Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 28193 туристов

Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы — творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель — увлечь вас так, чтобы после поездки вы увезли с собой самое главное — крутые эмоции и впечатления. Мы думаем, что лучшие проводники в приключение — жители этого города, влюбленные в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, художники и музыканты работают у нас. Мы создали авторские маршруты, договорились с местами, куда не попасть обычному туристу, придумали, как сделать мероприятие максимально удобным и увлекательным для вас. До встречи!:)

Задать вопрос