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Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах

Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную
Петербург — это путь от болот с деревушками до столицы России и места рождения знаменитых художников и поэтов. Невский проспект — душа Петербурга. Чтобы узнать город, стоит ближе познакомиться с его главной улицей. Вы попадёте на экскурсию-путешествие во времени. Будет много графических материалов и интерактива, чтобы вы полностью погрузились в историю города.
4.5
10 отзывов
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах

Описание экскурсии

Вы пройдёте самую яркую, парадную часть Невского проспекта. Гид расскажет множество историй, связанных с известными зданиями и памятниками: невероятные жизненные перипетии знаменитых личностей, загадочные легенды и факты о Петербурге, которые вы точно не знали.

Вы узнаете:

  • Почему, если бы не эпоха Возрождения, не было бы Санкт-Петербурга
  • Какова история Невского проспекта
  • Какие тайны скрывает Казанский собор
  • Что происходило за стенами роскошных дворцов на главном проспекте города
  • Где Пушкин позавтракал последний раз
  • Как один крепостной стал великим архитектором

Организационные детали

  • Экскурсия отлично подходит для взрослых, детей и подростков
  • Можем провести экскурсию для большей группы. Подробности обсудим в переписке.
  • По вашему желанию можно увеличить время программы и пройти весь Невский проспект. Детали — также в личной переписке.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата — 680 руб. на человека.
  • Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 62476 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
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цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Прекрасная экскурсия по Невскому.
Много деталей о которых даже не подозревали, показали фотографии мест и кадры из фильмов, ответили на вопросы.
Большое спасибо Юле!
Прекрасная экскурсия по Невскому.
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Мария
В связи с тем, что мы расширили временные рамки экскурсии, маршрут получился не тревиальный. Это хорошо!) Побывали и посмотрели те места Питера, в шаговой доступности от Невского, в которые бы сами не попали точно. Спасибо!!
В связи с тем, что мы расширили временные рамки экскурсии, маршрут получился не тревиальный. Это хорошо!)
В связи с тем, что мы расширили временные рамки экскурсии, маршрут получился не тревиальный. Это хорошо!)
В связи с тем, что мы расширили временные рамки экскурсии, маршрут получился не тревиальный. Это хорошо!)
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Лилия
ЧУДЕСНАЯ, чудесная экскурсия! Спасибо вам, мои дорогие. От всей семьи) Узнали множество интереснейших!! историй о жителях города, о разных периодах и эпохах. Было прохладно, но экскурсия настолько захватывающая была, что
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совершенно об этом забыли. Хочу отметить, что гид Юлия обладает отлично поставленной речью, и работает от души, от сердца - когда экскурсия закончилась, она еще полчаса рассказывала нам материал, отвечала на вопросы, совершенно бесплатно. И горящие глаза, и огромное количество знаний… В общем, увлекли детей так, что после экскурсии пошли им покупать книги по истории города)
Обязательно придем еще раз и будем рекомендовать друзьям и близким.
Также большое спасибо организаторам за четкость, корректность, пунктуальность - мы меняли время экскурсии, нам пошли навстречу и отвечали мгновенно.

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Ульяна
Обожаем этих организаторов! Заказали прогулку у них и опять убедились, что это лучшие экскурсии: настолько классные, дружелюбные, четкие, современные - и, конечно как всегда потрясающе интересно. Рекомендуем всем, кто хочет
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супер четкий, клиентооориентированный сервис и яркие впечатления от самой экскурсии. Невский проспект, конечно, удивил. Настоящая сказка. Узнали огромное количество новой информации, причем подано образно, с построением смысловых цепочек, с контекстом, с фотографиями старинными. Смотришь на Петербург соврершенно по-новому и влюбляешься еще сильнее после таких экскурсий. Дополнительно еще в конце поднялись на крышу.
СПАСИБО, Юля, и организаторы Арсений и Ольга! от всей семьи нашей)

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А
Ох… эта экскурсия по Невскому проспекту стала для меня настоящим открытием. В который раз. Мы знаем этого гида, уже заказывали экскурсии, но каждый раз удивляемся, как прекрасно и увлекательно все
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проходит. Мы погрузились в атмосферу Санкт-Петербурга, его истории и культуры. Гид рассказывал так увлекательно, что мы словно стали частью истории, перед нами ожило прошлое время. Эти истории… они заставили меня восхищаться Петербургом еще больше. Спасибо вам за такую интересную экскурсию, Арсений и Ольга! Еще не раз к вам обратимся.

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Денис
Очень понравилась экскурсия. Юля очень обаятельная и дружелюбная. Очень много знает! Учла наши пожелания - место встречи, время, где хотели остановиться и послушать подольше. Сами истории и концепция экскурсии тоже оооочень интересные. Узнали много нового о городе и его жителях. Точно всем советую эту экскурсию!
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