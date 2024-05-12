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совершенно об этом забыли. Хочу отметить, что гид Юлия обладает отлично поставленной речью, и работает от души, от сердца - когда экскурсия закончилась, она еще полчаса рассказывала нам материал, отвечала на вопросы, совершенно бесплатно. И горящие глаза, и огромное количество знаний… В общем, увлекли детей так, что после экскурсии пошли им покупать книги по истории города)

Обязательно придем еще раз и будем рекомендовать друзьям и близким.

Также большое спасибо организаторам за четкость, корректность, пунктуальность - мы меняли время экскурсии, нам пошли навстречу и отвечали мгновенно.