Пешеходная авторская экскурсия в малой группе.

Центр Петербурга буквально усыпан фасадами великолепных зданий, на которые можно бесконечно любоваться. Но гораздо интереснее то, что скрывается глубже. Наш гид проведёт вас внутрь неприметных двориков и недоступных обычным посетителям парадных, где вы узнаете не только об истории зданий, но и о том, как в них протекала жизнь.

Что вас ожидает

Обстоятельный рассказ об архитектурных особенностях и обстановке, царившей в старинных зданиях. Во время пешей экскурсии по Питеру наш гид расскажет вам, почему застраивался этот район, как и кем возводились дома, кто в них жил и как они менялись в течение двух столетий.

Пышные фасады и “внутренний мир” самых известных доходных домов города. Мы с вами проникнем в закрытые парадные с изумительными лестницами, где вы в мельчайших подробностях узнаете о внутреннем убранстве жилых домов. Мы также заглянем в знаменитые питерские дворы-колодцы, где вы проникнетесь особой атмосферой Петербурга 19 века.

“Человеческое лицо” исторических зданий. Вы услышите странные, забавные и жуткие истории из жизни знаменитых и обычных жильцов и хозяев доходных домов. Вы не только насладитесь великолепием дореволюционной архитектуры, но и узнаете обитателей и владельцев зданий как собственных соседей.

Разные стороны петербургских дворцов и парадных. Вашему взору предстанут не только великолепные интерьеры и красивейшие дворики Владимирского района, но и страшные подворотни, от вида которых у вас побегут мурашки. Но не волнуйтесь — они обязательно ведут в живописные внутренние пространства построек.

Путешествие сквозь эпохи. Доходные дома Петербурга обладают богатым прошлым и до сих пор хранят отпечаток каждой вехи истории города. Вы прикоснётесь к остаткам дореволюционной роскоши, погрузитесь в быт только появившейся Страны Советов и проникнетесь атмосферой времён петербургской интеллигенции.

Быт коммуналок. Чтобы вы полностью прочувствовали атмосферу жилья старого фонда, мы можем провести вас в действующую коммунальную квартиру, где жил знаменитый писатель Сергей Довлатов. Вы узнаете некоторые факты из жизни обитателей квартир на несколько семей и посмотрите на то, как организован их повседневный быт. Вы попадёте в квартиру через парадную дверь, а покинете апартаменты через настоящий «чёрный ход», получив полное представление об «изнанке» жизни в коммуналке.

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам мы включили в маршрут легендарный «ДОМ-ПРЯНИК». Мы осмотрим богато украшенный керамикой фасад и красивую парадную этого здания, а так же необычный двор-колодец.

Эту экскурсию можно полностью оплатить на месте!

Организационные детали