Наверное каждый человек, даже ни разу не бывавший в Петербурге, знает, что Невский проспект - главная улица Северной столицы ⭐️ самом деле все не так однозначно: Невский проспект развивался и застраивался не равномерно. В ходе экскурсии 🧭 "Непарадный Невский проспект" мы с вами окажемся в той части главной магистрали Петербурга, которая еще в середине 19 века считалась далекой окраиной города.

Наше путешествие начнется в самом центре Санкт-Петербурга - на площади Восстания. В ходе экскурсии нам предстоит пройти участок пути длиной всего в один километр. На этом отрезке Невского проспекта вы узнаете: