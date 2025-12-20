читать дальше уменьшить активный, энергичный, умеющий правильно и не скучно преподнести много интересной информации. Мы за 5 лет просто уже разочаровались в этих поездках, но сегодня настолько были приятно удивлены, что нет слов. Денис - просто молодчина!!! Спасибо ему, и Вам!!!!

Хочу выразить огромные слова благодарности экскурсоводу Денису!!! С учетом того, что у нас нестандартная ситуация с фотосессией. Все прошло великолепно! За все наши школьные экскурсии первый раз нам встретился такой