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Непарадный Невский проспект

Надежда Н.
Надежда Н. – Гид из Санкт-Петербурга
Знакомство с типовой застройкой Петербурга и с жизнью горожан.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Непарадный Невский проспект
Непарадный Невский проспект

Что вы увидите

  • Невский проспект
  • дворы
  • парадные
Наверное каждый человек, даже ни разу не бывавший в Петербурге, знает, что Невский проспект - главная улица Северной столицы ⭐️ самом деле все не так однозначно: Невский проспект развивался и застраивался не равномерно. В ходе экскурсии 🧭 "Непарадный Невский проспект" мы с вами окажемся в той части главной магистрали Петербурга, которая еще в середине 19 века считалась далекой окраиной города.

Наше путешествие начнется в самом центре Санкт-Петербурга - на площади Восстания. В ходе экскурсии нам предстоит пройти участок пути длиной всего в один километр. На этом отрезке Невского проспекта вы узнаете:

  • Как формировалась Зафонтанной часть города
  • Мы поговорим о криминальном элементе, обитающем на "краю света".
  • У нас будет возможность собственными глазами увидеть, чем "парадная" отличается от "подъезда".
  • Вы узнаете, кто подсказал Льву Толстому сюжет одного из его великих романов.
  • Вы убедитесь, что у Остапа Бендера и бизнесмена Мавроди уже в 19 веке существовал прообраз.
  • Вы узнаете почему самая читаемая газета Петербурга пользовалась дурной славой.
  • Мы с вами заглянем за "изнанку" Невского проспекта и пройдемся по лабиринту проходных дворов.
  • Нам предстоит побывать во дворе частного особняка и "познакомиться" с его владельцем.
  • В ходе нашей экскурсии мы вспомним про "вшивую биржу" и увидели одну из первых гостиниц Санкт-Петербурга.
  • В ходе нашей прогулки мы увидим первый звуковой кинотеатр города и узнаем кого больше всех любил Сергей Есенин.
  • Так же, нам предстоит поговорить во что одевались артисты балета в 18 веке и кому достался дом выдающегося балетмейстера.
  • Вы узнаете где жила русская святая
  • Услышите "авторитетное мнение" о "бездарности" поэзии Пушкина
  • Узнаете, сколько можно было выиграть в карты за один вечер
Что входит
  • экскурсия в сопровождении автора
Что не входит
  • Возможно бронирование столика в ресторанах:
  • Дом Актера - обед 600-900 руб/чел.
  • Дом Журналиста - средний чек - 3000 руб. /чел.
  • Ресторан "Палкин" - средний чек - 2600 руб. /чел.
Начало
🚩 метро "Площадь Восстания"
Место завершения
🏁 Невский 41.
Непарадный Невский проспект
Непарадный Невский проспект
Непарадный Невский проспект
Непарадный Невский проспект
Непарадный Невский проспект

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надежда Н.
Надежда Н.
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Надежда Н. проводит ещё 2 экскурсии

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