не только взрослых, но
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