Наверное каждый человек, даже ни разу не бывавший в Петербурге, знает, что Невский проспект - главная улица Северной столицы ⭐️ самом деле все не так однозначно: Невский проспект развивался и застраивался не равномерно. В ходе экскурсии 🧭 "Непарадный Невский проспект" мы с вами окажемся в той части главной магистрали Петербурга, которая еще в середине 19 века считалась далекой окраиной города.
Наше путешествие начнется в самом центре Санкт-Петербурга - на площади Восстания. В ходе экскурсии нам предстоит пройти участок пути длиной всего в один километр. На этом отрезке Невского проспекта вы узнаете:
Как формировалась Зафонтанной часть города
Мы поговорим о криминальном элементе, обитающем на "краю света".
У нас будет возможность собственными глазами увидеть, чем "парадная" отличается от "подъезда".
Вы узнаете, кто подсказал Льву Толстому сюжет одного из его великих романов.
Вы убедитесь, что у Остапа Бендера и бизнесмена Мавроди уже в 19 веке существовал прообраз.
Вы узнаете почему самая читаемая газета Петербурга пользовалась дурной славой.
Мы с вами заглянем за "изнанку" Невского проспекта и пройдемся по лабиринту проходных дворов.
Нам предстоит побывать во дворе частного особняка и "познакомиться" с его владельцем.
В ходе нашей экскурсии мы вспомним про "вшивую биржу" и увидели одну из первых гостиниц Санкт-Петербурга.
В ходе нашей прогулки мы увидим первый звуковой кинотеатр города и узнаем кого больше всех любил Сергей Есенин.
Так же, нам предстоит поговорить во что одевались артисты балета в 18 веке и кому достался дом выдающегося балетмейстера.
Вы узнаете где жила русская святая
Услышите "авторитетное мнение" о "бездарности" поэзии Пушкина
Узнаете, сколько можно было выиграть в карты за один вечер
Что входит
экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
Возможно бронирование столика в ресторанах:
Дом Актера - обед 600-900 руб/чел.
Дом Журналиста - средний чек - 3000 руб. /чел.
Ресторан "Палкин" - средний чек - 2600 руб. /чел.
Начало
🚩 метро "Площадь Восстания"
Место завершения
🏁 Невский 41.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.