Петербург — это путь от болот с деревушками до столицы России и места рождения знаменитых художников и поэтов. Невский проспект — душа Петербурга. Чтобы узнать город, стоит ближе познакомиться с его главной улицей. Вы попадёте на экскурсию-путешествие во времени. Будет много графических материалов и интерактива, чтобы вы полностью погрузились в историю города.
Описание экскурсии
Вы пройдёте самую яркую, парадную часть Невского проспекта. Гид расскажет множество историй, связанных с известными зданиями и памятниками: невероятные жизненные перипетии знаменитых личностей, загадочные легенды и факты о Петербурге, которые вы точно не знали.
Вы узнаете:
- Почему, если бы не эпоха Возрождения, не было бы Санкт-Петербурга
- Какова история Невского проспекта
- Какие тайны скрывает Казанский собор
- Что происходило за стенами роскошных дворцов на главном проспекте города
- Где Пушкин позавтракал последний раз
- Как один крепостной стал великим архитектором
Организационные детали
- Экскурсия отлично подходит для взрослых, детей и подростков
- Можем провести экскурсию для большей группы. Подробности обсудим в переписке.
- По вашему желанию можно увеличить время программы и пройти весь Невский проспект. Детали — также в личной переписке.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата — 680 руб. на человека.
- Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 62476 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасная экскурсия по Невскому.
Много деталей о которых даже не подозревали, показали фотографии мест и кадры из фильмов, ответили на вопросы.
Большое спасибо Юле!
Много деталей о которых даже не подозревали, показали фотографии мест и кадры из фильмов, ответили на вопросы.
Большое спасибо Юле!
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В связи с тем, что мы расширили временные рамки экскурсии, маршрут получился не тревиальный. Это хорошо!) Побывали и посмотрели те места Питера, в шаговой доступности от Невского, в которые бы сами не попали точно. Спасибо!!
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ЧУДЕСНАЯ, чудесная экскурсия! Спасибо вам, мои дорогие. От всей семьи) Узнали множество интереснейших!! историй о жителях города, о разных периодах и эпохах. Было прохладно, но экскурсия настолько захватывающая была, что
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Обожаем этих организаторов! Заказали прогулку у них и опять убедились, что это лучшие экскурсии: настолько классные, дружелюбные, четкие, современные - и, конечно как всегда потрясающе интересно. Рекомендуем всем, кто хочет
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А
Ох… эта экскурсия по Невскому проспекту стала для меня настоящим открытием. В который раз. Мы знаем этого гида, уже заказывали экскурсии, но каждый раз удивляемся, как прекрасно и увлекательно все
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Очень понравилась экскурсия. Юля очень обаятельная и дружелюбная. Очень много знает! Учла наши пожелания - место встречи, время, где хотели остановиться и послушать подольше. Сами истории и концепция экскурсии тоже оооочень интересные. Узнали много нового о городе и его жителях. Точно всем советую эту экскурсию!
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