Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)

Необычные дворы и парадные

Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)
Необычные дворы и парадные (индивидуальная пешеходная экскурсия)

Что вы увидите 🤩

  • Известные доходные дома
  • Уникальные дворы–колодцы и закрытые парадные
Пешеходная авторская экскурсия в малой группе.
Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий, на которые можно бесконечно любоваться. Но гораздо интереснее то, что скрывается глубже. Наш гид проведёт вас внутрь неприметных двориков и недоступных обычным посетителям парадных, где вы узнаете не только об истории зданий, но и о том, как в них протекала жизнь.
Что вас ожидает
  • Обстоятельный рассказ об архитектурных особенностях и обстановке, царившей в старинных зданиях. Во время пешей экскурсии по Питеру наш гид расскажет вам, почему застраивался этот район, как и кем возводились дома, кто в них жил и как они менялись в течение двух столетий.
  • Пышные фасады и “внутренний мир” самых известных доходных домов города. Мы с вами проникнем в закрытые парадные с изумительными лестницами, где вы в мельчайших подробностях узнаете о внутреннем убранстве жилых домов. Мы также заглянем в знаменитые питерские дворы-колодцы, где вы проникнетесь особой атмосферой Петербурга 19 века.
  • “Человеческое лицо” исторических зданий. Вы услышите странные, забавные и жуткие истории из жизни знаменитых и обычных жильцов и хозяев доходных домов. Вы не только насладитесь великолепием дореволюционной архитектуры, но и узнаете обитателей и владельцев зданий как собственных соседей.
  • Разные стороны петербургских дворцов и парадных. Вашему взору предстанут не только великолепные интерьеры и красивейшие дворики Владимирского района, но и страшные подворотни, от вида которых у вас побегут мурашки. Но не волнуйтесь — они обязательно ведут в живописные внутренние пространства построек.
  • Путешествие сквозь эпохи. Доходные дома Петербурга обладают богатым прошлым и до сих пор хранят отпечаток каждой вехи истории города. Вы прикоснётесь к остаткам дореволюционной роскоши, погрузитесь в быт только появившейся Страны Советов и проникнетесь атмосферой времён петербургской интеллигенции.
  • Быт коммуналок. Чтобы вы полностью прочувствовали атмосферу жилья старого фонда, мы можем провести вас в действующую коммунальную квартиру, где жил знаменитый писатель Сергей Довлатов. Вы узнаете некоторые факты из жизни обитателей квартир на несколько семей и посмотрите на то, как организован их повседневный быт. Вы попадёте в квартиру через парадную дверь, а покинете апартаменты через настоящий «чёрный ход», получив полное представление об «изнанке» жизни в коммуналке.
  • ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам мы включили в маршрут легендарный «ДОМ-ПРЯНИК». Мы осмотрим богато украшенный керамикой фасад и красивую парадную этого здания, а так же необычный двор-колодец.
Эту экскурсию можно полностью оплатить на месте!
Организационные детали
  • Наш маршрут организован максимально компактно, чтобы вы увидели как можно больше зданий, представляющих несомненную культурную и художественную ценность.
  • Мы будем передвигаться пешком, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь.
  • Просим вас быть на месте встречи за 10 минут до начала экскурсии.
🚩 Начало: ст. м. «Владимирская», памятник Ф. Достоевскому
🏁 Место завершения: ст. м. «Владимирская»
 Что входит
  • Пешая экскурсия с рассказом гида
 Что не входит
  • Личные расходы туристов
Важная информация
  • Обратите внимание:
  • Возможно проведение индивидуальных больших групп (до 70 человек), с делением их на 3-4 части.
  • возможно приобретение ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА на эту экскурсию со сроком действия 1 год с момента покупки.
  • Уточняйте об этом в переписке с гидом.
Время проведения: в любое время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Алексей Б.
Алексей Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🧐Авторские⚙️Необычные👀Впервые#По дворам и парадным#Для жителей Петербурга

Алексей Б. проводит ещё 6 экскурсий

Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
От 790
за 1 чел.
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
326 отзывов
см. календарь
Ускользающий мир Петербургских дворов и парадных.
От 790
за 1 чел.
2 часа
Ускользающий мир Петербургских дворов и парадных.
2431 отзыв
согласно расписанию в календаре
Очень петербургская экскурсия: дворы + парадные + крыша
1 790
за 1 чел.
4 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы + парадные + крыша
89 отзывов
согласно расписанию в календаре
Секретные места Васильевского Острова
От 790
за 1 чел.
2 часа
Секретные места Васильевского Острова
557 отзывов
только по расписанию в календаре
Весь центр Петербурга с крыши
790
за 1 чел.
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1711 отзывов
Ежедневно по расписанию
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
От 990
за 1 чел.
1 час
Экскурсия по системе крыш с видом на Невский проспект
85 отзывов
По расписанию в календаре

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Эрмитаж — Зимний дворец. Входной билет c путеводителем от «Спутника».
750
за 1 чел.
2 часа
Эрмитаж — Зимний дворец. Входной билет c путеводителем от «Спутника».
70 отзывов
Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
По следам «Преступления и наказания»
Цена за всё – до 6 чел.
4 200
2 часа
По следам «Преступления и наказания»
71 отзыв
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
1 200
за 1 чел.
5 часов
Петербург и Петропавловская крепость — большая обзорная экскурсия 5 часов
163 отзыва
Июнь-сентябрь: вт, чтвг, сб, вск
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Цена за всё – до 6 чел.
2 200
5 часов
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
205 отзывов
Сыграть в игру и увидеть нетуристический Петербург
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
2 700
за 1 чел.
10 часов
Три императорские резиденции: Стрельна, Александрия и Ораниенбаум
48 отзывов
По воскресеньям, с марта по сентябрь в 09:00
Хулиганы Петроградской стороны
скидка20%
От
3500
2 800
за 1-10 чел.
4 часа
Хулиганы Петроградской стороны
103 отзыва
Один век из жизни петербургских хулиганов: места, истории и уличный фольклор
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺