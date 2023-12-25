Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную

5
1 отзыв
Петербург — это путь от болот с деревушками до столицы России и места рождения знаменитых художников и поэтов. Невский проспект — душа Петербурга. Чтобы узнать город, стоит ближе познакомиться с его главной улицей. Вы попадёте на экскурсию-путешествие во времени. Будет много графических материалов и интерактива, чтобы вы полностью погрузились в историю города.
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Тайны и сказки Петербурга: Невский проспект
Ближайшие даты:
28
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы пройдёте самую яркую, парадную часть Невского проспекта. Гид расскажет множество историй, связанных с известными зданиями и памятниками: невероятные жизненные перипетии знаменитых личностей, загадочные легенды и факты о Петербурге, которые вы точно не знали.

Вы узнаете:

  • Почему, если бы не эпоха Возрождения, не было бы Санкт-Петербурга
  • Почему город основан именно здесь
  • Какова история Невского проспекта
  • Какие тайны скрывает Казанский собор
  • Что происходило за стенами роскошных дворцов на главном проспекте города
  • Где Пушкин позавтракал последний раз
  • Как один крепостной стал великим архитектором

Организационные детали

  • Экскурсия отлично подходит для взрослых, детей и подростков
  • Можем провести экскурсию для большей группы. Подробности обсудим в переписке.
  • По вашему желанию можно увеличить время программы и пройти весь Невский проспект. Детали — также в личной переписке.
  • Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ульяна
25 дек 2023
Обожаем этих организаторов! Заказали прогулку у них и опять убедились, что это лучшие экскурсии: настолько классные, дружелюбные, четкие, современные - и, конечно как всегда потрясающе интересно. Рекомендуем всем, кто хочет супер четкий, клиентооориентированный сервис и яркие впечатления от самой экскурсии. Невский проспект, конечно, удивил. Настоящая сказка. Узнали огромное количество новой информации, причем подано образно, с построением смысловых цепочек, с контекстом, с фотографиями старинными. Смотришь на Петербург соврершенно по-новому и влюбляешься еще сильнее после таких экскурсий. Дополнительно еще в конце поднялись на крышу.
СПАСИБО, Юля, и организаторы Арсений и Ольга! от всей семьи нашей)

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