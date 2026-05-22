Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Вы своими глазами увидите, как роскошные доходные дома пережили эпоху уплотнения — и как в них сочетается несочетаемое — богато украшенные лепниной парадные и фасады с коммуналками! Узнаете, как строился Петербург и как в нём проживали горожане в разное время.
А в конце прогулки полюбуетесь панорамным видом на город со смотровой площадки на колокольне Владимирского собора!
Мы пройдём по знаменитым дворам-колодцам, заглянем в старинные парадные и на чёрные лестницы красивейших доходных домов Петербурга. Вас ждут дом Крючкова, дом Елисеевых, дом Иоффе, особняк Каншина, дом Тишининой, дом Никонова, дом Дехтеринского, дом Вельяшева и не только.
А затем отправимся на смотровую площадку Владимирского собора, откуда видны главные доминанты Петербурга — насладимся видами с высоты, сделаем красивые фотографии и послушаем интересный рассказ про главные достопримечательности города.
От роскоши — к коммуналкам
Вы узнаете, почему в Петербурге так много красивых домов и почему они такие разнообразные. Поговорим и об эпохе уплотнения, в результате которой шикарные доходные дома с красивыми парадными лестницами были превращены в коммунальные квартиры. И выясним, как в этих домах в разное время жили разные люди.
Организационные детали
Входной билет на смотровую площадку включён в стоимость экскурсии
На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Если ваш ребёнок младше — пожалуйста, свяжитесь с нами перед бронированием
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 14700 туристов
Меня зовут Михаил. Я влюблён в Санкт-Петербург и уже 6 лет показываю гостям необычные места этого замечательного города! Вместе с командой молодых и энергичных гидов проводим вас в самые интересные и небанальные локации Питера, расскажем историю города в простом для восприятия формате без академической манеры изложения. Разбавим историю о городе приятными шутками, интересными байками, мифами и легендами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Р
Руднева
Были на экскурсии с дочкой, 13 лет. И мне и ей очень понравилось. Экскурсию проводил Тимур. Рассказ был очень живой, чувствовалась заинтересованность и воодушевленность гида. Тимур общался с группой. После читать дальшеуменьшить
экскурсии гида благодарили все участники, всех возрастов. С нами была небольшая накладка, из-за того, что на крышу записались только мы с дочкой, подъем должен был быть отменен и организаторы заранее нам об этом писали, но я не увидела. Но так как я не видела, нам все равно провели экскурсию "на высоте". И я думала, что в конце просто подъем и свободное время. Но нам провели отличную заключительную часть, рассказали о знаковых точках Города, но опять же живо, интересно, не только базовые факты, пообщались о достопримечательностях и аспектах, которые были интересны, много много всего интересно рассказали. И можно было бы еще, но ветер был в этот день очень сильный, мы решили спуститься. Спасибо огромное команде! Успеха вам!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Отличная экскурсия, Феликс оч интересный оратор и с хорошим чувством юмора. Экскурсия пролетела как миг 👍 конечно рекомендуем
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Большое спасибо Феликсу за интересную экскурсию! Интересный маршрут, очень много информации, интересная, очень "живая" форма подачи материала - участники группы делали преположения каких-то фактов, зарабатывали быллы, получали бонусы)) Поэтому даже читать дальшеуменьшить
детям (9 и 12 лет) было очень интересно. Экскурсия по времени была даже дольше по времени, чем было заявлено, и заканчивать общение не хотелось! Очень удачное место завершения экскурсии. На колокольне, где заканчивается экскурсия, в 17.50 начинается колокольный звон (при нас звон начался в 18ч). Я знала об этом заранее, выбрала экскурсию с 15ч. Как раз смогли остаться послушать
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Были с семье на экскурсии «Дворы, парадные и панорамы». Феликс прекрасно провел, было интересно слушать и наблюдать красоту вокруг. Понравилось как взрослым так и детям. Очень рекомендую 🫶 Гости из Минска)))
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Очень понравилась экскурсия, гид Кирилл рассказывал легко и понятным языком. Очень рада что знакомство с городом началось с вашей компанией!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Экскусия очень понравилась. Оксана все рассказывала интересно, эмоционально. Прекрасный гид. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы»