Удалившись от привычных туристических маршрутов, мы отправимся на изучение неочевидных мест Владимирского округа.
Эта приватная прогулка для вас и/или ваших самых близких людей, а значит, вы сможете в своем темпе и
Эта приватная прогулка для вас и/или ваших самых близких людей, а значит, вы сможете в своем темпе и
Описание экскурсииПешеходная авторская экскурсия. Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий, на которые можно бесконечно любоваться. Но гораздо интереснее то, что скрывается глубже. Наш гид проведёт вас внутрь неприметных двориков и недоступных обычным посетителям парадных, где вы узнаете не только об истории зданий, но и о том, как в них протекала жизнь. Что вас ожидает Обстоятельный рассказ об архитектурных особенностях и обстановке, царившей в старинных зданиях. Во время пешей экскурсии по Петербургу наш гид расскажет вам, по какому принципу застраивался этот район, как и кем возводились дома, кто в них жил и как они менялись в течение двух столетий. Пышные фасады и “внутренний мир” самых известных доходных домов города. Мы с вами проникнем в парадные с изумительными лестницами, где вы в мельчайших подробностях узнаете о внутреннем убранстве жилых домов. А также заглянем в знаменитые питерские дворы-колодцы, где вы проникнетесь особой атмосферой Петербурга 19 века. “Человеческое лицо” исторических зданий. Вы услышите странные, забавные и жуткие истории из жизни знаменитых и обычных жильцов и хозяев доходных домов. Вы не только насладитесь великолепием дореволюционной архитектуры, но и узнаете обитателей и владельцев зданий как собственных соседей. Разные стороны петербургских дворцов и парадных. Вашему взору предстанут не только великолепные интерьеры и красивейшие дворики Владимирского района, но и страшные подворотни, от вида которых у вас побегут мурашки. Но не волнуйтесь — они обязательно ведут в живописные внутренние пространства построек. Путешествие сквозь эпохи. Доходные дома Петербурга обладают богатым прошлым и до сих пор хранят отпечаток каждой вехи истории города. Вы прикоснётесь к остаткам дореволюционной роскоши, погрузитесь в быт только появившейся Страны Советов и проникнетесь атмосферой времён петербургской интеллигенции. Организационные детали - Мы будем передвигаться пешком, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь. - Просим вас быть на месте встречи за 10 минут до начала экскурсии. До встречи на экскурсии! Важная информация:
- Оплатить или доплатить оставшуюся часть стоимости экскурсии можно гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек!;
- прогулка начинается и заканчивается у метро «Владимирская»;
- входные билеты в парадную «Ромашка» уже включены в стоимость. Дополнительных расходов не понадобится — мы обо всём позаботились:) • одевайтесь по сезону — и не забывайте про удобную обувь;
- альтернативные маршруты по дворам и парадным лестницам Петроградки и Васильевского острова станут прекрасным дополнением к этой экскурсии;
- эта экскурсия доступна и для групп;
- если вы бронируете билеты для группы от 10 гостей, мы будем рады подарить вам комплимент в виде скидки.
В любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадная «Ромашка» - настоящая легенда Петербурга с самой красивой и изысканной винтовой лестницей
- Доходный «Пряничный» дом
- Голубая парадная с позолоченной лепниной
- Дом с башней на «Пяти углах»
- Знаменитый двор с «Котиком»
Что включено
- Пешая экскурсия с рассказом гида
- Карта проверенных ресторанов и кафе района
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Большая Московская улица
Завершение: СТ.М. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Оплатить или доплатить оставшуюся часть стоимости экскурсии можно гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек
- Прогулка начинается и заканчивается у метро «Владимирская»
- Входные билеты в парадную «Ромашка» уже включены в стоимость. Дополнительных расходов не понадобится - мы обо всём позаботились:
- Одевайтесь по сезону - и не забывайте про удобную обувь
- Альтернативные маршруты по дворам и парадным лестницам Петроградки и Васильевского острова станут прекрасным дополнением к этой экскурсии
- Эта экскурсия доступна и для групп
- Если вы бронируете билеты для группы от 10 гостей, мы будем рады подарить вам комплимент в виде скидки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 160 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Интересно, интеллигентный экскурсовод с грамотный речью
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K
Прежде исхоженый вдоль и поперёк центр Петербурга, но Семён нашёл подход и к нашей группе. Приятный голос и четкая речь. Интересные факты, рассказанные историей, а не выхваченные точечно, и от этого запоминающиеся. Ответы на все вопросы. Успешное лавирование между большим количеством туристических групп. Лайфхак по фото. Секрет прохода. Нам понравилось:)! Ещё и погода была отличная.
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Е
Огромное спасибо гиду Алексею за увлекательное и насыщенное путешествие по скрытым уголкам Владимирского округа! Его харизма, живая подача и отличное знание истории превратили прогулку в настоящее приключение.
Мы избежали привычных туристических
Мы избежали привычных туристических
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П
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию! Это был один из самых ярких и запоминающихся дней! Особенно хочется отметить нашего гида — Владимира! он настоящий профессионал своего дела! Его глубокие
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Е
Хочу выразить огромные слова благодарности экскурсоводу Денису!!! С учетом того, что у нас нестандартная ситуация с фотосессией. Все прошло великолепно! За все наши школьные экскурсии первый раз нам встретился такой
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Н
Все прошло отлично! И увидели, и услышали много важного, интересного и даже неожиданного! Боялись, что устанем за 2 часа. Но время за рассказами и разговорами пролетело совершенно незаметно. Вдохновились другим
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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