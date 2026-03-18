26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю ребят и их родителей в увлекательное путешествие по петербургским дворикам! Парадные площади города, фонтаны Петродворца и главные магистрали Северной столицы — это все, безусловно, красиво, но очень уж шумно и людно в любое время года. Самое время немного отдохнуть от «парадного» центра и увидеть другой Петербург — более тихий, скрытый от невнимательных глаз, но не менее красивый и интересный.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Секретные дворы

Вас ждет поистине уникальная прогулка: мы начнем от памятника Ф. М. Достоевскому у ст. м. Владимирская и совершим путешествие во времени, увидев петербургские дворы начала XX и ХIX века. В несложной форме я познакомлю вас с разными типами петербургских дворов: и со знаменитыми дворами-колодцами, и с черными дворами, и с парадными; с двориками, украшенными необычными скульптурами и роскошным двором самого богатого дома Петербурга. В каждом дворе ребят и их родителей ждут вопросы, задания и загадки, которые позволят сделать прогулку интересной для маленьких путешественников.

Организационные детали

Продолжительность прогулки — 1,5-2 часа (в зависимости от возраста экскурсантов)

Оптимальный возраст ребят — от 7 лет, но для самых маленьких (5-6 лет) я тоже постараюсь составить интересную прогулку

По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей профессиональной команды.