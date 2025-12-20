Мои заказы

Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке

Изучите архитектурные особенности доходных домов на экскурсии по Петербургу
Удалившись от привычных туристических маршрутов, мы отправимся на изучение неочевидных мест Владимирского округа.

Эта приватная прогулка для вас и/или ваших самых близких людей, а значит, вы сможете в своем темпе и
читать дальшеуменьшить

без лишней суеты познакомиться и с дворами-колодцами, и с мрачными подворотнями, и с истинно петербургскими парадными.

За два часа вы узнаете историю доходных домов, услышите смешные и жуткие истории из жизни их обитателей и увидите, что прячут шикарные фасады.

5
160 отзывов
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке
Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке

Описание экскурсии

Пешеходная авторская экскурсия. Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий, на которые можно бесконечно любоваться. Но гораздо интереснее то, что скрывается глубже. Наш гид проведёт вас внутрь неприметных двориков и недоступных обычным посетителям парадных, где вы узнаете не только об истории зданий, но и о том, как в них протекала жизнь. Что вас ожидает Обстоятельный рассказ об архитектурных особенностях и обстановке, царившей в старинных зданиях. Во время пешей экскурсии по Петербургу наш гид расскажет вам, по какому принципу застраивался этот район, как и кем возводились дома, кто в них жил и как они менялись в течение двух столетий. Пышные фасады и “внутренний мир” самых известных доходных домов города. Мы с вами проникнем в парадные с изумительными лестницами, где вы в мельчайших подробностях узнаете о внутреннем убранстве жилых домов. А также заглянем в знаменитые питерские дворы-колодцы, где вы проникнетесь особой атмосферой Петербурга 19 века. “Человеческое лицо” исторических зданий. Вы услышите странные, забавные и жуткие истории из жизни знаменитых и обычных жильцов и хозяев доходных домов. Вы не только насладитесь великолепием дореволюционной архитектуры, но и узнаете обитателей и владельцев зданий как собственных соседей. Разные стороны петербургских дворцов и парадных. Вашему взору предстанут не только великолепные интерьеры и красивейшие дворики Владимирского района, но и страшные подворотни, от вида которых у вас побегут мурашки. Но не волнуйтесь — они обязательно ведут в живописные внутренние пространства построек. Путешествие сквозь эпохи. Доходные дома Петербурга обладают богатым прошлым и до сих пор хранят отпечаток каждой вехи истории города. Вы прикоснётесь к остаткам дореволюционной роскоши, погрузитесь в быт только появившейся Страны Советов и проникнетесь атмосферой времён петербургской интеллигенции. Организационные детали - Мы будем передвигаться пешком, поэтому, пожалуйста, наденьте удобную одежду и обувь. - Просим вас быть на месте встречи за 10 минут до начала экскурсии. До встречи на экскурсии! Важная информация:
  • Оплатить или доплатить оставшуюся часть стоимости экскурсии можно гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек!;
  • прогулка начинается и заканчивается у метро «Владимирская»;
  • входные билеты в парадную «Ромашка» уже включены в стоимость. Дополнительных расходов не понадобится — мы обо всём позаботились:) • одевайтесь по сезону — и не забывайте про удобную обувь;
  • альтернативные маршруты по дворам и парадным лестницам Петроградки и Васильевского острова станут прекрасным дополнением к этой экскурсии;
  • эта экскурсия доступна и для групп;
  • если вы бронируете билеты для группы от 10 гостей, мы будем рады подарить вам комплимент в виде скидки.

В любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парадная «Ромашка» - настоящая легенда Петербурга с самой красивой и изысканной винтовой лестницей
  • Доходный «Пряничный» дом
  • Голубая парадная с позолоченной лепниной
  • Дом с башней на «Пяти углах»
  • Знаменитый двор с «Котиком»
Что включено
  • Пешая экскурсия с рассказом гида
  • Карта проверенных ресторанов и кафе района
Что не входит в цену
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Большая Московская улица
Завершение: СТ.М. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оплатить или доплатить оставшуюся часть стоимости экскурсии можно гиду на месте по qr-коду через СБП, мы отправим чек
  • Прогулка начинается и заканчивается у метро «Владимирская»
  • Входные билеты в парадную «Ромашка» уже включены в стоимость. Дополнительных расходов не понадобится - мы обо всём позаботились:
  • Одевайтесь по сезону - и не забывайте про удобную обувь
  • Альтернативные маршруты по дворам и парадным лестницам Петроградки и Васильевского острова станут прекрасным дополнением к этой экскурсии
  • Эта экскурсия доступна и для групп
  • Если вы бронируете билеты для группы от 10 гостей, мы будем рады подарить вам комплимент в виде скидки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 160 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
9
3
5
2
1
1
С
Интересно, интеллигентный экскурсовод с грамотный речью
Вам был полезен этот отзыв?
K
Прежде исхоженый вдоль и поперёк центр Петербурга, но Семён нашёл подход и к нашей группе. Приятный голос и четкая речь. Интересные факты, рассказанные историей, а не выхваченные точечно, и от этого запоминающиеся. Ответы на все вопросы. Успешное лавирование между большим количеством туристических групп. Лайфхак по фото. Секрет прохода. Нам понравилось:)! Ещё и погода была отличная.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Огромное спасибо гиду Алексею за увлекательное и насыщенное путешествие по скрытым уголкам Владимирского округа! Его харизма, живая подача и отличное знание истории превратили прогулку в настоящее приключение.
Мы избежали привычных туристических
читать дальшеуменьшить

троп и погрузились в атмосферу старых доходных домов, дворов-колодцев и таинственных подворотен. Алексей мастерски сочетал интересные факты с забавными и порой жутковатыми историями прошлых жильцов, благодаря чему город оживал перед глазами.
Особенно приятно, что экскурсия была приватной — никакой спешки, только наш темп и возможность детально рассмотреть все детали. Два часа пролетели незаметно, оставив массу впечатлений и желание вернуться снова!
Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть Петербург с неожиданной стороны!

Вам был полезен этот отзыв?
П
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию! Это был один из самых ярких и запоминающихся дней! Особенно хочется отметить нашего гида — Владимира! он настоящий профессионал своего дела! Его глубокие
читать дальшеуменьшить

знания, увлекательные рассказы и доброжелательность сделали экскурсию по-настоящему уникальной. Владимир с лёгкостью отвечал на все вопросы, создал атмосферу, в которой время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за его энтузиазм и любовь к своему делу — это чувствовалось в каждом слове! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям и вернусь снова, чтобы узнать ещё больше интересного. Спасибо за такой чудесный опыт! 🌟

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хочу выразить огромные слова благодарности экскурсоводу Денису!!! С учетом того, что у нас нестандартная ситуация с фотосессией. Все прошло великолепно! За все наши школьные экскурсии первый раз нам встретился такой
читать дальшеуменьшить

активный, энергичный, умеющий правильно и не скучно преподнести много интересной информации. Мы за 5 лет просто уже разочаровались в этих поездках, но сегодня настолько были приятно удивлены, что нет слов. Денис - просто молодчина!!! Спасибо ему, и Вам!!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Все прошло отлично! И увидели, и услышали много важного, интересного и даже неожиданного! Боялись, что устанем за 2 часа. Но время за рассказами и разговорами пролетело совершенно незаметно. Вдохновились другим
читать дальшеуменьшить

Петербургом. Были опасения, что ожидания от авторской экскурсии не оправдаются - слишком были завышены. Но нисколько не пожалели и смело можем рекомендовать и гида Алексея, и саму экскурсию и ее содержание. Огромное спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Необычные дворы и парадные Петербурга на приватной прогулке»

Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и панорамная крыша
Пешая
2 часа
-
60%
312 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и панорамная крыша
Доходные дома изнутри, чёрные лестницы, проходные дворы-колодцы и вид с крыши на доминанты города
Начало: У метро Невский проспект
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1000 ₽2500 ₽ за человека
Контрасты Питера: закрытые парадные, дворы-колодцы + крыша около соборов
Пешая
2.5 часа
82 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Контрасты Питера: закрытые парадные, дворы-колодцы + крыша около соборов
Смешать эстетику Петербурга: дворы-колодцы, красивые парадные и виды на город с эксклюзивной крыши
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:45 и 15:45
Сегодня в 15:45
Завтра в 11:45
1155 ₽ за человека
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:45 и 15:45
Сегодня в 15:45
Завтра в 11:45
990 ₽ за человека
Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы
Пешая
1.5 часа
-
35%
29 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы
Обнаружить Петербург, который скрыт от глаз обычных прохожих
Начало: Недалеко от метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
1833 ₽2820 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-10%
6665 ₽
5995 ₽ за экскурсию