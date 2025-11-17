Крупнейшая по масштабу экспозиция открылась в Русском музее. На ней выставлено более 400 работ самых известных мастеров-авангардистов.
Вы увидите обновленные залы Русского музея и познакомитесь с основными течениями и направлениями искусства начала 20 века.
Вы увидите обновленные залы Русского музея и познакомитесь с основными течениями и направлениями искусства начала 20 века.
Описание билетаПрямо от входа вы знакомитесь с основными «Действующими лицами»: вы увидите портреты главных героев эпохи — тех, кто ломал старое и строил новое. На наше обозрение представили и знаковые работы и то, что Русский музей таил в запасниках! Через залы футуристической книги вы пройдете к импрессионизму — с него всё начиналось для русских мастеров. Нежнейшие окна распахнут для вас Бурлюк, Гончарова и Ларионов. Залы примитивизма и сезаннизма: наполненные народным искусством, детским творчеством, искусством древних цивилизаций, художники искали новое, острое выражение жизни, везде черпали свое вдохновение. Вспомним выставки «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», открытие творчества Нико Пиросмани. Следующие направления - кубизм и футуризм, и исключительно российский кубофутуризм. Ритм, коллаж, ассамбляж, простейшие геометрические формы и, конечно, беспрестанное движение и поиск. От -изма к -изму: на вас обрушатся абстракция, беспредметность, экспрессионизм. В красном углу будет висеть «Красный квадрат», Татлин будет возноситься на башню III Интернационала, будет скакать «Красная конница» и рассекать холст надвое «Зеленая полоса». Два финальных аккорда: целый зал, отведенный Павлу Филонову, и зал, рассказывающий о постановке оперы «Победа на Солнцем», где в центре зала рояль, а стены украшены эскизами декораций и костюмов. Вы увидите более трехсот живописных работ, произведений печатной графики и фарфора. Важная информация:
- Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее для всех участников, в том числе и для гида.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее для всех участников, в том числе и для гида. /n/nСтоимость полного билета - 800 ₽ пенсионный - 400 ₽/nстуденты и школьники - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наб. канала Грибоедова, 2
Завершение: Корпус Бенуа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Билеты в Русский музей нужно приобрести заранее для всех участников, в том числе и для гида
- Экскурсию можно провести для большего количества человек - до 5. Доплата - 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 3 чел.
Русский музей от иконы до мирискусников
Познакомиться с шедеврами русской живописи 12-19 веков и предметами народного искусства
Начало: Площадь Искусств (у памятника А.С. Пушкину)
Завтра в 10:00
19 ноя в 14:00
8700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Наш Авангард» в Русском музее
Экскурсия для тех, кто устал от классики: попробовать понять яркое направление искусства
Начало: В Корпусе Бенуа
Завтра в 10:00
19 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пейзаж как откровение - по выставке Архипа Куинджи в Русском музее
Ощутить свет, который художник превращал в живопись
Начало: На Инженерной улице
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.