26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вас ждет поистине уникальная прогулка: мы начнем от памятника Ф.М.Достоевскому у ст.м. Владимирская и совершим путешествие во времени, увидев петербургские дворы начала XX и ХIX века.

В несложной форме я познакомлю вас с разными типами петербургских дворов: и со знаменитыми дворами-колодцами, и с черными дворами, и с парадными; с двориками, украшенными необычными скульптурами и роскошным двором самого богатого дома Петербурга. В каждом дворе ребят и их родителей ждут вопросы, задания и загадки, которые позволят сделать прогулку интересной для маленьких путешественников.