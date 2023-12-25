Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную
Петербург — это путь от болот с деревушками до столицы России и места рождения знаменитых художников и поэтов. Невский проспект — душа Петербурга. Чтобы узнать город, стоит ближе познакомиться с его главной улицей. Вы попадёте на экскурсию-путешествие во времени. Будет много графических материалов и интерактива, чтобы вы полностью погрузились в историю города.
Ближайшие даты:
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29
дек
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Описание
Что вас ожидает
Вы пройдёте самую яркую, парадную часть Невского проспекта. Гид расскажет множество историй, связанных с известными зданиями и памятниками: невероятные жизненные перипетии знаменитых личностей, загадочные легенды и факты о Петербурге, которые вы точно не знали.
Вы узнаете:
- Почему, если бы не эпоха Возрождения, не было бы Санкт-Петербурга
- Почему город основан именно здесь
- Какова история Невского проспекта
- Какие тайны скрывает Казанский собор
- Что происходило за стенами роскошных дворцов на главном проспекте города
- Где Пушкин позавтракал последний раз
- Как один крепостной стал великим архитектором
Организационные детали
- Экскурсия отлично подходит для взрослых, детей и подростков
- Можем провести экскурсию для большей группы. Подробности обсудим в переписке.
- По вашему желанию можно увеличить время программы и пройти весь Невский проспект. Детали — также в личной переписке.
- Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Невском проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 28193 туристов
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы — творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель — увлечь вас так, чтобы после поездки вы увезли с собой самое главное — крутые эмоции и впечатления. Мы думаем, что лучшие проводники в приключение — жители этого города, влюбленные в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, художники и музыканты работают у нас. Мы создали авторские маршруты, договорились с местами, куда не попасть обычному туристу, придумали, как сделать мероприятие максимально удобным и увлекательным для вас. До встречи!:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ульяна
25 дек 2023
Обожаем этих организаторов! Заказали прогулку у них и опять убедились, что это лучшие экскурсии: настолько классные, дружелюбные, четкие, современные - и, конечно как всегда потрясающе интересно. Рекомендуем всем, кто хочет супер четкий, клиентооориентированный сервис и яркие впечатления от самой экскурсии. Невский проспект, конечно, удивил. Настоящая сказка. Узнали огромное количество новой информации, причем подано образно, с построением смысловых цепочек, с контекстом, с фотографиями старинными. Смотришь на Петербург соврершенно по-новому и влюбляешься еще сильнее после таких экскурсий. Дополнительно еще в конце поднялись на крышу.
СПАСИБО, Юля, и организаторы Арсений и Ольга! от всей семьи нашей)
СПАСИБО, Юля, и организаторы Арсений и Ольга! от всей семьи нашей)
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